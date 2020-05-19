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Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon, kazada yaralandıBALIKESİR'de Edremit Ticaret Odası (ETO) Başkanı Coşkun Salon, makam aracıyla kaza yaptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
19.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:16

Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon, kazada yaralandı

BALIKESİR'de Edremit Ticaret Odası (ETO) Başkanı Coşkun Salon, makam aracıyla kaza yaptı. Coşkun Salon, aynı istikamette park halinde bulunan kamyona arkadan çarptığı kazada, otomobilde sıkıştı. Salon, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunun Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi yönüne ETO'ya ait 10 KK 003 plakalı makam aracıyla giden Başkan Coşkun Salon, aynı yönde park halinde bulunan 10 Z 5376 plakalı kamyona arkadan çarptı. Araç içerisinde sıkışan Salon, diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Salon'a ilk müdahaleyi 112 Acil ekipleri yaptı.

Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırılan Salon'un ayağının kırıldığı, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Makam aracında sıkışan Salon'un çıkarılması-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Eve geç geldiği için tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

BURSA'da, Saffet Aydın (59), oğlu Erkan Aydın (32) ile eve geç gelmesi nedeniyle tartıştı. Erkan Aydın, tartışmanın büyümesi üzerine babasını meyve bıçağıyla öldürdü. Erkan Aydın, polisteki ifadesinde, "Eve girip çıkarken sürekli bana hesap soruyorlardı. Dün akşam da bu yüzden tartıştık. Tartışma büyüyünce babamı bıçakladım" dedi.Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aydın, babası Saffet Aydın ile eve geç gelip, geç saatte çıktığı için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan Aydın, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla babasını göğsünden bıçakladı. Saffet Aydın kanlar içinde yere yığılırken, Erkan Aydın ise evden koşarak uzaklaştı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saffet Aydın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Saffet Aydın, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.Olaydan bir saat sonra Çekirge Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Erkan Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.'SÜREKLİ HESAP SORUYORLARDI'Erkan Aydın, polisteki ifadesinde, babasıyla eve geliş saatleriyle ilgili tartıştığını söyleyerek, "Eve girip çıkarken sürekli bana hesap soruyorlardı. Geç saatte çıkmama ya da gelmeme çok karışıyorlardı. Bu durumdan çok sıkılmıştım. Dün akşam da bu yüzden tartıştık. Tartışma büyüyünce babamı elime geçirdiğim meyve bıçağıyla bıçakladım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Katil zanlısının emniyetten çıkarılmasından görüntü-Babasını öldürdüğü meyve bıçağının fotoğrafı

Haber-Kamera: Muammer İRTEM-Derya EVREN/ BURSA

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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadın, gazetecilere saldırdı

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü Sevgi S. (28), görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Üzerinden kimlik de çıkmayan Sevgi S.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve ehliyetsiz araç kullandığı için toplam 5 bin 623 TL ceza kesildi.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 77 DV 267 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, sürücü Sevgi S.'ye sokağa çıkma kısıtlaması bulunması nedeniyle izin belgesi sordu.  İzin belgesi olmadığı ortaya çıkan Sevgi S., istenilen kimlik ile ehliyeti de 'yanında olmadığı' gerekçesiyle gösteremedi. Sevgi S., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırarak, kamerayı aldı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilen Sevgi S.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için de 2 bin 473 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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