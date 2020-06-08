DHA YURT BÜLTENİ - 19 Kahvehanedeki dehşet güvenlik kamerasındaMANİSA'nın Soma ilçesinde, 48 yaşındaki Halil Tür, bir kahvehanede çıkan kavgada 20 yaşındaki Oğuz T. tarafından bıçakla öldürüldü.

Kahvehanedeki dehşet güvenlik kamerasında

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 48 yaşındaki Halil Tür, bir kahvehanede çıkan kavgada 20 yaşındaki Oğuz T. tarafından bıçakla öldürüldü. O anlar kahvehanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Cinayet suçundan yattığı cezaevinden aftan yararlanarak çıkan Halil Tür, geçen 6 Haziran'da, saat 22.30 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gitti. Evli, 1 çocuk babası Halil Tür ile kahvehanede birlikte oturdukları, vatani görevini yapmak için ertesi gün birliğine teslim olacak olan Oğuz T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Oğuz T., kahvehanenin karşısındaki kokoreççi dükkanından aldığı bıçakla, tartıştığı Halil Tür'ü yaraladı. Göğsüne isabet eden çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Tür, güçlükle kahvehanenin önüne kadar çıkıp, yere yığıldı. Oğuz T. ise olayın ardından kaçtı. Polis, ertesi gün Oğuz T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz T., tutuklandı.

Olay anının kahvehanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Oğuz T.'nin elindeki bıçağı kendisini sandalye ile korumaya çalışan Tür'e peş peşe saplaması ve çevredekilerin panikle kaçışmaları yer aldı.

GÖRÜNTÜLER DGS'YE GEÇİLDİ

Kaynak: DHA