DHA YURT BÜLTENİ-19
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ-19

Kangal köpekleri için planlanan 7 milyon liralık tesisin temeli atıldı SİVAS'ta, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal şekilde yapmak amacıyla 7 milyon TL maliyetle kurulacak olan Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin temeli atıldı.

DHA YURT BÜLTENİ-19
11.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:11

Kangal köpekleri için planlanan 7 milyon liralık tesisin temeli atıldı

 

SİVAS'ta, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal şekilde yapmak amacıyla 7 milyon TL maliyetle kurulacak olan Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin temeli atıldı.

Sivas'ın önemli marka değerlerinden Kangal köpeği ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitli nedenlerle el değişiminin standartlara uygun yapılması, sürekli takibi ve tanınırlığının artırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla inşa edilecek Meraküm mevkisindeki merkez için temel atma töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız katıldı.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın değerlerine sahip çıkmak adına yeni bir temel daha attıklarını belirterek, "Bu projemiz çok boyutlu. Proje içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, belediyemiz, üniversitemiz, ORAN Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi ve tüm gönül verenler var. Çok yönlü ve katılımcı şekilde sağlanacak desteklerle projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

'BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILACAK'

Sivas'ta 5 temel değer sayılması istendiğinde turizm adına ilk üç içinde Kangal köpeğinin yer alacağını vurgulayan Ayhan, "Projemiz 30 bin metrekaresi kurulum yeri olmak üzere 160 bin metrekare alanı kapsıyor. Düzenli, sağlıklı ve bilimsel bakış açısıyla projemizi başlattık. Bu bölge hem havaalanı hem de Sivas'ın ortasında kalan yer olması nedeniyle çok sayıda misafir ağırlıyor. Kangal köpeği, Kangal ilçemizin doğal bir parçası. Projenin omurgası Kangal ilçemiz. İlçemizdeki Kangal köpeği çiftliğini de rehabilite ederek, bu projeyi içine dahil ederek bir bütün haline getirip işleteceğiz. Kangal köpeklerimizi hem koruyacağız hem de pazarlamasını yapacağız. Her Kangal köpeğinin mutlaka kaydı olacak, kimliği olacak ve dünyanın neresinde olursa olsun takip edilecek. Bizim için olmazsa olmaz, tüm yetkililerin en büyük sorumluluğu, bu güzel canlıyı, bu eşsiz ırkı korumak olacaktır" diye konuştu.

Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresi'ne ait olan Meraküm mevkisindeki alanda, yine idareye ait Kangal köpeği üretim çiftliği ve eklentilerinin de kısmi olarak yıkılıp modernizasyonu yapılacak. Proje içeriğinde güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru ve yetişkin köpek gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alacak.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Haber
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken polise yakalandılar
Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken polise yakalandılar
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Berat Albayrak Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Fatma Girik
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Bakan Ankara Haziran
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 20:14:13. #1.15#
title