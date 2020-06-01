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Liseli Hayriye Nur, bulunduktan 15 gün sonra yeniden kayboldu ANTALYA'da, kaybolduktan 18 gün sonra bulunup, ailesine teslim edilen Hayriye Nur Özyurt (16), yine ortadan kayboldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
01.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:57

Liseli Hayriye Nur, bulunduktan 15 gün sonra yeniden kayboldu

 

ANTALYA'da, kaybolduktan 18 gün sonra bulunup, ailesine teslim edilen Hayriye Nur Özyurt (16), yine ortadan kayboldu. 2 haftadır haber alınamayan Hayriye Nur'un annesi Meral Özyurt, kızının tehdit ve şantajla birileri tarafından korkutulduğunu iddia etti.

Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, mart ayında "Markete gidiyorum" dedikten sonra ortadan kayboldu. Polisin yaptığı araştırma sonunda kaybolduktan 18 gün sonra bulunan ve 29 Nisan'da ailesine teslim edilen Hayriye Nur, 14 Mayıs günü saat 23.00 sıralarında yine kayboldu.

Bu sefer kendilerine haber vermeden evden ayrılan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Meral Özyurt, "Kızımın zor günler geçirdiğini biliyorum ama bazı şeylere de gücüm yetmiyor. Kızımın kötü niyetli birileri tarafından tehdit ve şantajla korkutulduğunu düşünüyorum. Kızım mecbur kalmasa evden gitmezdi. Muhtemelen kızımı zorlayanların ellerinde şantaj unsuru bir şeyler var. Böylece gitmeye mecbur kaldı. Kayıp başvurusunda bulundum ve BİMER'e şüphelendiğim kişileri yazdım. Ayrıca yarın şüphelendiğim kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLESüleyman EKİN/ANTALYA,  

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Edirne'de dolu ekili alanlara zarar verdi

EDİRNE'de etkili olan dolu yağışı Kemalköy, Uzgaç ve Sarayakpınar köylerinde ekili arpa, buğday ve ayçiçeği tarlarına zarar verdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu bölgelerde yüzde 10'dan başlayarak tarlalarda yüzde 100'e kadar zarar verdiğini gördük" dedi.

Edirne'de dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı Bulgaristan'a sınır Kemalköy, Uzgaç ve Sarayakpınar köylerinde  etkili oldu. Dolunun en çok etkili olduğu Kemalköy'de yaklaşık 12 bin dönümde ekili arpa, buğday ve ayçiçeği büyük zarar gördü. Fındık ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu 20 dakika boyunca şiddetini artırarak yağmasıyla bölgede bazı evlerin kiremit ve kapı pencerelerine zarar verdi. Kemalköy girişinde oturan Yüksel Şahin'in plastik balkon camekanını deldi, hasara neden oldu.  Dolu yağışının evlerine verdiği zararın büyük olduğunu söyleyen Şahin, "Dolu aniden başlattı ve çok şiddetli yağdı. Balkon camekanlarımız delik deşik oldu. Bahçemizde ekili olan mısır, biber, salatalık ve domateslerimiz doludan dolayı büyük zarar gördü" diye konuştu.

'YÜZDE 100 ZARAR VERDİĞİNİ GÖRDÜK'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, dolu yağışının ardından tarlalarda hasar tespit çalışması başlattıklarını belirterek,

"Dolu özelikle Kemalköy, Sarayakpınar ve Uzgaç köylerinde etkili oldu. Bu bölgelerde yüzde 10'dan başlayarak tarlalarda yüzde 100'e kadar zarar verdiğini gördük. Dolu önümüzdeki hafta hasat etmeyi düşündüğümüz, arpa tarlalarında çok etkili oldu. Bizde ziraat mühendisi arkadaşlarımızla gelerek burada çalışma başlattık. Yaptığımız çalışma sonrası üreticiye tarlalarını hasat edilmeyeceğini söyleyeceğiz. Üzgünüz, inşallah bir daha böyle afat ile karşılaşmayız" dedi.

'DOLU NE BAŞAK BIRAKTI, NE SAP'

Kemalköy'de arpa ekili tarlasına yağan dolunun büyük zarar verdiği belirten Ahmet Süzer, "Yağan dolu 50 dekar ekili arpama büyük  zarar verdi. Dolu tarlada ne başak bıraktı ne sap. Dolu 20 dakika yağdı. Allah'tan gelen bir şey. Tarlamda arka aldığı yağışlar sonrası güzel başak yaptı, yüksek verim bekliyorduk. Fakat yağan dolu tüm emeklerimizi boşa çıkardı. Tarlamda yüzde 80 kayıp var"dedi. Kemalköy'de arpa üreticisi Yunus Ekşi de önümüzdeki hafta hasat etmeyi düşündükleri arpa tarlasına dolunun büyük zarar verdiğini söyledi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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