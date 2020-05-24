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Parkta buluşup bayramlaştılarKONYA'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde sokağa çıkmalarına izin veriler 65 yaş ve üstü kişiler parklara akın etti.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
24.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:35

Parkta buluşup bayramlaştılar

KONYA'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde sokağa çıkmalarına izin veriler 65 yaş ve üstü kişiler parklara akın etti. Bazıları da bunu bayramlaşma fırsatına çevirdi. Çocuk ve torunlarıyla ise cep telefonuyla görüntülü olarak konuşup bayram hasretini girdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üstü kişilerin bugün saat 14.00 ila 20.00 arası sokağa çıkmalarına izin verildi. Bunun üzerine 65 yaş ve üstü kişilerde parklara akın etti. Parkta yürüyüş, yapıp banklarda oturup güneşin tadını çıkarmak isteyenlerin yanı sıra kardeşleri ve yakın dostlarıyla buluşup, bayramlaşanlarda oldu. Bayramlaşmak için parkta buluşanlardan biri de Hasan Teke (71) oldu. Kendisini gibi sokağa çıkamayan 1'i kız 2 kardeşi ve eşleriyle parkta buluşan Teke, sosyal mesafe kuralına uyarak kameriyede oturup sohbet etti. Aile yakınları da çocuk ve torunlarıyla da cep telefonundan görüntülü olarak konuşarak bayram hasretini giderdi. 

Hasan Teke, "Burada  parkta toplandık. Bayramlaşıp dağılacağız. Geçen hafta da pazar günü burada buluşmuştuk. Evlerimizde bu parka yakın ama kısıtlama nedeniyle görüşemiyoruz. Kurallara uyuyoruz. Çocuklarımızla da telefonla görüştük. Bu bayram biraz böyle oldu. Buna da şükür. Nasip olursa Kurban Bayramı'nda görüşeceğiz."dedi. 

Sokağa Adana'dan gelen ikiz kardeşi Serap Esenyer ile çıkan Mehtap Öz (72), de sokağa çıkma özgürlüğünün tadını çıkartmak istediğini belirtti.  Mehtap Öz, "Bugün mutluyuz. 6 saat özgürlüğümüzü yaşayacağız. İkiz kardeşimle gezeceğiz. Bu bayram bize kötü geldi.   19 Mayıs'ta annemi  kaybettim. Kız kardeşimde o yüzden Konya'ya geldi. Mutlu olamasak da evde kapalı kalmıştık.  Sokağa çıkabildiğimiz sürede kardeşime Konya'yı tanıtmak istedim. "diye konuştu. Kardeşi Serap Esenyer de, "Bugün özgürlüğümüzü yaşıyoruz.  Tutukluyduk, bayramda özgür olmak çok güzel bir şey. Bugün mutluyum, özgürlüğüme koştum. Bugün bizim için moral oldu. Normal süreçte çocuk ve torunlarımızla birlikte olurduk. Bu bayram buruk geçti."dedi.   Son dönemlerde büyükşehirlerde hafta sonları yapılan sokağa çıkma kısıtlamaları sayesinde hava kirliliğinin azaldığına dikkat çeken Nurten Kesici, şunları söyledi: "İnşallah rabbim bütün cümlemizi kötü hastalıklardan kurtarsın. Çocuklarımıza, sevdiklerimize kavuştursun. Şu an Konya veya bütün Türkiye'de en temiz havayı yaşıyor. Egzoz ve yakıt gazlarından uzak.  Çünkü özellikle büyükşehirlerde egzoz gazlarından şikayetçiyiz.  Benim hava kirliğine önlem için önerim olacak. Büyük iş yerleri ve fabrikaların lojmanlarını yakın yere yapsınlar ki, orada çalışan insanlar yürüyebilerek gitsin. Geçici çalışanlarda bisiklet kullansınlar. Şu taşıtları biraz azaltmamız lazım. Yoksa büyükşehirlerde egzoz gazlarından temiz havayı soluyamıyoruz." 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Parktan detay-Parkta buluşup bayralaşan aileler -Çocuklarıyla cep telefonuyla görüşmeleri -Parktan detaylar-Röportajlar 

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri R.E.'yi döven ve çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 'Tutkunlar Çetesi' üyesi 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun yürüttüğü operasyonla yakalandı. Bir şüpheli ise aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, R.E.'nin ormanlık alanda bir aracın yanında dövülürken çekilen görüntülerini görünce harekete geçti. Görüntüden, R.E.'yi dövenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kurumlarına hakaret ettikleri de tespit edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonunda polis, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik bu sabah, operasyon yaptı. İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun yürüttüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM ve Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin katıldığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda çete lideri Yunus T.  ile adamları H.B.T. ve O.D. gözaltına alındı. Haklarında 'Suç işlemek aracıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' suçlarından işlem başlatılan şüpheliler, sorguya alındı. Ö.E. adlı şüpheli ise aranıyor.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin, Bodrum'da korku salan 'Tutkunlar Çetesi' üyesi oldukları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüphelilerin ormanlık alanda R.E'yi darp etmesi

Haber- Kamera; Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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Yıldırım düşen direkteki yuvasında ölen yavrularının yanından ayrılmadı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği elektrik direğindeki yuvada bulunan leylek yavruları telef oldu. Bir süre sonra yuvasına gelen leylek, ölen yavrularının yanından ayrılmadı.İlçede etkili olan sağanak ile birlikte bazı bölgelere yıldırım düştü. Kahta- Diyarbakır karayolunun 18'nci kilometresinde bir elektrik direğine yıldırım isabet etti. Hasar gören direkteki leylek yuvasında bulunan yavrular telef oldu. Dumanları görenler durumu itfaiye ve elektrik dağıtım firmasına bildirdi. Olay yerine gelen firma çalışanları elektriği kesti, itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaptı. Soğutma işlemi yapılırken yuvasına gelen leylek, dumana rağmen ölen yavrularının yanından ayrılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriYanan leylek yuvasıYuvadan ayrılmayan leylekİtfaiye ekipleriİtfaiye ekipleri yangını söndürmesi

Genel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Murat KURT -ADIYAMAN-DHA)

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Cezaevinde rahatsızlanan mahkum, hastanede öldü

SİVAS'ta kaldığı cezaevinde aniden rahatsızlanan Orhan Yıldız (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, sabah saatlerinde Kılavuz Mahallesinde bulunan Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandı. İddiaya göre sabah koğuşta kendini iyi hissetmeyen Orhan Yıldız, hastaneye götürülmek üzere hazırlandı. Mahkum bekleme odasına getirilen Yıldız, hastaneye götürüleceği sırada aniden yere yığıldı. Kafasını zemine çarptığı iddia edilen Yıldız, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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