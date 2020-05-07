DHA YURT BÜLTENİ - 19

Sokağa çıkma kısıtlamasında oltayla kaçak avlanmaya: 15 bin 360 lira cezaKONYA'nın Beyşehir ilçesinde, gölde devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen tekne üzerinde oltayla avlanan ve bunu sosyal medyada paylaşan biri olta avcısı, diğeri ticari balık avcısı olan 2 kişiye su ürünleri...

Sokağa çıkma kısıtlamasında oltayla kaçak avlanmaya: 15 bin 360 lira ceza

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, gölde devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen tekne üzerinde oltayla avlanan ve bunu sosyal medyada paylaşan biri olta avcısı, diğeri ticari balık avcısı olan 2 kişiye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 9 bin lira idari para cezası uygulandı. Avcılara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 6 bin 360 lira ceza kesildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Konya'da bir sağlık kuruluşunda görev yaptığı öğrenilen olta balıkçısı Y.E.Ç.'nin Konya Amatör Oltacılar platformunun sosyal medya hesabında, Beyşehir Gölü'nün Yeşildağ avlak sahasında yer yasağını ve amatör avcılık kurallarını ihlal ettiğine yönelik paylaşımını tespit etti. Yasağı ihlal eden olta avcısının kendisine gölde avlanmak için tekne temin eden kişiyle birlikte yeniden avlanmak amacıyla göle gireceklerinin ihbar edilmesi üzerine görevliler, İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin de eşliğinde harekete geçti. Su ürünleri kontrol görevlileri ve jandarma ekipleri, Yeşildağ avlak sahasında Y.E.Ç. ve F.G.'nin içerisinde bulunduğu 42 CMR 76 plakalı otomobili durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, aracın içerisinde bulunan Y.E.Ç.'nin paylaşım yapan kişi olduğunu belirleyen ekipler, aracın bagaj bölümünde balık avında kullanılan kepçe ile aracın arka koltuğunda kılıf içerisinde bir olta buldu. Ekipler, 1 Mayıs tarihinde sosyal medyadan yapılan paylaşımı nedeniyle su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle Y.E.Ç. ile kendisine yasak dönemde tekne temin edip kullanan F.G. hakkında işlem yapıldı.

Sosyal medyadaki paylaşımından dolayı Y.E.Ç. ile tekneyi kullandığı ve aynı zamanda gölde ticari olarak balıkçılık faaliyeti gösteren F.G.'ye devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen ticari teknesini Beyşehir Gölü sularına indirdiği ve amatör avcılık faaliyetinde teknesini kullanıp, kullandırarak su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 9 bin lira cezai işlem uygulandı.

Her iki avcıya ayrıca Beyşehir Kaymakamlığı tarafından da sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de kişi başı 3 bin 180 lira ceza kesilerek toplamda 15 bin 360 lira para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olta balıkçısı Y.E.Ç'nin sosyal medyada paylaştığı görüntüler-Detay

Haber-Kamera: Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya),

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Kuveyt'ten gelen 276 kişi, Çankırı'da KYK yurduna yerleştirildi

ÇANKIRI'da, Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 276 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda gözlem altına alındı.

Kuveyt'ten Türkiye'ye gelen 276 kişiyi taşıyan uçak, ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, daha sonra polis eskortluğunda otobüslerle Çankırı'ya getirildi. KYK'ya bağlı Emir Karatekin Yurdu'na getirilen 276 kişi, AFAD ve sağlık ekiplerinin nezaretinde tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

14 gün boyunca gözetim altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Çankırı Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Görüntü dökümü:

- Vatandaşların yurda yerleştirilmesiGüvenlik tedbirleriGenel ve detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, Kırıkkale'de gözlem altına alındı

KIRIKKALE'de, Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 70 kişinin taşındığı uçak, akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 4 otobüsle polis eskortluğunda Kırıkkale'ye getirildi. KYK'ya bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 70 kişi, tekrardan yapılan sağlık kontrolünün ardından tek kişilik odalara yerleştirildi.

Vatandaşların yurda sevki sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yolcuların tamamının yurda yerleştirilmesinin ardından otobüsler, AFAD çalışanlarınca dezenfekte edildi. 14 günlüğüne karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları, Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri de vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek sağlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yurttan görüntüOtobüslerin gelişi Vatandaşarın yurda girişi Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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93 yaşında koronavirüsü yendi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde oturan ve kalp yetmezliği ile kronik rahatsızlıkları bulunan Fatma Karakaş, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fatma Karakaş, 17 gün süren koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu. Alkışlarla taburcu olan Fatma Karakaş, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yaşlı kadının alkışlarla taburcu edilmesi

HABER: Güven HASBAŞ/HENDEK (Sakarya),

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Balkon kapısı ile camı arasında sıkışan kumruyu elektrikçiler kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairenin balkon kapısı ile camı arasına sıkışan kumru, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından kurtarıldı.

Bugün, saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3.katının balkonunda sıkışan kumruyu görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, balkona ulaşamadı. Bu sırada sokakta çocukların uçurmaya çalıştığı uçurtmayı, takıldığı elektrik tellerinden kurtaran GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinden destek istendi. Daire sahibine ulaşılamayınca elektrik dağıtım çalışanı, merdivenli araç yardımıyla balkona çıkarak, kapı ile cam arasına sıkışan kumruyu kurtarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kumru vatandaşlar tarafından doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşlar, kumruyu kurtarmak için seferber olan itfaiye ve elektrik dağıtım ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Elektrik dağıtım ekibinin mahsur kalan kumruyu kurtarma çalışması-Genel görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

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3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde komşularının kendisinden 3 gün haber alamadığı Leyla Karaağaç (65), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Sayman Caddesi'nde meydana geldi. Apartman dairesinde yalnız yaşayan Leyla Karaağaç'tan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Apartmana gelen polis, kapıyı çalıp, cevap alamayınca itfaiyeden yardım istedi. Evin balkonundan içeriye giren itfaiye ekibi, Karaağaç'ı yerde hareketsiz yatar halde bulunca olay yerine ambulans sevk edildi. İtfaiye aracılığıyla balkondan eve giren sağlık ekibi, Karaağaç'ın öldüğünü belirledi. Karaağaç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Karaağaç'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA