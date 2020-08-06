DHA YURT BÜLTENİ - 19 Sivas'ta kavşakta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta kavşakta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Akıncı(42) yönetimindeki 34 ACV 293 plakalı otomobil ile Ali Irmak (55) idaresindeki 34 AK 4319 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan Ayşe Irmak, Şerif Mert Atakul, Kevser Çiçek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA