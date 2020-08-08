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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı AKSARAY'da, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler Celal Coşkun (29) ile Murat Özcan (42) hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
08.08.2020 02:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 02:20

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

 

AKSARAY'da, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler  Celal Coşkun (29) ile Murat Özcan (42) hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray- Ortaköy yolu 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Celal Coşkun yönetimindeki 68 HV 664 plakalı otomobil ile Murat Özcan (42) yönetimindeki 68 FR 839 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller hurdaya dönerken, sürücü Celal Coşkun ile aynı araçta bulanan Çapan Coşkun (23), Burak Tutak (21), Enes Özdemir İnci ile diğer otomobilin sürücüsü Murat Özcan ve aynı araçta bulunan Emrah Özcan (33) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Celal Coşkun ile Murat Özcan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu öğrenen yakınları ise Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi. Yaralılardan Çapan Coşkun'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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