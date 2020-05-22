DHA YURT BÜLTENİ - 19 17 yaşındaki Ceren'in katili, sabıkalı hırsız çıktı (2)CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIManisa'nın Salihli ilçesinde arkadaşları ile birlikte geldiği benzin istasyonunda birçok suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkan Şükrü Ş.

17 yaşındaki Ceren'in katili, sabıkalı hırsız çıktı (2)

CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Manisa'nın Salihli ilçesinde arkadaşları ile birlikte geldiği benzin istasyonunda birçok suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkan Şükrü Ş. isimli şüpheli tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ceren Kultaş'ın katil zanlısını aramak için çalışmalar devam ediyor. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ceren Kultaş'ı öldürdüğü iddia edilen katil zanlısını bulmak için özel bir ekip kurdu. Ceren Kultaş'ın katili olduğu iddia edilen Şükrü Ş.'nin hırsızlık ve mala zarar verme gibi birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi.

Öte yandan 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Şükrü Ş.'nin, Ceren Kultaş'ı öldürdükten sonra, yanında bulunan 2 kişiyi de öldürmek için girişimde bulunduğu görüldü.

CİNAYETTE İKİNCİ İHTİMAL

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin üzerinde durduğu diğer bir ihtimal ise Ceren'in yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği. Şüpheli, Şükrü Ş.'nin bir süre önce kız arkadaşından ayrıldığı, ayrıldığı kız arkadaşının ise Ceren Kultaş'a çok benzediği öğrenildi. Polis tarafından her yerde aranan Şükrü Ş.'nin, kıskançlık nedeniyle Ceren'i kız arkadaşı sanıp öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

TELEFON KAYITLARI BEKLENİYOR

Genç yaşta hayatını kaybeden Ceren Kultaş'ın şüpheli Şükrü Ş. ile herhangi bir bağlantısı da tespit edilemediği, Ceren'in telefonuna ilişkin kayıtların gelmesinin beklendiği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde öldürülen Ceren Kultaş'ın (17) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası Manisa'nın Köprübaşı ilçesinin Temrek Mahallesi'ne getirildi. Kultaş'ın 15 yıl önce vefat eden babasının evinin önüne getirilen cenaze için burada helallik alındı. Ceren Kultaş'ın tabutu, baba evinin önündeki boş alana kurulan masa üzerine yerleştirildi. Yakınları, mahalle sakinleri cenazeye katıldı. Annesi Durkadın Kultaş (45), cenazede ayakta durmakta zorlandı. Vakit namazı beklenmeden 16.30'da kılınan cenaze namazı sonrası Ceren Kultaş, Karabük Mezarlığında toprağa verildi.

KATİLİN YAKALANMASINI İSTEDİ

Cenaze sonrası konuşan acılı anne Durkadın Kultaş, "Beni karakola çağırdılar. Kızımın öldüğünü orada söylediler. Dünya başıma yıkıldı. Kızımın görüştüğü bir erkek arkadaşı vardı. Ancak o da Salihli'de değildi. Şu an için şüphelenebileceğim kimse yok. Kızım yerine keşke beni toprağa verselerdi. Ciğerimiz yanıyor. Katilin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Emre SAÇLI- Cemil SEVAL/ KÖPRÜBAŞI- SALİHLİ(Manisa),

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Maske takmayan öğretmen ve polis birbirinden şikayetçi oldu

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, okul bahçesinde maske takmayan öğretmen Ramazan Erdoğan, kendisine ceza yazmak isteyen, maskesiz olan polis memurunu uyardı. İkili arasında çıkan ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan tartışmanın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki özel okulun bahçesinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan okula gelen öğretmen Ramazan Erdoğan, bahçede tamirat çalışması yapmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekibi, Erdoğan'ın maskesiz çalıştığını fark edince durup, öğretmene maske takması konusunda uyarıda bulundu. Erdoğan bunun üzerine polise kendisinin de maske takmadığını söyledi. Bu sırada bir anda polisler ile Erdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdüğü sırada, Erdoğan'ın telefonu yere düşüp kırıldı. Olayın ardından polis memuru ile Erdoğan adliyeye giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.'MASKELERİ YOKTU UYARDIM'Ramazan Erdoğan, yaşananları şöyle anlattı;

"Okul bahçesinde çiçek köklerini kazıyordum. O sıra polis ekibinin geçtiğini gördüm. Maskemin neden olmadığını sordular. Yalnızdım bahçede maske takmamıştım. Sonra gidip maskemi taktım. Ceza kesmek için kimliğimi istediler. Onların da maskesi yoktu ben de polis memurlarını uyardım. Sonrasında bana kızdılar. O sırada polislerin plakalarının fotoğrafını çekmek istedim. Elini elime vurarak telefonumu yere düşürdü ve ekranı patladı. Kolumu büktü ve boynumu bükmeye çalıştı. Daha sonra polis memuru hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına 'görevi kötüye kullanma', 'mala zarar verme', 'yaralama' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundum."

Kaynak: DHA