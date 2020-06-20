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Karaismailoğlu: Yaptığımız yollar ve köprüler, geçtiği yerlere hayat veriyor ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen yatırımları inceledi.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
20.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:59

Karaismailoğlu: Yaptığımız yollar ve köprüler, geçtiği yerlere hayat veriyor

 ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen yatırımları inceledi. Yeni yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan, Dicle Nehri üzerindeki köprü ve tünelleri de gezen Karaismailoğlu, "Ulaşım projeleri, yaptığımız yollar ve köprüler, geçtiği yerlere hayat veriyor" dedi.

Siirt'teki incelemelerinin ardından Batman'a geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Beldesi'nde Vali Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve kalabalık bir heyet tarafından karşılandı. Hasankeyf ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Üçyol köyü yakınındaki 615 metre uzunluğundaki tünellerde incelemelerde bulundu. Tünelin demir tablasındaki son vidayı takan Bakan Karaismailoğlu, burada konuşma yaptı. Karaismailoğlu, konuşmasında şunları söyledi:  

"Pek çok uygarlıkların merkezi olan Hasankeyf'te hummalı bir çalışma var. Ilısu Barajı sularının yükselmesiyle meydana gelen ulaşım hizmetlerini karşılamak üzere, ulaşım projelerini inceliyoruz. Bulunduğumuz köprü Hasankeyf'in ikinci köprüsü, burası 1001 metre uzunluğunda. Gerisinde de Hasankeyf-1 köprüsü var, o da 465 metre uzunluğunda. Devamında tüneller var. Bu yol Batman, Hasankeyf, Gercüş ve Midyat'ı birbirine bağlayıp, Habur'a ulaşan önemli bir ulaşım aksı. Burada yapılan sıcak asfalt çalışmasını yerinde izliyoruz" diye konuştu.

'PROJELER, ORADAKİ HAYATI VE İSTİHDAMI ARTIRIYOR'

Projelerin bitmesi için her türlü gayreti sürdürdüklerini ifade eden Bakan Adil Karaismaioğlu, "Bundan sonra ilgililerle beraber Batman için yapılacak yatırımların takibini yapacağız. Ulaşım projeleri, yaptığımız yollar ve köprüler geçtikleri yerlere hayat veriyor. Oradaki hayatı, istihdamı ve yaşamı artırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı projeler çok önemlidir. Ülkemize vizyon getiriyor, vizyon gösteriyor. Ülkenin her bir noktasında hummalı bir çalışmamız var. Ülkemizin her noktası, ayrı bir güzellik, İnşallah, bu projeler bittiğinde Batmanlı, milletini ve ülkesini seven vatandaşlarımız vizyonları artacak, hayatları değişecek, yaşam kaliteleri artacak. Bakanlık olarak bütün çabamız bu yönde. Yine bu projelerde çalışan işçisinden, mühendisine kadar bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da daha güzel projelerle yaşam kalitesini artıran projelerle sizlerle birlikte olacağız."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Batman Valiliği'ni geçerek Vali Hulusi Şahin'den bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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