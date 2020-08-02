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Ahmetli'de 10 yapı küle döndü, 3 mahalle boşaltıldıManisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
02.08.2020 00:59 | Son Güncelleme: 02.08.2020 01:26

Ahmetli'de 10 yapı küle döndü, 3 mahalle boşaltıldı

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İlk belirlemelere göre aralarında kümeslerin de bulunduğu 10 yapının tamamen küle döndüğü bildirilirken, Hacıköseli, Baktırlı ve Bahçecik mahalleleri tahliye edildi. Çoğunluğun hayvancılıkla uğraştığı bölgede vatandaşlar hayvanlarını tahliye etmenin yollarını ararken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

'YANGIN DÜN BAŞLADI ANCAK HALA DEVAM EDİYOR'

Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Veysel Okur, "Çok tedirginiz. Hayvanlarımızı buradan çıkarmanın yollarını arıyoruz. Yangın dün başladı ancak hala devam ediyor. Daha da bitmeyecek gibi görünüyor" dedi.

'HEM EVLERİMİZ HEM HAYVANLARIMIZ İÇİN TEDİRGİNİZ'Alevleri büyük üzüntüyle izleyen Hasan Okur ise "Buraya çok yakın oturuyorum. Yangın aniden büyüdü ve birçok mahalleye sıçradı. Bizler hayvancılıkla uğraşıyoruz, hem evlerimiz hem hayvanlarımız için tedirginiz. Birkaç tedbirsizin mangal sevdası yüzünden bunu yaşadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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