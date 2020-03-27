DHA YURT BÜLTENİ - 19 Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi yeniden tutuklandıKonya'da otomobilleriyle yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen 112 Acil Servis'te görevli 3 sağlık personeline saldırdıkları için gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece...

Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi yeniden tutuklandı

Konya'da otomobilleriyle yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen 112 Acil Servis'te görevli 3 sağlık personeline saldırdıkları için gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Rıza Dağtekin ve Ahmet Sonkur hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Olaya karıştığı tespit edilen araç sürücüsü İsmail Sonkur, Ahmet Sonkur ve Hasan Rıza Dağtekin öğle saatlerinde gözaltına alındı. Tutuklama talebi ile Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üç şüpheli, 'Görev yaptırmamak için birden fazla kişi ile birlikte direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Koronavirüsten korunması için barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokakta yaşayan İsmail İnal (67), koronavirüs tedbirleri kapsamında barınma evine yerleştirilmek istenince zor anlar yaşattı. Barınma evinde sigara içemeyeceğini belirterek gitmek istemeyen İnal, güçlükle ikna edilerek barınma evine götürüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için saha çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, dışarıda yaşayan İsmail İnal'ı koronavirüsten korunması için Büyükşehir Barınma Evi'ne götürmek istedi. İsmail İnal teklifi kabul etmeyerek, "15 gün karantinaya alacaklar. Sigara yok. Ben gitmem" dedi. Zabıta memurları, İnal'a tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve virüs tehdidi bitene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olacağını, havanın soğuk olduğu, yağmurda sıcak bir ortamda yaşayacağını anlattı. Ekiplerin dakikalarca ikna çalışması sonucu İsmail İnal, barınma evine gitmeyi kabul etti. İsmail İnal hasta nakil ambulansı ile götürülerek, barınma evinde kalması sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Zabıta memurlarının İsmail İnal ile görüşmeleri İsmail İnal'ın sigara içemeyeceğini söylemesi Zabıta memurlarının ikna çalışmaları Ambulansa alınması Barınma evine getirilmesi

HABER: GEBZE (Kocaeli),

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Elbistan'da trafik ışıklarıyla mesajda 'neeşgörüyon'

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesi Belediyesi, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde kal çağrısı yapmak üzere, kırmızı trafik ışığına 'Evde Kal', sarıya 'neeşgörüyon', yeşile de 'eve git' yazısı ekledi.Elbistan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çalışmalarına devam ederken, vatandaşlara sürekli yaptığı evde kal çağrısını bu defa trafik ışıkları arcılığıyla yaptı. Belediye, şehrin bazı noktalarındaki trafik ışıklarını kaldırıp, 'evde kal', 'neeşgörüyon' ve 'eve git' yazıları bulunan trafik ışıkları yerleştirdi. Kırmızı ışık yandığında ev işaretiyle evde kal yazısı yazarken, sarı ışıkta neeşgörüyon yazısı yanıyor. Araçların hareket etmeye başlamasını sağlayan yeşil ışıkta ise eve git yazısı yanıyor.Yapılan çalışma hakkında belediyeden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirlerini her alanda hayata taşıdıklarını, bu kapsamda vatandaşların dikkatini çekmek ve evde kalmalarını sağlayabilmek için trafik ışıklarında değişikliğe gidildiği belirtilerek şöyle denildi: "Bu çerçevede trafik ışıklarına evde kal, Elbistan dilinde çokça yer alan neeş görüyon (ne iş görüyorsun) ve eve git yazıları yazdık. Bu virüse karşı en önemli önlem evde kalmalarıdır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evde kalmalarıdır. Şunu unutmasınlar ki hayat eve sığar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kırmızı ışığın yanmasıKırmızı ve sarı ışığın aynı anda yanmazıYeşil ışığın yanmasıCaddedeki araçlar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

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Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca görevden alınan, Iğdır'ın Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkemece tutuklandı.Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, 23 Mart'ta görevinden alınan, Halfeli Belediye Başkanı HDP'li Hasan Safa'nın yerine, Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı. Hasan Safa, aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Safa, bugün adliyeye sevk edildi. Hasan Safa, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLESuat DENİZ/IĞDIR,

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Pazara girerken ellerini dezenfekte ediyorlar

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gece yayınladığı pazar satış yerleriyle ilgili ek genelge kapsamında Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi'nce pazar yerlerine dezenfekte stantı kurdu. Pazara gelen vatandaşlar, önce ellerini dezenfekte ediyor sonra alışveriş yapıyor.Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, genelge üzerine pazar yerlerine gidip Koronavirüs kapsamında tedbirleri artırdı. Tedbirler kapsamında bugün kurulan tüm pazarlar dezenfekte edildi. Daha sonra pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıtan ekipler, girişlere de dezenfekte stantı kurdu. Stantta çocuklar da düşünüldü ve onlar için dezenfekte ilacı aşağıya bırakıldı. Pazara gelen vatandaşlar stantlarda önce ellerini dezenfekte ediyor, sonra da pazara girerek alışveriş yapıyor.Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye olarak üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlardan da başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili birimlerin uyarılara dikkat etmelerini isteyen Okay, şunları söyledi: "Bu çalışmalar ilçe genelinde devam etmektedir. Şuanda kalabalık ortam olarak gördüğümüz Pazar yerleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada faaliyet gösteren esnaflarımıza ve vatandaşa hijyenik bir hizmet sunması adına eldiven ve maske dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra esnafımızın ve vatandaşlarımızın bilgilenmesi adına broşürler dağıtıyoruz. Yine Pazar yerlerimizin giriş ve çıkışlarında dezenfekte stantları oluşturduk. Vatandaşlarımız giriş ve çıkışlarda kendilerini dezenfekte edebiliyorlar. Ayrıca Pazar yerlerimizin genel dezenfektesi için de ilaçlama işlemlerimiz devam ediyor. Almış olduğumuz bu tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru içindir. Onların bu konuda anlayış göstermeleri de bizlerin aldığı tedbir kadar değerli ve önemlidir. Bizim isteğimiz vatandaşlarımızın kesinlikle çok acil gereksinim haricinde evlerinden çıkmamalarıdır. Yaşlı veya genç fark etmeksizin evlerimizde vakit geçirmeliyiz. Birlikte bu işin üstesinden geleceğimize inancım tamdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Vatandaşların ellerini dezenfekte etmesiPazar yerinin dezenfekte edilmesiPazar esnafına maske ve eldiven dağıtılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Koronavirüsten korunması için barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde dışarıda yaşayan 67 yaşındaki İsmail İnal, koronavirüs tedbirleri kapsamında barınma evine yerleştirilmek istenince zor anlar yaşattı. Barınma evinde sigara içemeyeceğini belirterek gitmek istemeyen İsmail İnal, güçlükle ikna edilerek barınma evine götürüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için saha çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, dışarıda yaşayan İsmail İnal'ı koronavirüsten korunması için Büyükşehir Barınma Evi'ne götürmek istedi. İsmail İnal teklifi kabul etmeyerek, "15 gün karantinaya alacaklar. Sigara yok. Ben gitmemö dedi. Zabıta memurları, İsmail İnal'ı her türlü ihtiyacının karşılanacağı, tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve virüs tehdidi bitene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olacağını, havanın soğuk olduğu, yağmurda sıcak bir ortamda yaşayacağını anlatarak diller döktü. Dakikalarca ekipleri uğraştıran İsmail İnal, sonunda barınma evine gitmeyi kabul etti. İsmail İnal hasta nakil ambulansı ile götürülerek, barınma evinde kalması sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Zabıta memurlarının İsmail İnal ile görüşmeleri İsmail İnal'ın sigara içemeyeceğini söylemesi Zabıta memurlarının ikna çalışmaları Ambulansa alınması Barınma evine getirilmesi

HABER: KOCAELİ,

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Mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

MERSİN'de gezindiği dere kenarında suların aniden yükselmesiyle 10 gün bölgede mahsur kalan köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kurtardı.Erdemli İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta Limonlu Deresi Koçaş Mevkii'nde, bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Müdürlüğü itfaiye ekipleri, harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, derenin karşısına geçen ancak suların aniden yükselerek bağlantı yolunu yıkması nedeniyle kıyıda kalan köpeğin yerini tespit etti. Ekipler, önce karşı kıyıya yiyecek ve köpek maması atmaya çalıştı. Ancak mesafenin uzak olmasından dolayı başarılı olmayan yöntemin ardından kurtarma çalışması başlatıldı. İki kol halinde akan dereyi halatlarla aşan ekipler, yer yer insan boyunu aşan derinliğe ulaşan dereyi geçerek köpeğe ulaştı. Köpek, önce bir halata bağlanarak derenin ortasındaki kara parçasına taşındı. Daha sonra itfaiye ekiplerinin kucağına alarak su borusunun üzerinden geçirilen köpek, kurtarılarak kıyıya ulaştırıldı. İsmi 'Garip' koyulan köpeğin karnı doyurulduktan sonra serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Ekipler kurtarma çalışması yaparken-Köpeğin kurtarılması

Haber-Kamera: MERSİN,

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Koronavirüse karşı kapanan pazar yerindeki esnaf, futbol oynadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye tarafından kapatılan giysi pazarındaki esnaf, pazar alanı içinde futbol oynadı.İnegöl merkez pazar yerinde her hafta cuma günleri kurulan giysi pazarı, İnegöl Belediyesi'nce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatıldı. Tezgah kurmaya gelen esnaf, pazarın kapandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine bir araya gelen esnaf, futbol oynadı.

Görüntü Dökümü: -------------------------------------

-Esnafların futbol oynama görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Kaynak: DHA