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DHA YURT BÜLTENİ - 19
07.05.2020 22:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:20

Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 641'e yükseldiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 641'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 30 bin 395 testten 1977'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 57 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 641 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 82 bin 984'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 30 bin 395 test yapıldı, 1977 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 57 kişi vefat ederken, 4 bin 782 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü verilerle; toplam test sayısı 1 milyon 265 bin 119, toplam vaka sayısı 133 bin 721, toplam vefat sayısı 3 bin 641, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1260, toplam entübe hasta sayısı 665 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 82 bin 984.

'VAKA SAYISINDAKİ KISMİ ARTIŞ, GERİLEDİ'

Bakan Fahrettin Koca, tabloya ilişkin, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık, sonuç almak zor değil" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,==================

Balık tutarken suya düşüp kaybolan kuzenler, ölü bulundu (2)- Yeniden) DENİZLİ'deki Akçay Deresi'nde, serpme ağ ile balık avlamaya çalışırken suya düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Onluk (32) ve kuzeni İbrahim Onluk'un (21), arama kurtarma ekiplerince 1 saat sonra cesetleri bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kale ilçesinin Muslugüme Mahallesi ile Muğla merkeze bağlı Çamurluk Mahallesi arasında iki ilin sınırını ayıran Muhsin Yazıcıoğlu Köprüsü altındaki Akçay Çayı'nda meydana geldi. Balık tutmak için bir araya gelen 6 arkadaştan Mehmet Honluk ile İbrahim Honluk, çaya serpme ağ attıkları sırada bilinmeyen nedenle bir anda suya düştü. İki kuzen, suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çaya gelen itfaiyenin balık adamların yaptıkları yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda Mehmet Onluk ve kuzeni İbrahim Onluk'un cansız bedenine ulaşıldı. İki kuzenin cesetleri sudan çıkartılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Onluk ve kuzeni İbrahim Onluk'un cesetleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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