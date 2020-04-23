DHA YURT BÜLTENİ - 19
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haberler
Koronavirüs, Gaziantep, 23 Nisan, Güncel, Haber

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışıGAZİANTEP Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere immün plazma bağışı alınmaya başlandı.

23.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:08
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışı

GAZİANTEP Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere immün plazma bağışı alınmaya başlandı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 3 kişinin immün plazma bağışında bulunduğunu, koronavirüs tedavisi görerek iyileşenlerden, tedaviye katkı sunmaları için duyarlı olmalarını istedi.

Koronavirüste en etkili yöntem olarak bilinen immün plazma tedavisi için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, iyileşen hastalardan immün plazma toplanmaya başlandı. Tıp Fakültesi Hastanesi Aferez Ünitesi'nde bugün koronavirüs tedavileriin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi immün plazma bağışında bulundu.  

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, plazma bağışında bulunanları gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kutladı. Koronavirüs tedavisinde plazma bağışının önemli olduğunu belirten Rektör Gür, "İmmün plazma tedavisi çok çok önemli. Bunun için en önemli şeylerden biri de bağışçı bulmaktır. Sağ olsunlar bağışçı hastalarımız bugünden itibaren gelmeye başladı. Buradakiler ilk bağışçı vakalarımız. Özellikle çok önemli 2 donörümüz var. İngiltere'den gelmişlerdi dayı ve yeğen, bunlar bizim açımızdan çok çok önemli. Bu bölgede kendi geçirdikleri hastalıkları, özellikle kendilerinden sonra tedavi arayan, umutsuz bir şekilde tedavi olmak için uğraşan insanlara kanları ile şifa olmak istediler. Gaziantep Üniveristesi'nde şu anda 3 donörümüzün kanlarını alıyoruz. Bir defada 600 mililitre alıp, bunu 3 ayrı kovid hastasına verebiliriz. Bugün aldığımız plazmaları yoğun bakımda yatan entübe şekilde olan bir hastamıza uygulayacağız. Geri kalan kanlarımızı da Kızılay'a göndererek farklı hastalara uygulayacağız. Bu hastalarımız inşallah diğer donörlere örnek olur. Donör olmak isteyenleri hastanemize bekliyoruz" diye konuştu.İmmün plazma bağışında bulunanlar da hastalıktan kurtuldukları için mutlu olduklarını ve diğer hastaların sağlığına kavuşmasını sağlamak için kan verdiklerini söylediler. İyileşen kişilerin bağışta bulunmalarını istediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Kan veren hastalarAli Gür ile RöpHastalar ile Röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 869 MB 

======================

Irak sınırındaki balkonlarda 23 Nisan

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde evlerin balkonları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutladı. 

Hakkari'nın Irak sınırında bulunan ilçesi Derecik'te, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalan çocuklar, 23 Nisan'ı aileleriyle kutladı. İlçede evlerin balkonlarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü. Çocuklar, evlerinin balkonunda önce İstiklal Marşı'nı sonra da '23 Nisan' şiirlerini okudu. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), - 

==========

Terasta 23 Nisan coşkusu

SAMSUN'da yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaşları 9 ile 14 yaş arasındaki 3 çocukları için oturdukları binanın terasını kutlama yaptı. 

İlkadım ilçesinde yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yusuf Hakan (14), Fatma Zehra (10) ve Ayşe Zümra (9) adlı çocukları için oturdukları binanın terasını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak hazırladı. Yaklaşık bir gün süren çalışma ile teras balonlar, Türk Bayrakları, kurdeleler, Atatürk posterleri ile süslendi. 3 kardeş, günün anlamını içeren konuşma yaptı, şiirler okuyup halk oyunu oynadı. 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. 

'TIPKI OKULDAYMIŞ GİBİ'

Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Fatma Zehra Çavuş, 23 Nisan'da neşeli ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Evimizi bir şenlik alanına çevirdik. Tıpkı okuldaymış gibi tören yapılıyormuş gibi bizde evimizde tören yaptık. Şiir okuduk, dans ettik, halk oyunları oynadık. Çok eğlendik" dedi.

'BİZİM BAYRAMIMIZ'

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Zümra Çavuş ise, "23 Nisan bizim bayramımız bütün çocukların. Her nerede olursak olalım bizim bayramımız olduğu için her şartta kutlarız. Okuldaki gibi aynı duyguları yaşamaya çalışıyoruz. Evde bayramı kutladık çok güzel oldu mutlu olduk" diye konuştu. Koronavirüs nedeniyle bayramı evde kutlamak zorunda kaldıklarını söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Hakan Çavuş da, "Okullardaki coşkuyu evimize taşıdık. Evimizin terasında kutlama yaptık. 100'üncü yıl coşkusunun heyecanını da yaşadık ayrıca" dedi.  

'ATAMIZDAN HEDİYE'

Akıl ve zeka oyunları eğitmeni Gülay Çavuş çocuklarına evde 23 Nisan coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını dile getirerek "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadığımız için elimizdeki malzemelerle evimizin terasını süsledik. Yaklaşık bir gün çocuklarımla beraber terası 23 Nisan'a hazırladık. Anne baba olarak onlara bu ortamı hazırlamış olduk. Çocuklarımız neşe ve eğlenceyle bayramı kutladılar. 23 Nisan Atamızdan bize hediye. Bu coşkuyu her ne şartta olursak olsun yaşamamız gerekiyor. Bu bizim bir vazifemizö dedi. Şaban Çavuş ise çocuklarının 23 Nisan nedeniyle çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek "Bu yıl okul yerine bayramı evimizde kutladık. Çocuklarım aynı okuldaki bir törenmiş gibi evde bir tören programı hazırladılar. Bizde onlara destek olduk. Neşeyle bayramı birlikte kutladıkö şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Muhammet Emin Berat Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Deniz Seki Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Mesut Özil Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 15:30:18. #1.15#
title