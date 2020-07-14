DHA YURT BÜLTENİ - 19 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı. Şehidin kardeşi Serpil Efe, ağabeyinin "Bu vatanı hainlere yedirtmem" diyerek evden çıktığını söyledi.

Karabük Valiliği'nin, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında, şehit Barış Efe'nin Eflani ilçesi Çukurören köyü mezarlığındaki kabri ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin ailesi ile Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Burak Öz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ile protokol üyeleri mezara karanfil bıraktı.

Şehit Barış Efe'nin kız kardeşi Serpil Efe, "O akşam abim işten direk eve geldi. Akşam evde yemeğimizi yerken televizyonda haber kanallarında olayların olduğunu gördük. Neyin ne olduğunu anlamadık ilk başta. Abim yemek masasından kalktı, 'Anne ben gidiyorum' diye evden çıktı. Bizden helallik isteyerek çıktı. Evimiz Boğaz Köprüsü'ne zaten yakındı. Boğaz Köprüsü'nde şehit oldu. Çıkarken anneme, 'Bu vatanı hainlere yedirtmem' dedi. Bir can verdik gerekirse yine olsa yine dışarı çıkarız hiç tereddüt etmeden" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin mezarı başında dualar okunmasıŞehidin mezarına karanfiller bırakılmasıŞehidin kardeşi ile röp.

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (4)BAKAN SOYLU, 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN KABRİNİ VE AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Rize ve Artvin'deki sel bölgelerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Yusufeli ilçesine bağlı Küplüce köyündeki kabrine giderek dua etti. Şehit babası Nebi ve annesi Fatma Acar'ı da evinde ziyaret eden Soylu, aileyle sohbet ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Şehit ailesine başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir. Bütün aileye de dua ve temennilerimi iletirseniz. Hanımefendiye de selamlarımızı iletin. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------

-Şehit ailesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefondan görüşmesinden detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin),

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Polisin silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirme anı görüntülendi

SİVAS'ta, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan silahlı şüpheli, polisin havaya ateş açması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında kent merkezinde Abdulvahabi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polislerin 'dur' ihtarına uymayan henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, plakası öğrenilemeyen otomobille kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil, durduruldu. Araçtan inmekte direnen sürücü, iddiaya göre polis ekiplerine silah çekti. Bunun üzerine polis ekipleri havaya 3 el ateş ederek şüpheliyi otomobilden indirdi. Şüpheli, gözaltına alındı. Otomobilde bulunan tabancaya da polis ekiplerince el konuldu. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA