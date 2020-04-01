DHA YURT BÜLTENİ - 19 Ukrayna'dan gelen TIR şoförlerinin karantinaya alınmasına devam ediliyorZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 17 TIR şoförü, 14 gün karantinaya alındı.

Ukrayna'dan gelen TIR şoförlerinin karantinaya alınmasına devam ediliyor

ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 17 TIR şoförü, 14 gün karantinaya alındı. Geçen 22 Mart'tan itibaren karantinaya alınan TIR şoförü sayısı 120'yi buldu.

Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ukrayna'da bulunan Türk TIR şoförlerinin gemiyle Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. 22 Mart'ta 51, 28 Mart'ta 34 ve 29 Mart'ta da 18 şoför, TIR'larıyla birlikte Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a getirildi. Bugün akşam saatlerinde de 17 TIR şoförünü taşıyan gemi, Zonguldak Limanı'na yanaştı. Gemideki TIR şoförleri, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra AFAD minibüsüyle Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. TIR'lar ise gümrük otoparkına çekildi. Yeni gelen TIR şoförleriye birlikte karantina da bulunanların sayısı 120 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Limandan detay-TIR'ların inmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Samsun'da 1 mahalle karantina altında

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığı belirtildi. Karantinanın ikinci bir emre kadar devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Samsun il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Kovid- 19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; mahallenin giriş- çıkışlara izin verilmeyerek, 1 Nisan itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştirö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Köyden detay-Jandarma ekiplerinden detay-Bariyerle kapatılan yoldan detay-Muhabir anonsu (Yaprak KOÇER)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Irmak Zeynep ÖCAL/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), -

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Jandarma, yaşlı kadının ilaçlarını 'drone' ile bahçesine bıraktı

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan Nazife Oruç'un (70) ilaçları jandarma tarafından drone ile evinin bahçesine bırakıldı.

Havutlu köyünde yalnız yaşayan Nazife Oruç, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindekilere uygulanan dışarı çıkma yasağından ötürü biten ilaçlarını alamadı. Dışarı çıkamayan Oruç ilaçlarını alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaşlı kadının kullandığı ilaçları eczaneden temin etti. Köye giden jandarma, yaşlı kadının Aksu Çayının karşı yakasındaki evine ilaçları drone yardımıyla ulaştırdı. Drone ile ilaçlarını alan Oruç, jandarmaya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Jandarma ekipleri-Drone-Drone ile poşet içerisindeki ilacı götürmesi-Göksu Çayı-Yaşlı kadının evi-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera -ADIYAMAN-DHA)

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Polis ekiplerinden megafonla 'evde kal' uyarısı

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde megafonla anons yaparak 'evde kal' uyarısında bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehirde koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ekip otolarından megafonla 'evde kal' anonsları yapıyor. Ana yollar, pazarlar ve parkları denetleyen ekipler, vatandaşları özel sebepler dışında dışarıya çıkılmaması yönünde de uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Trafikten görüntüler-Polis ekiplerinin megafonla 'Evdekal' uyarısı-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Mersin'e dezenfeksiyon tüneli

MERSİN'de, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkartan Toroslar Belediyesi, bu kez de kendi atölyesinde imal ettiği 'Dezenfeksiyon Tüneli' uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu.

Toroslar Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için belediye hizmet binasının girişine 'Dezenfeksiyon Tüneli' yerleştirdi. Tünel, belediye atölyesinde belediye çalışanları tarafından imal edildi. Püskürtme yöntemiyle kıyafetler üzerinde hijyen sağlayan Dezenfeksiyon Tünelinde, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs rehberinde tavsiye edilen dezenfektan ürünleri kullanılıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, alınan tüm tedbirlere rağmen en büyük önlemin evde kalmak olduğunu belirterek "Salgın nedeniyle dünyada ve ülkemizde vaka sayıları ve ölümlerin günden güne artması ne kadar ciddi bir süreçten geçtiğimizi göstermektedir. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar tam bir teyakkuz halinde çalışıyoruz. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Belediye olarak kurum içinde ve ilçemizin her noktasında önlemleri sıklaştırdık. Ama bunun yanı sıra hijyen kurallarına harfiyen uymalı, evden çıkmamalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.Başkan Yılmaz, Mersin'de bir ilk olan dezenfeksiyon tünelini imal eden belediye personeline de teşekkür ederek, Koronavirüs ile mücadele çalışmalarına titizlikle devam edeceklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Tünelin getirilmesi-Tünelin montajının yapılması-Tünelin üzerindeki uyarıcı yazılar-Tünele girip çıkanlardan genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN,

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Denizli'de işlek yerler yıkanarak dezenfekte edildi

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı'nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, şehrin yoğun olarak kullanılan noktalarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Bayramyeri Meydanı'nı sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Bayramyeri Meydanı'nda bulunan otobüs duraklarını da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünlerle dezenfekte eden ekipler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Gazi Bulvarı'nda da yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede bulunan esnafın işyerleri, oturma alanları ve ATM'ler dezenfekte edildi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı sabun köpükleriyle beyaza bürünürken, burada bulunan Türkiye'nin en büyük cam horoz heykeli de yıkandı. Büyükşehir ekipleri, Gazi Bulvarı'nı ve tüm orada bulunan kaldırımları da yıkayarak dezenfekte çalışmalarına Denizli Valiliği önüne kadar devam etti.

BAŞKANDAN VATANDAŞLARA SOSYAL MESAFE UYARISI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek kolaylıklar diledi. Zolan, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Zaman zaman çevredeki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Zolan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

'VATANDAŞLARIMIZA HİZMET EDEBİLMEK ADINA SAHADAYIZ'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Türkiye'nin dünyada koronavirüse karşı ilk ciddi tedbirleri alan ülkelerden olduğunu söyledi. Ciddi tedbirler alarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talep doğrultusunda çalışan iş yerlerinde de dezenfekte faaliyetlerimizi başlattık. İstiyoruz ki Denizli'de vatandaşlarımız olumsuz etkilenmesin. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak görevimizi yerine getirmek için tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Meydanları, kaldırımları, yolları yıkıyoruz ve dükkanları dezenfekte ediyoruz. Otobüslerimizi, otobüs duraklarımızı ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan talebimiz evlerinden çıkmamaları, onlara 'Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın' diyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Meydanların yıkanması-Ekiplerin çalışmasından görüntüBüyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması-Başkan Zolan'ın inceleme yapması

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

DİYARBAKIR'da, sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Diyarbakır'da bir haftadır etkili olan yağışın bugün de devam etmesi sonucu bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Merkez Bağlar ilçesine bağlı Alipınar ve Bağcılar mahallerinde bazı binaların zemin katlarındaki daireler, yarım metreye kadar su doldu.Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekipleri ile vatandaşlar, evlere dolan yağmur suyunu tahliye etmekte zorlandı. Su baskınıyla evlerde birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Yağış nedeniyle mağdur olanlar yetkililerden yardım talebinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Su baskınıSu altında kalan dairelerDairelerdeki suyun yüksekliğiSu tahliye çabalarıEv sahiplerinin röportajlarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesi kırsalında etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin taşması, Yeni Mahalle'de su taşkınlarına neden oldu.

İlçe kırsalında yüksek rakımlı alanlarda saat 17.00'de başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Derelerin taşmasıyla birlikte Yeni Mahalle'deki cadde ve sokaklar ile evleri su bastı. Vatandaşlar evlerinin bodrumlarını ve bahçelerini basan suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf ederken belediye ekipleri de bu çalışmalara destek verdi. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu sular büyük oranda tahliye edildi. Şiddetli sağanak yerini hafif yağmura bırakırken belediye ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şiddetli akan kanaldan genel detaylar-Su baskını olan caddelerden genel-Su basan bahçe

-Su tahliye çalışması

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),

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Kaynak: DHA