DHA YURT BÜLTENİ - 19 Fakültenin zemin katında 6,5 ton mantar üretildiBOLU Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kültür mantarı üreticiliğini teşvik etmek amacıyla yaptığı işbirliğiyle fakülte binasının zeminde katındaki 150 metrekarelik alanda 6,5 ton mantar üretildi.

Bolu'da tarımsal çeşitliliği arttırmak ve çiftçilere yeni kazanç kapıları açmak amacıyla Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında Şubat ayında kültür mantarı üretimi için protokol imzalandı. Proje kapsamında Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasının zemin katında 150 metrekare alanda ilk etapta 6,5 ton kültür mantarı üretimi yapıldı. Hiçbir zirai ilaç kullanılmadan üretilen organik mantarların ilk hasadını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı birlikte yaptı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan iki kurum arasında yapılan işbirliğine değinerek, "Üniversitemizle güzel bir işbirliği yaptık. Burası üniversitemizin Ziraat Fakültesi Dekanlığına bağlı mantar üretim merkezi. Mantar üretimini hep birlikte gerçekleştirdik hocalarımızın destekleriyle. Yaklaşık 35 günde ilk filizler ortaya çıktı. İlk aşamada 150 metrekare alanda yaklaşık 6,5 ton mantar üretildi. Üniversitemiz burayı bize tahsis ettikten sonra bu ranza sistemini ve mantar üretim hammaddesi olan kompostu satın alarak bir yatırım yaptık. Ama daha ilk hasatta bu yatırım maliyeti çıktı." dedi. Prof. Dr. Alişarlı ise, "Güzel bir ürün geliştirme örneği oldu. Bu noktada biz de oldukça memnunuz. Böyle bir işbirliğinden gözle görülür bir iş çıkması bizim için önemliydi. Demek ki elbirliğinden güç doğabiliyor." diye konuştu.

Gülistan Doku'dan 164 gündür iz yok

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 164'üncü günde de sürdü.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde aralıksız devam eden çalışmalar 164'üncü günde de sürdü.Bugün yapılan arama çalışmalarına Tunceli AFAD ekipleri, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri ile Adana Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Sabah saatlerinden itibaren Doku'nun bulunması için hem Uzunçayır Baraj gölü yüzeyi hem de göl dibinde balık adamlar ile arama çalışmalarına devam edildi. Yapılan çalışmalarda bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.1600 SAAT DALIŞ YAPILDITürkiye'nin 15 ilinden Tunceli'ye gelen polis ve jandarma sualtı arama kurtarma ile Deniz Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri Doku'nun bulunması için 5 Ocak'tan bu yana sualtında 1600 saatten fazla arama çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerce, Türkiye'de daha önce bu kadar uzun süreli, su içinde aranan başka bir kayıp çalışması olmadığı belirtildi.'KIZIM BU SUDA YOK'Gülistan Doku'nun Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan annesi Bedriye Doku ile ablası Aygül Doku da 164 gündür, yapılan arama çalışmalarını her gün yerinde takip ediyor. Gülistan'dan gelecek olumlu ya da olumsuz bir haberi bekleyen anne Bedriye Doku, perişan olduklarını ve kızının burada olduğuna inanmadığını ifade ederek, öldürülmüş olabileceğini söyledi. Doku, şunları kaydetti: "Benim kızım kaybolmadan önce, en son erkek arkadaşının evinde kalmış. O evde neler olmuş bize anlatmıyorlar ve erkek arkadaşının ailesi hep bizden kaçıyor. Neden bizden kaçıyorlar. Neden o gece neler yaşandı bize anlatmıyorlar. Benim kızıma ne oldu? Erkek arkadaşının ailesi biliyor. Kızım bu suyun dibinde mi ya da yaşıyor mu? Başka yerde mi ya da öldürüldü mü? Onlar biliyor. Çok perişan durumdayız. Ben anne olarak her gün burada kızımdan bir haber bekliyorum. Bize ilk zamanlar dediler kızınız bu suyun içinde ve çıkaracağız ama aradan aylar geçti hiçbir iz yok. Bizim umudumuz artık tükendi. Benim kızımın bu suyun içinde olduğuna inanmıyorum. Olsa ona ait bir şey çıkar. Bir atkı çıkar, çantası çıkar, ayakkabısı çıkar ama hiçbir şey çıkmadı. Bir iz bile yok. Benim kızımdan sonra bu suya düşüp kaybolan 3 kişi çıktı ama benim kızımdan iz yok. Benim kızım bu suda yok. Artık umudumuz kalmadı."'YORULDUK, GÜCÜMÜZ KALMADI'Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da ellerinde sadece bir bozuk kamera görüntüsü olduğunu, o görüntünün çözülmesi halinde kardeşine ne olduğunun ortaya çıkacağını ileri sürerek, "Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde Munzur Üniversitesi'nin bir güvenlik kamerası görüntüsü var. 5 Ocak gününe ait ve Gülistan, köprünün üzerinde görülüyor. Görüntü bozuk, net anlaşılmıyor. Görüntü temizlense gerçek ortaya çıkar ama o görüntü hiç düzeltilemedi. Yine 5 Ocak tarihinde Gülistan ve erkek arkadaşının bir kafe önünde çekilmiş güvenlik kamerası görüntüsü var. Gülistan o görüntüde erkek arkadaşı ile tartışıyor. Dudak okuma yöntemi ile o görüntü çözülsün dedik ama o da olmadı. Düşünün ki 164 gündür her gün buradayız ve bir haber bekliyoruz. Biz artık kızımızın akıbetini bilmek istiyoruz. Biz artık yorulduk ve gücümüz kalmadı. Bu olay burada çözülmeyecek. Bu artık belirgin durumda. Bundan dolayı biz yakın bir zamanda Ankara'ya gidip, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek kendisinden yardım talep edeceğiz. Aldığımız bilgiye göre su içinde 164 gün boyunca aranan ve bulunmayan başka bir kayıp da yok" ifadelerini kullandı.

Yargıtay, FETÖ davası sanıklarının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı YARGITAY 16'ncı Ceza Dairesi, Mersin'de darbe girişimi davasında eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Mersin'de yaşananlara yönelik açılan davaya ilişkin Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Eski Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan, eski kurmay başkanı Albay Tayfun Ergi, eski 3'ncü sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen ile eski Deniz İkmal Binbaşı İlhan Tabur, dönemin harekat şube müdürü Kurmay Yüzbaşı Ali Gül'e 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayan Daire, eski 4'ncü sınıf emniyet müdürü Yaşar Şimşek ile eski polis Seydi Vakkas Fidan'ın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan aldığı 15'er yıl hapis cezasını da uygun buldu.

Dolapta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'den aranırken dolap içinde gizli bölmede yakalanan şüphelinin tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliği suçundan aranan eski öğretmen B.B.'yi yakalanmak için harekete geçti. Dün yapılan operasyonda B.B., evinin yatak odasına yaptırdığı dolabın içindeki özel bölmede yakaladı. Polisin kontrolünde, dolabın içindeki özel bölmenin fark edilmesi sonucu zanlının yakalandığı belirtildi. 2 kişinin içine sığabileceği genişlikteki bölgede yakalanan B.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı. FETÖ lideri Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine saklanmaları çağrısı yapmasının ardından hücre evlerinde saklanan şüphelilerin bu tür yöntemlere başvurduğu öğrenildi,

Kayseri Adliyesi'nde yoğunluk

KAYSERİ Adliyesi'nde, koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaların yeniden başlamasıyla yoğunluk yaşandı.Mart ayından bu yana tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaları erteleyen Kayseri Adliyesi, bugün normalleşme sürecine geçti. Koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaların başlamasıyla, özellikle ceza mahkemeleri önünde yoğunluk oluştu. Ateşleri ölçüldükten sonra adliyeye alınan vatandaşlar, bina önünde kuyruk oluşturdu. Ayrıca adliye içindeki birçok noktaya uyarı afişleri ve çıkartmaları asılarak, sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekranlar ve el dezenfektan kabinleri konuldu.

Alınan tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Açık ortamların sık sık havalandırılması hususunda gerekli tedbirler alınmış, merkezi havalandırma sistemi sınırlandırılmıştır. 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde girişlerin sağlanması hususunda gerekli tedbirler alınmıştır. Maskesi olmayan personel için tedarik anlamında gerekli önlemler alınmıştır. Kişi yoğunluğunu azaltmak için duruşma salonlarının kullanımını, öğleden sonra da dahil olmak üzere haftanın her gününe ve mesai saatlerine yayılması konusunda gerekli uyarılar ve tedbirler alınmaktadır. Ortak alanlarda bulunan koltuk sayıları da azaltılmıştır" ifadelerini kullandı.

