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Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, şehit oldu (2)ŞEHİT POLİS MEMURUNUN CENAZESİ BURSA'YA GETİRİLDİBurdur'da kimlik sormak istediği sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp, başını duvara çarpan, tedaviye alındığı hastanede 25 Haziran günü beyin...

DHA YURT BÜLTENİ - 19
01.07.2020 20:04 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:08

Şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, şehit oldu (2)

ŞEHİT POLİS MEMURUNUN CENAZESİ BURSA'YA GETİRİLDİ

Burdur'da kimlik sormak istediği sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp, başını duvara çarpan, tedaviye alındığı hastanede 25 Haziran günü beyin ölümü gerçekleşen, bugün sabah saatlerinde şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın (27) cenazesi, Ankara'dan memleketi Bursa'ya getirildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen şehidin cenazesi, burada ailesi ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Ailenin 3 çocuğundan biri olan tarih bölümü mezunu Selcan Akbaş'ın 30 Temmuz 2018 tarihinde göreve başladığı bildirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze namazının kılınacağı Mihraplı Camii'ne götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit polis memuru Selcan Akbaş'ın cenaze namazı, ikindide Mihraplı Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, şehit polis memurunun ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin iki kız kardeşi ise polis üniforması giyerek cenazeye gelirken, asker selamı verdi.

Şehit polis memuru Akbaş'ın cenazesi, Hamitler Garnizon Şehitliği'ne gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Manşet

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