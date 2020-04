DHA YURT BÜLTENİ-19 Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındıARTVİN'in Borçka ilçe merkezi ve Aralık köyü koronavirüs salgını önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Borçka ilçe merkezi ile Aralık köyünün bugün itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla 2'şerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye (en az 1.5 metre) dikkat edilmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına, Borçka Kaymakamlığı'nca gerekli tedbirlerin alınmasına, Borçka merkezinden geçen şehirlerarası karayolunun karantina kapsamı dışında bırakılmasına, Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş - geliş tüm yollarda kontrolün kolluk birimlerince sağlanmasına ve yol kontrol noktalarının oluşturulmasına, Kaymakamlığın gerekli gördüğü yolları geçici olarak trafiğe kapatmasına, Borçka ilçesinde köyler arası geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar yasaklanmasına karar verildi" denildi.

'SOSYAL MESAFEYE AZAMİ DİKKAT'

Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalarının mahalle ve köyleri ile ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu Vali Yardımcısının veya ilgili ilçe Kaymakamının onayı ile istisna tutulmasına, Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayı ile karantina kurallarından istisna tutulabilmesine, İl genelinde virüse yayılma fırsatı vermemek ve halk sağlığını korumak amacıyla sosyal mesafenin (en az 1.5 metre) korunmasına ve temasın önlenmesi hususlarına azami dikkat edilmelidir."

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN: PANİK YAPMAYA GEREK YOKArtvin'de karantinaya alınan Borçka ilçesinde belediye başkanı Ercan Orhan açıklamalarda bulundu. Vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirten Orhan, "Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gerekli zincir sağlanmış durumda. Vatandaşlar karantina sürecinde kontrollü bir şekilde ilçe merkezinden alışverişlerini yapabilecekler. Yalnız çok dikkatli olmamız gerekiyor, sokaklarda fazla gezmeyelim, işimiz halledip dönelim, maske eldiven kullanarak, sosyal mesafeyi sağlayarak alışverişlerimizi gerçekleştirelimö dedi.

İlçede kesin olmayan bilgilerle koronavirüs vaka sayısının 10 olduğunu ifade eden Orhan, "Bu rakamın artmaması için karantina uygulaması kararı var. Bu kapsamda konulan kurallara harfiyen uyarak bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatıp sağlıklı günlere ulaşalımö ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi

Muğla'da, yurt dışından gelen 150 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantina altına alındı. Aralarında kadın, çocuk ve bebeklerinde bulunduğu kişilerin 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Dalaman Havalimanı'na Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den uçakla gelen 150 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 otobüsle getirilen Türk vatandaşları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE, Kızılay ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanların kayıtları yapıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ilman, 150 kişinin koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacağını söyledi.

İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı (3)YAŞLI ÇİFTİN, KÖYÜ DE KARANTİNA ALTINA ALINDI

İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gelen ve 'Covid-19' testi pozitif çıkan 60 yaş üstü çiftin, aynı zamanda memleketi olan Karaman'ın Ayrıncı ilçesine bağlı Berendi köyünde bir yakınlarının cenaze törenine katıldığı öğrenildi. yapılan araştırmada çiftin burada çok sayıda kişi ile yakın temasta bulunduğu anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Jandarma, köyün giriş ve çıkışını kapattı.

Ayrancı Kaymakamlığı da resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, "İlçemiz Berendi Köyü'nde, COVİD-19 pozitif tanısı konulan hastanın yapılan filyasyon çalışması neticesinde temas öyküsünün fazla olması ve il dışından köye çok sayıda ziyaret girişlerinin yapılması nedenleri ile vaka sayısının artma riski fazla olduğundan; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 02/04/2020 saat 19: 00 itibariyle Berendi köyünün giriş ve çıkışlarının kapatılarak ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınarak uygulanmasına' karar verildi." ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN BÜYÜKKARCI: KÖYDE TEMAS EDİLEN KİŞİLEKR TAKİP ALTINA ALINDI

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı da, Ereğli'deki oğullarını zıyarete gelen ve koronavirüs testi sonucu pozif çıkan çiftin, yakınlarının cenazesi nedeniyle taziye için Berendi köyüne geldiklerini belirterek, "İstanbul'dan gelen karı- koca çiftimiz, yaklaşık 10 gün önce Berendi köyüne bir cenazesine taziye için geldiler. Rahatsızlıkların belirtilmesi üzerine yapılan tetkikler pozitif için. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla bugün saat 19.00 itibariyle karantina altına alındı. Köyde temasta oldukları insanlar, sağlık birimlerince tespit edilip, takip altına alındı. Bir de Ereğli'deki temasları var. Onlarda tespit edildi." dedi.

Şanlıurfa'daki Karahantepe Türkiye'nin yeni yüzü olacak

ŞANLIURFA'da bulunan Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait T şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe Türkiye'nin yeni yüzü olma yolunda.

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe'de geçen yıl başlanılan kazı çalışmaları heyecan yarattı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye alternatif olan Karahantepe 'T' şeklinde 250 dikilitaşın toprak altından gün yüzüne çıkarılması heyecanla bekleniyor. Şanlıurfa'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'deki toprak altında bulunan yapılar fark edildi.

3 YIL ÖNCE YÜZEY ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI

Bölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' biçiminde dikili taşlar tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle İstanbul Üniversitesi'nce Prof.Dr. Necmi Karul başkanlığında bölgede ilk kazı çalışmalarına geçen yıl başlandı. Karahantepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Karul, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi. Hava şartları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar ayında yapılması planlanan kazı çalışmalarının ertelendiğini ifade eden Karul, "Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'de yürütülen çalışmalara çok önem veriyor. Burası gelecekte Türkiye'nin yeni yüzü olacağını ümit ediyoruzö dedi.

Polis, durdurdukları araçlardakilere neden dışarı çıktıklarını sordu EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu araçtakilere neden dışarı çıktıklarını sorarak, evlerine dönmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek noktalarından biri olan Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde uygulama yaptı. Polis, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Ekipler ayrıca sürücü ve yolculara koronavirüs salgını olduğunu hatırlatarak, neden dışarı çıktıklarını sordu. Polis, kontrollerin ardından araçtakileri evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Polis, şehre giriş noktalarındaki kontrollerinde 3 bin 181 aracı sorgulayarak, 5 bin 68 kişinin de ateşini ölçtü. Bazı sürücülere araçlarındaki çeşitli eksiklikler nedeniyle idari para cezası kesildi. Devriye ekipler ise anonslarla vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Ekipler özellikle şehir içi yolcu minibüslerinde sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Zonguldak Valisi Bektaş: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, koronavirüsü salgınında kentte ölüm sayısının 5 olduğunun açıklamasıyla ilgili, "Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede. Her birimizi alarm seviyesine geçirecek seviyede sayımız var" dedi.

Vali Erdoğan Bektaş, Ereğli ilçesinde yapılan maske ve diğer ürünleri inceledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Zonguldak'ta koronavirüsünden 5 can kaybı olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Vali Bektaş, alınan tedbirlere herkesin mutlaka uyması gerektiğini söyledi. Vali Bektaş, alarm seviyesine geçilmesi gereken sayıların açıklandığını ifade ederek, "Bizim de burada oluşturduğumuz bir bilim kurulumuz var. Hocalarımız ile konuştuk. Zonguldak olarak Türkiye ile paralel gidiyoruz. Türkiye'de ne kadar sorun varsa bizde de o kadar sorun var. Sorun asla hafif bir sorun değil. Ben Ereğli'ye baktı. Çok şükür burası biraz daha temiz gözüküyor. Ancak bu görüntü ile gerçek aynı olmayabilir. Çoğunlukla olmuyor. 1 hafta önce Zonguldak'ta temiz görünüyordu. Bir hafta sonra Ereğli'ni nasıl görüleceğini bilemeyiz. Kurallarımız belli. Sosyal mesafe dediğimiz bir şey var. Kalabalıktan işin doğrusu sokaktan uzak duracağız. Koruyucu önlemlerimizi alacağız. Olası vakaları toplumdan izole edeceğiz." dedi.

'KİMSE RAHAT OLMASIN'

Hiç kimse kendisini rahat hissetmemesi gerektiğini ifade eden Vali Bektaş, şöyle dedi:

"Bu işten korunmuş hiçbir sokak, hiçbir ev, hiçbir köy ve hiçbir mahalle yok. Ne kadar yok sayarsanız yarın sorunu bir o kadar ağır yaşarsınız. Türkiye'nin en büyük çabası, sorunu en hafif şekilde atlatabilmek. Başarabilecekmiyiz? Hep beraber göreceğiz. Ne kadar kurallara uyarsak başaracağız. Ne kadar uymazsak başaramayacağız. Sayılara takılmayın. Şunu söylüyorum. Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede. Her birimizi alarm seviyesine geçirecek seviyede sayımız var. Bunu bilin buna inanın yeter. Ben bugün buraya çıktım geldim. Sıkıntı var. Rahat değiliz. Sizin de sıkıntınız olsun. Hiç kimse rahat olmasın. Bugün akşam şimdi Ereğli patlayabilir ve herkes kaçacak yer arayacak hale gelebilir. Hiç kimsenin garantisi yok arkadaşlar. Bu yayılması müthiş hızlı olan bir mikrop."

Sokak göle döndü, iç çamaşırıyla suya girip giderleri açmaya çalıştı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda sel oluştu. Evini su basan bir vatandaş ise yarım metre suyun içine iç çamaşırıyla girip tıkanan giderleri açmaya çalıştı.

İlçede etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda sel oluştu. Karacaoğlan Mahallesi Kumru Sokak'ta ise Orhan Doğan'ın evini su bastı. Yarım metre su ile dolan sokağa iç çamaşırıyla giren Doğan, tıkalı giderleri açmaya çalıştı. Duruma tepki gösteren Doğan, "Sokağın başına bir apartman yapıldı. O apartman yapıldıktan sonra sokakta her yağışta su baskını oluyor. Evim her sağanak yağışın ardından su ile doluyor. Ben nasıl yaşayayım şimdi bu evde? Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmasını istiyorum" dedi.

Doğan ayrıca, sokak hayvanlarını da sel sularının içinden çıkararak bahçesine taşıdı.

Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

ADIYAMAN'da, sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Yağmur suyu baskının yaşandığı işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Cezaevi firarisi, evinden ahıra çıkan tünelde yakalandı

VAN'da 9 yıl önce yaşanan deprem felaketini fırsat bilerek cezaevinden firar eden N.Ö., evinin içinden ahıra çıkan gizli tünelde yakalandı.

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, 6 ayrı uyuşturucu suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö., Van M Tipi Cezaevi'nden firar etti. N.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalarda aradan geçen 9 yıla rağmen sonuç alınamadı. Jandarma tarafından kurulan özel ekip, N.Ö.'nün Gürpınar ilçesindeki evinde olduğunu belirledi. Eve baskın yapan jandarma, firariyi evin içinden ahıra çıkan tünelde yakaladı.

N.Ö., firar ettiği M Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

