DHA YURT BÜLTENİ - 19
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Artçı deprem sonrası meydana gelen heyelandan saniyelerle kurtuldularBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar bugün de devam etti.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
15.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:59

Artçı deprem sonrası meydana gelen heyelandan saniyelerle kurtuldular

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar bugün de devam etti. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, Adaklı ilçesine inceleme yapmaya giderken meydana gelen artçı deprem sonrası oluşan heyelandan saniyelerle kurtuldu. Karşı yönden gelen bir aracın da son anda kaya parçaları altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Karlıova ilçesinde depremin olduğu bölgede inceleme yapan 5 kişilik AKUT ekibi bölgeye çadır kurup, Adaklı ilçesinde inceleme yapmaya giderken, Kızılçubuk köyü ile Kaynarpınar köyü arasında saat 18.05'te artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin ardından dağdan kopan kaya parçalarını fark eden AKUT ekibi araçlarını durdurdu. Saniyeler sonra dağdan yuvarlanan büyük kaya parçaları karayoluna düşmeye başladı. O anda karşı yönden gelen bir araç da son anda kaya parçaları altında kalmaktan kurtuldu. O anlar AKUT ekibinin kamerasına yansıdı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerince kapanan yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Dağdan düşen kaya parçalarıAkut ekiplerinin araçtan inip heyelan noktasına ilerlemesiDüşen büyük kaya parçalarıKarşı yönden gelen aracın kaya parçaları altından kurtulmasıGenel ve detay

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

=====================

Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 4 kişi yaralandı. Kayıp olan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri'ne uçtu. 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 4 yolcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaralı oldukları belirlenen 4 kişi hastaneyle kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki yolculardan 2 kişinin Fırat Nehri'nde kaybolması üzerine kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı. Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİKemaliye'de Fırat Nehri'ne uçan minibüsten ağır yaralı olarak çıkarılan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan araştırmada minibüsteki 8 kişiden 4'ü hayatını kaybederken, yaralı 3 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Kaybolduğu bildirilen bir kişinin bulunması için aramalar devam ediyor. Bu arada Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kaza haberinin verilmesinden sonra Kemaliye'ye hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Fırat nehri kenarındaki itfaiye ve arama kurtarma ekipleri-Ambulans ve görevliler-Su içinde arama yapanlar

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

======================

Sivas'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Niksar Caddesi'nde Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Paşabahçe Mesire Alanı'ndan çıkan Ahmet Turan Yaşın yönetimindeki 06 AFA 469 plakalı otomobille Hasan Yılmaz'ın kullandığı 58 TR 235 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada sürücü Yaşın ile birlikte otomobildeki Songül ve Necati Yılmaz (61) ile Furkan Demirkan (12) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Necati Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Songül Yılmaz'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü Hasan Yılmaz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Araçların görüntüsü-Detaylar

Haber-Kamera:  Mert Taha VAROL/SİVAS,  

========================

Tekirdağ'da tarlaya uçan minibüste 7 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya uçması sonucu 7 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- Malkara ilçesi yolunun Karahisarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Münir Ö. (22) yönetimindeki 34 CKY 317 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlanıp, taklalar atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Münir Ö. ile birlikte Rıdvan B.(27), Erhan G.(26), İbrahim K.(23), Adem G.(24), Abdülkadir B.(26), Mansur Ö. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Tarlaya uçan minibüs-Minibüsün hala çalışan silecekleri-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması-Olay yerindeki jandarma ve sağlık ekipleri-Olay yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

=======================

Kayıp genç dağda yaralı bulundu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 gündür kayıp ihbarıyla aranan Yusuf Yücel, dağlık alanda yaralı olarak bulundu. Araçla ulaşılamayan noktada bulunan Yücel, AFAD ekiplerinin çalışması ve helikopter yardımıyla kurtarıldı.  

Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Yücel, önceki gün kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlatıldı. Aynı gün sosyal medyada da paylaşılan Yücel'i ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta kırsalda bulunan Suçıkağı Mahallesi'nde vatandaşlar ile korucular yaralı halde buldu. Olay yerine çağrılan acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, bulunduğu bölgeye çıkma imkanları olmaması üzerine bölgeye helikopter istedi. Helikopterle ulaşılan Yücel, ilk müdahalenin ardından bölgeden çıkarılabildi.  

Vatandaşlar Yücel'i kırsalda dolaşırken gördüklerini belirterek, "Dün sabah saat 09.00 sıralarında bu genç buradan geçti. Tanıdığımız birine benzemiyordu. Neden geldiğini bilmiyoruz. Biz ve korucularımız düştüğü yere gittik, alamadık. 2 gündür oradaymış, ayakları da kırılmış. Sağ olsun devletimiz helikopter geldi, kurtardılarö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Haber
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Haber
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
'AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata' diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Kenan Doğulu Ezgi Eyüboğlu Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Caner Erkin Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 23:36:51. #1.15#
title