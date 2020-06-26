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DHA YURT BÜLTENİ - 19

Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİT GÜL'ÜN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİPençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
26.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:37

Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT GÜL'ÜN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Şehit Gül'ün yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yeni Mezarlık camiCenaze aracı gelmesiŞehit cenazesi asker omuzlarına almasıŞehit cenazesi morga götürülmesiAskeri mangaGenel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 5'inci gün (5)

GÖZÜ YAŞLI BABA EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kızının cesedinin bulunduğu bölgeye gelen gözü yaşlı baba Nezir Bilen, arama kurtarma ekipleri ve basın mensuplarına "Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Cesedin bulunduğu noktada yaptığı incelemelerin arından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yalçın Mumcu şunları söyledi; "Maalesef bir kızımız kayıptı, onu arıyorduk. Bütün ekiplerimizle, canla başla çalışmalar devam ediyordu. Ekiplerimiz, Narlıdere'ye kadar olan bölgeyi çok iyi tetkik etmişlerdi. Ondan sonra sahaya doğru, ovaya doğru bir çalışma başlattık. Maalesef kızımızı bu ovada, suyun içerisindeki sazlıkların arasında bulduk. Ben tekrar ailesine baş sağlığı diliyorum. Üzücü bir olay, Allah yardımcıları olsun. Burada emeği geçen tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da, vatandaşlar da, ailesi de bize çok büyük katkı sağladılar. Büyük özveriyle yardımcı oldular. 14-15 kilometrelik bir mesafede bulundu. Narlıdere Göleti bütün imkanlarla boşaltıldı, altına bakıldı. Bütün detaylar değerlendirildi. Botlardaki arkadaşlara denk geldi. Bazı yerler sığ, bazı yerlerde bot kullanıyorduk. Çok şükür bulundu, geçmiş olsun. Nilüfer Deresi'ne karıştığında daha ileri gitme olasılığı olabilirdi. Daha önce 4 vatandaşımızın bulunduğu bölgeyi detaylandırdıktan sonra buraya ağırlık verince bulundu." Derya Bilen'in cansız bedeni ise, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Derya'nın babası Nezir Bilen'in babasından görüntü-AFAD İl Başkanı Yalçın Mumcu'nun açıklaması-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmer İNAN/BURSA,

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Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 5'inci gün (6)

'BU KADAR MESAFENİN ALTINDA BULUNMASI TAHMİN ETTİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ'Kayıp Derya'nın cansız bedenini su kenarındaki sazlık alanın içinde bulduklarını söyleyen Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) Başkanı Cihat Öz, "Deryanın cansız bedeni su üzerinde ters olarak yatıyordu. Sudaki sazlıkların arasında yatıyordu. Bursa yönüne doğru 16 km yol kat ettik. Selin başlamış olduğu noktadan buraya kadar bütün ekipler gerekli aramaları yaptı. Burası, köyün başladığı noktadan itibaren yaklaşık 18 kilometre altta. Normalde bu kadar mesafenin altında bulunması böyle bir selde hiçbirimizin tahmin ettiği bir şey değildi. Buralardan yine geçildi ama sazlık arasında olduğu için gözükmeyen bir yer. Biz, daha önce de bu bölgelerden çıkacağını düşündüğümüz için, bir an önce bulmak için bu bölgede çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün buraya girdik. Çok uzak bir nokta ama şükür ki bugün bulduk" dedi.SAZLIKLARIN ARASINDA BULUNDU

Derya'nın, yaklaşık 23 kilometre uzaktaki Gürsu'nun Kazıklı Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bot ile su üzerinde arama yapan Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekiplerince su yüzeyinde bulundu. Kestel ilçesi sınırlarını geçerek Gürsu ilçesindeki su yüzeyinin kenarında bulunan sazlıkların arasında kalan Derya Bilen'in cansız bedeni, bulunduğu anda BAKUT ekiplerince görüntülendi. 

Kaynak: DHA

Manşet

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