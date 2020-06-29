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Edremit'te zeytinlik alanda yangınıBALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde başlayan zeytinlik yangınında çok sayıda ağaç zarar gördü.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
29.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:02

Edremit'te zeytinlik alanda yangını

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde başlayan zeytinlik yangınında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Karaayıt mevkisinde bulunan zeytinliklerde bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Zeytinlik alana yaklaşık 100 metre mesafede çıkan yangını fark eden çevredeki sitelerde oturan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, sıçrayan ateşler derenin karşı tarafındaki zeytinlik alana da geçti. Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan aleverden çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürek, soğutma çalışmalarına başlandı.

Jandarma ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Manşet

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