DHA YURT BÜLTENİ - 19 Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışıGAZİANTEP Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere immün plazma bağışı alınmaya başlandı.

Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışı

GAZİANTEP Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere immün plazma bağışı alınmaya başlandı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 3 kişinin immün plazma bağışında bulunduğunu, koronavirüs tedavisi görerek iyileşenlerden, tedaviye katkı sunmaları için duyarlı olmalarını istedi.

Koronavirüste en etkili yöntem olarak bilinen immün plazma tedavisi için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, iyileşen hastalardan immün plazma toplanmaya başlandı. Tıp Fakültesi Hastanesi Aferez Ünitesi'nde bugün koronavirüs tedavileriin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi immün plazma bağışında bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, plazma bağışında bulunanları gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kutladı. Koronavirüs tedavisinde plazma bağışının önemli olduğunu belirten Rektör Gür, "İmmün plazma tedavisi çok çok önemli. Bunun için en önemli şeylerden biri de bağışçı bulmaktır. Sağ olsunlar bağışçı hastalarımız bugünden itibaren gelmeye başladı. Buradakiler ilk bağışçı vakalarımız. Özellikle çok önemli 2 donörümüz var. İngiltere'den gelmişlerdi dayı ve yeğen, bunlar bizim açımızdan çok çok önemli. Bu bölgede kendi geçirdikleri hastalıkları, özellikle kendilerinden sonra tedavi arayan, umutsuz bir şekilde tedavi olmak için uğraşan insanlara kanları ile şifa olmak istediler. Gaziantep Üniveristesi'nde şu anda 3 donörümüzün kanlarını alıyoruz. Bir defada 600 mililitre alıp, bunu 3 ayrı kovid hastasına verebiliriz. Bugün aldığımız plazmaları yoğun bakımda yatan entübe şekilde olan bir hastamıza uygulayacağız. Geri kalan kanlarımızı da Kızılay'a göndererek farklı hastalara uygulayacağız. Bu hastalarımız inşallah diğer donörlere örnek olur. Donör olmak isteyenleri hastanemize bekliyoruz" diye konuştu.İmmün plazma bağışında bulunanlar da hastalıktan kurtuldukları için mutlu olduklarını ve diğer hastaların sağlığına kavuşmasını sağlamak için kan verdiklerini söylediler. İyileşen kişilerin bağışta bulunmalarını istediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Kan veren hastalarAli Gür ile RöpHastalar ile Röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 869 MB

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Irak sınırındaki balkonlarda 23 Nisan

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde evlerin balkonları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutladı.

Hakkari'nın Irak sınırında bulunan ilçesi Derecik'te, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalan çocuklar, 23 Nisan'ı aileleriyle kutladı. İlçede evlerin balkonlarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü. Çocuklar, evlerinin balkonunda önce İstiklal Marşı'nı sonra da '23 Nisan' şiirlerini okudu.

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Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), -

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Terasta 23 Nisan coşkusu

SAMSUN'da yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaşları 9 ile 14 yaş arasındaki 3 çocukları için oturdukları binanın terasını kutlama yaptı.

İlkadım ilçesinde yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yusuf Hakan (14), Fatma Zehra (10) ve Ayşe Zümra (9) adlı çocukları için oturdukları binanın terasını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak hazırladı. Yaklaşık bir gün süren çalışma ile teras balonlar, Türk Bayrakları, kurdeleler, Atatürk posterleri ile süslendi. 3 kardeş, günün anlamını içeren konuşma yaptı, şiirler okuyup halk oyunu oynadı. 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

'TIPKI OKULDAYMIŞ GİBİ'

Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Fatma Zehra Çavuş, 23 Nisan'da neşeli ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Evimizi bir şenlik alanına çevirdik. Tıpkı okuldaymış gibi tören yapılıyormuş gibi bizde evimizde tören yaptık. Şiir okuduk, dans ettik, halk oyunları oynadık. Çok eğlendik" dedi.

'BİZİM BAYRAMIMIZ'

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Zümra Çavuş ise, "23 Nisan bizim bayramımız bütün çocukların. Her nerede olursak olalım bizim bayramımız olduğu için her şartta kutlarız. Okuldaki gibi aynı duyguları yaşamaya çalışıyoruz. Evde bayramı kutladık çok güzel oldu mutlu olduk" diye konuştu. Koronavirüs nedeniyle bayramı evde kutlamak zorunda kaldıklarını söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Hakan Çavuş da, "Okullardaki coşkuyu evimize taşıdık. Evimizin terasında kutlama yaptık. 100'üncü yıl coşkusunun heyecanını da yaşadık ayrıca" dedi.

'ATAMIZDAN HEDİYE'

Akıl ve zeka oyunları eğitmeni Gülay Çavuş çocuklarına evde 23 Nisan coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını dile getirerek "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadığımız için elimizdeki malzemelerle evimizin terasını süsledik. Yaklaşık bir gün çocuklarımla beraber terası 23 Nisan'a hazırladık. Anne baba olarak onlara bu ortamı hazırlamış olduk. Çocuklarımız neşe ve eğlenceyle bayramı kutladılar. 23 Nisan Atamızdan bize hediye. Bu coşkuyu her ne şartta olursak olsun yaşamamız gerekiyor. Bu bizim bir vazifemizö dedi. Şaban Çavuş ise çocuklarının 23 Nisan nedeniyle çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek "Bu yıl okul yerine bayramı evimizde kutladık. Çocuklarım aynı okuldaki bir törenmiş gibi evde bir tören programı hazırladılar. Bizde onlara destek olduk. Neşeyle bayramı birlikte kutladıkö şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA