DHA YURT BÜLTENİ - 19 Bursa'da, fazla yolcu taşıyan servis şoförüne ceza BURSA- Ankara yolunda trafik ekipleri, durdurdukları servis minibüsünde sosyal mesafe kuralına uymayarak, fazla yolcu taşıyan sürücü Muhammed A.'ya (55), 3 bin 150 liralık ceza uyguladı.

Bursa'da, fazla yolcu taşıyan servis şoförüne ceza

BURSA- Ankara yolunda trafik ekipleri, durdurdukları servis minibüsünde sosyal mesafe kuralına uymayarak, fazla yolcu taşıyan sürücü Muhammed A.'ya (55), 3 bin 150 liralık ceza uyguladı.

İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, Bursa- Ankara yolu üzerindeki İnegöl'ün girişinde uygulama yaparken, 45 HC 7085 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Araçta yapılan kontrol sonucu koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcu sayısının yarısının taşınmasıyla ilgili genelgeye uyulmadığı tespit edildi. Servisteki 4 yolcu fazla olduğu için sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen sürücü Muhammed A.'ya, 3 bin 150 liralık idari para cezası uygulandı. Servis aracından indirilen 4 yolcu ise başka araçla evlerine bırakıldı.

Görüntü dökümleri---------------------------------Dosya adı: 0904servisceza-Detaylar-Yolcuların araçtan indirilmesi-Yolcuların yakalanma anıHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ, İnegöl, ===========================

Karantinaları sona eren 401 öğrenciden teşekkür videosu

İTALYA'dan, 25 Mart günü getirilerek Samsun'da yurda yerleştirilen dün 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilen 401 öğrenci teşekkür videosu hazırladı. Videoda 52 öğrenci İtalya'dan Samsun'a geliş süreci ve karantina günlerinde yaşadıklarını anlatıp yetkililere teşekkür etti.ERASMUS eğitim programı kapsamında İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinde bulunan 401 öğrenci, koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart günü, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dolan 401 öğrenci, dün 19 otobüs ile evlerine gönderildi. Alkışlarla evlerine uğurlanan öğrenciler hazırladıkları video ile 14 günlük karantina süresince kendilerine destek olan görevlilere ve Samsunlulara teşekkür etti. 52 öğrenci İtalya'dan Samsun'a geliş hikayelerini parçalar halinde anlattı.Öğrenciler 200 farklı bölgeden öğrencilerin 48 saat içinde 2 şehirde toplanıp ardından Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildiğini belirterek "Başta büyükelçimiz, başkonsolosumuz ve bütün Türkiye ekibi canla başla çabaladı. Gece gündüz uğraştılar bir şekilde topladılar bizi, havalanına kadar geldiler bizimle. Uzun zamandır ilk kez yanlız hissetmiyorduk artık. THY'nin düzenlediği ek seferle kendimizi bir gece yarısı Samsun Çarşamba'da bulduk. Daha sonra bizi yurda getirdiler. Odalara çıktık yorgun argın, bizi neyin beklediğini bilemeden ama bu kadar da olacağını tahmin dahi edemezdik. Çarşafından, havlusuna, sabunundan şampuanına, diş fırçası ve macunuyla bir de satranç takımıyla dopdolu bir poşet vardı buzdolabında, ayran sandviç, taze meyve. Mutlu olduk yine güvende hissettik, uyuduk hemen. Sabah uyandık sonra kapıda bir güler yüz kahvaltımızı uzattı bize. Kitaplar dağıttılar, spor malzemeleri gönderdiler. Burada zamanımızın iyi geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Daha evlerimize gidememiştik belki ama burada yabancılık hissetmeyelim diye elinden geleni yapan birileri vardı ve gerçekten işe yarıyordu yaptıkları. Öyle ki Samsun pidesi yedirmeden buradan kimseyi göndermeyiz demişler bunu bile düşünmüşlerdi. Sonunda Bafra Belediyesi'nin gönderdiği nokul ve Samsunspor'un gönderdiği formalarla hepimiz küçük birer Samsunluyduk artıkö ifadeleri yer aldı.Videoda gençler ortak kaderi paylaşan 401 öğrenci ile onlara kol kanat geren yetkililerin kocaman bir aile olduğunu belirtip teşekkür etti. 'evde kal Türkiye' sloganıyla tammalanan video sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede ilgili gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Öğrencilerin hazırladığı video

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/ SAMSUN

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Koronavirüsü yendi, işine geri döndü

DÜNYAYI saran koronavirüs salgına yakalandıktan sonra tedavi altına alınan İzmirli genç doktor, iyileştikten sonra alkışlarla işine geri döndü

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Cansu Atmaca Mutlu'ya (33) koronavirüs teşhisi kondu. Ardından testi pozitif çıkan Mutlu'ya aynı hastanede ilaç tedavisi uygulandı. Mutlu, yaklaşık 10 günün sonunda sağlığına kavuştu. İşine geri dönen Mutlu arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Ateş ve kas ağrısı şikayetleriyle hastanede tedavi altına alındığını söyleyen Mutlu, DHA'ya telefonla açıklamada bulunarak, "Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, taburcu edilirken değil işe geri döndüğümde arkadaşlarım tarafından çekildi. 10 günlük bir süreç yaşadım. Tedavimin ardından işime geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kliniğe giriş videosu.

Haber: Gökçe ADAR - Eda Ebru NANECİ Kamera:/ İZMİR,

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9 yaşındaki Şüheda Evra, kumbarasındaki parasını bağışladı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde 9 yaşındaki Şüheda Evra Tiyraki, kumbarasında biriktiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Sokağa çıkamadığı için de paralı evine çağırdığı polis aracılığıyla yatırılmasını sağladı.

Akşehir'de Yeni Mahalle'de oturan Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Şüheda Evra Tiryaki, kumbarasında biriktirdiği parayı koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlama kararı aldı. 20 yaş altında olduğu için evden çıkması yasak olduğu içinde polisten yardım istedi.Minik Şüheda Evra, eve gelen polis memuruna, kumbarasında biriktirdiği parayı poşet içinde teslim etti. Polis memuru da parayı Şüheda Evra, adına banka aracılığıyla kampanya hesabına yatırdı.

Kaynak: DHA