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DHA YURT BÜLTENİ -19

DHA YURT BÜLTENİ -19
30.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:19

Yangın söndürme helikopteri Marmaris'te konuşlandı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 Mayıs itibariyle göreve başlayacak ve orman yangınlarıyla mücadele edecek 'yangın söndürme helikopteri', kentte konuşlandı.

Yangın söndürme helikopteri Marmaris'te konuşlandı

 

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 Mayıs itibariyle göreve başlayacak ve orman yangınlarıyla mücadele edecek 'yangın söndürme helikopteri', kentte konuşlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri, Marmaris'te göreve başladı. Beldibi Mahallesi'nde konuşlanacak olan Rus yapımı MI-8 tipi helikopterin mürettebatı 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak. Fethiye'de 16 Mayıs'ta, Milas'ta 1 Haziran'da ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1 Temmuz'da diğer yangın söndürme helikopterleri de göreve başlayacak.

Rus yapımı yangın helikopteri hakkında bilgi veren Pilot Murat Doğudan, "Helikopterimiz Nisan'ın 28'nde Belarus'tan Marmaris'e geldi, 7 personelle beraber. Bugün ilk test uçuşumuzu yaptık, kabulünü gerçekleştirdik. 1 Mayıs itibariyle resmi olarak görevine başlayacak. Helikopterimiz yaklaşık 3 ton su kapasiteli. Yangın bölgesinde verilen koordinata göre en yakın ormanın yaptığı havuzlardan ya da göletlerden su alarak yangına müdahale diyoruz. Yangın ihbarı geldiği andan itibaren 5 personel, helikopter başı yapar. Bu 5 personel 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 orman muhafaza memuru, 1 de uçuş mühendisinden oluşur. Herkesin kendine göre bir görevi vardır. Yangın süresince bu görevi icra eder" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Marmaris'te konuşlanan Rus yapımı yangın söndürme helikopteri genel-ayrıntılı görüntüYangın söndürme helikopteri pilotu Murat Doğudan ile röportajYangın söndürme helikopteri kalkış ve deneme turları genel görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Uşak'ta 2 Afgan uyuşturucudan gözaltına alındı UŞAK'ta, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, 460 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 Afgan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Uşak'a uyuşturucu getirileceğini bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, gece yarısı, D- 300 Karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Saat 03.30 sıralarında durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramada, 460 gram metamfetamin ele geçiridi. Otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uşak Emniyet Müdürlüğü'nden görüntüŞüphelilerin polis otosuna bindirilmesi Uşak Adliyesinden görüntüŞüphelilerin adliye binasına getirilmesinden görüntüler Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Küdür Yarımadası'nda son yıkım da yapıldı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Küdür Yarımadası'nda bulunan son plaj işletmesi de belediye ekiplerinin gözeteminde kaldırılıp, doğal haline kavuşturuldu.

Doğal SİT alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Küdür Yarımadası ile ilgili kararın Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte tahliye süreci başlatılan işletmelerden sonuncusu bugün sabah saatlerinde Bodrum Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde kaldırıldı. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemi, Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesi ve akabinde diğer yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından işletme sahibi tarafından gerçekleştirildi. Küdür'deki plajlardan bir diğeri şubat ayında kaldırılmış ve işletmenin bulunduğu alan doğal haline getirilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;--------------Yıkımdan görüntü

Haber: BODRUM (Muğla), ================

Barajdan 13 bin metre ağ çıkarıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesindeki Selevir Baraj Gölü'nde yapılan denetimlerde izinsiz baraja bırakılan toplam 13 bin metre kaçak misina ağ sudan çıkartılarak imha edildi. Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri İl Jandarma Komutanlığı'ndan aldıkları desteklerle denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda Şuhut'ta bulunan Selevir Baraj Gölü'nde gece saatlerinde Çay ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerinin yaptığı denetimde gölün içinden toplam 13 bin metre misina ağ tespit edildi. Şuhut İlçe Jandarma ekiplerinin de desteğiyle sudan çıkarılan ağ imha edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ekiplerin baraja atılmış ağı çıkartma anı görüntüleri

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Alev alev yanan otomobilden canlarını zor kurtardılar

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp alev aldı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü İdris Gündoğdu (32) ve yanındaki kuzeni Uğur Gündoğdu (31) son anda araçtan inip, canlarını kurtardı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden İdris Gündoğdu'nun kullandığı 34 ANC 710 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil yoldan çıkıp, alev aldı. Motor kısmından çıkan alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü İdris Gündoğdu ile yanındaki kuzeni Uğur Gündoğdu son anda inip, canlarını kurtardı.Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobilesu sıkarak müdahale ederken, iki kuzen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Otomobil demir yığına dönerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yanan otomobilden alevli görüntü-Yandıktan sonra otomobilden görüntü-İtfaiyenin söndürme çalışmasından görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Siirt'te koronavirüsü yenen 4 kişi, davul ve zurna eşliğinde taburcu oldu

SİİRT'te koronavirüs tedavileri tamamlanan, aralarında Devlet Hastanesi'nin güvenlik amiri Turgut Kayar'ın (42) da bulunduğu 4 kişi, davul ve zurna eşliğine alkışlarla taburcu edildi.

Siirt'te koronavirüs teşhisi konulan Devlet Hastanesi'nin güvenlik amiri Turgut Kayar ile Kasım Kaplan (80), Hanım Dursun (79) ve Rahim Özdemir'in (87) tedavileri tamamlandı. İyileşen 4 kişi, davul ve zurna eşliğinde alkışlarla taburcu edildi. Güvenlik amiri Turgut Kayar'a, Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'nden alınan immün plazma uygulandığı öğrenildi.

Hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu olan Kayar, "40 gündür tedavi gördüğüm Devlet Hastanesi'nden Allah'a şükür taburcu oldum. Bana burada çok iyi baktılar ve sağlığıma kavuştum. Başta Siirt Valisi Ali Fuat Atik'e, milletvekilimiz Osman Ören ve tüm sağlık çalışanları ile hastalığım süre içerisinde dualarını benden esirgemeyen tüm Siirtlilere teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞHEKİM ATİŞ: 150 HASTAMIZI TABURCU ETTİKSiirt'te koronavirüs tedavileri Devlet Hastanesi'nde tamamlanan toplam 150 hastanın taburcu olduğunu belirten Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Nesrin Atiş ise "Pandemi süreci boyunca Siirt Devlet Hastanesi olarak, hastaların tanı almasında, tedavi olmalarında, büyük bir yol kat ettik. Hastalarımız çok memnun kaldı. Bugün taburcu olan 79 yaşında 80 yaşında ve 87 yaşında üç hastamız ile birlikte toplamda taburcu sayımız 150 oldu. Bunların arasında 1,5 yaşındaki bebekten 90 yaşındaki amcaya kadar değişik yaşlarda hastalarımızda taburcu oldu" diye konuştu.

'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'

Taburcu olanlardan Kasım Kaplan da "30 gündür hastanede tedavi görüyordum. Benimle burada çok ilgilendiler. Bugün taburcu oluyorum çok mutluyum. Allah devletimizden razı olsun, herkese çok teşekkür ediyorum" diyerek evinin yolunu tuttu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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