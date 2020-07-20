DHA YURT BÜLTENİ - 19
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Balçova'da makilik alanda yangınİzmir'in Balçova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
20.07.2020 20:52 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:56

Balçova'da makilik alanda yangın

İzmir'in Balçova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının bir evden çıkıp makilik alana sıçradığı öğrenildi. Öte yandan yangına 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopter müdahale ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İZMİR,

==============================

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÇATIŞMADA ÖLDÜ

Osmaniye'de bir kişiyi öldürüp, iki kişiyi de yaraladığı saptanan Mikail Dağ'ı yakalamak için harekete geçen polis, şüpheliyi Rizaiye Mahallesi'ndeki babasının evinde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan polis, evin içerisindeki Dağ'a teslim çağrısında bulundu. Şüphelinin polislerin üzerine ateş açması sonucu 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada cinayet şüphelisi Dağ, Özel Harekat polisi tarafından göğsünden vuralarak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dağ, hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren iki polisin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------Olay yeri şeridi, polislerÖzel harekat polisleriPolis zırhlı aracıOlay yerindeki sivil polislerOlayın yaşandığı ikametin önü, polislerin girişiOlay yerinden ayrılan polis aracı

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

============================

Mendil satan iki kardeş polislere saldırdı

ADIYAMAN'da, kırmızı ışıkta mendil satan Suriye uyruklu 2 kardeş, otomobille evlerine götüren polislere saldırdı. Polislerin etkisiz hale getirdiği 2 şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki ışıklarda mendil satan Ahmet El Rezzak ve Mustafa El Rezzak'ı gören sürücüleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu 2 kardeşi yakalayarak Mara Mahallesi'ndeki evine bırakmak istedi. Ancak mahalleye gelinince araçtan inen Ahmet El Rezzak ve Mustafa El Rezzak, tekme tokat polislere saldırdı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriŞüpheliler gözaltına alınmasıŞüphelilerin polisleri ikna etme çalışmasıGözaltına alınan şüpheliler

Genel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

=========================

Bakan Ersoy Nevşehir'de

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve açılış için Nevşehir'e geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de ilk olarak Alan Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy'a Vali İnci Sezer Bezel, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz ile Belediye Başkanı Rasim Arı eşlik etti. Bakan Ersoy Alan Başkanlığı'nda yetkililerden bilgi aldı. Ardından Kayaşehir'e gelen Bakan Ersoy, burada Meryemana Kilisesi ve Çanlı Kilise'yi gezdi. Bakan Ersoy, kiliselerde yapılan çalışmaları inceledi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı Spor
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Erkan Akçay Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Demet Akalın Tuvana Türkay
Spor Falcao Okan Buruk Caner Erkin Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Avrupa Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 21:06:32. #1.15#
title