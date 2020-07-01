DHA YURT BÜLTENİ - 19
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Şanlıurfa'da 'fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı ŞANLIURFA'da, komşu arazi sahipleri arasında dikilen fidanların yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
01.07.2020 00:02 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:06

Şanlıurfa'da 'fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

 ŞANLIURFA'da, komşu arazi sahipleri arasında dikilen fidanların yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Şenocak Mahallesi'nde meydana geldi. Bitişik arazilere sahip Erçal ve Kırmızıkılıç aileleri arazilerine fidan dikti. Her iki aile de fidanların kendi arazilerinde olduğunu iddia edince tartışma başladı. Tarafların yakınlarının da dahil olması üzerine tartışma büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin hedef olan Ali ile kardeşi Halil Erçal, Mehmet Erçal, Mahmut ve Hamit Kırmızıkılıç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali ile Halil Erçal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Erçal ile Mahmut ve Hamit Kırmızıkılıç ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Mehmet Erçal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, mahallede güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -

========================

300 dönüm ekili buğday, yangında küle döndü

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 300 dönümlük ekili buğday küle döndü. 

Yangın, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi, Çakmaklı Mahallesi ve Ambar Mahallesi'ni birleştiren arazide çıktı. Buğday ekili arazide, bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çiftçiler de traktörlerle yangının büyümesini önlemeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle söndürüldü.

Yangında, 300 dönümlük ekili buğday zarar gördü.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Haber
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu Haber
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı Haber
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor Haber
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı
Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar
Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Halife Hafter Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Hadise Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Bakan Adana Cumhuriyet
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 00:34:31. #1.14#
title