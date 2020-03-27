DHA YURT BÜLTENİ - 19 KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİKKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi.

KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)

170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİ

KKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi. Gece saatlerinde 6 otobüsle getirilen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleştirildi. Öğrenciler, 14 gün boyunca karantinada kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Polis ekiplerinden görüntüOtobüslerin polis eşliğinde kampüs alanına girmesiKampüs içerinde ilerleyen otobüslerden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'koronavirüs' genelgesi İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere ek genelge gönderdi. Semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarları başta olmak üzere giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar, geçici süreliğine kapatılacak. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması sağlanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamındaki ek genelgeye göre; mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda, temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddeleri satılan tüm pazarların faaliyeti 27 Mart saat 17.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak.Temel gıda ve temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak.

TEZGAH VE SERGİLERİN ARASINDA 3 METRE MESAFE OLACAKİl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddeleri ihtiyacının karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek. Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar ve satış yerlerinde her bir tezgah ve serginin arasında 3 metre mesafe olacak. Vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecek. Mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi vb), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak.

PAZAR YERLERİ SAAT 19.00'DA KAPANACAKPazar ve satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması sağlanacak. Ayrıca pazar ve satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütecek; buna yönelik tebligatlar da pazar esnafına yapılacak.

PAZARLARDA HİJYEN DENETİMİPazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak. Belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından, hijyen kuralları denetlenecek. Belediyeler pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon konularında ek tedbirler alacak. Pazar esnafı ve vatandaşlara belediyeler tarafından el dezenfektanı desteği sunulacak.

Haber: ANKARA,==========================

İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 522 bin 700'ü geçtiği, 23 bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 123 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamaya göre; ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: Türkiye: 3 bin 629 vaka, 75 ölüm, 26 taburcu,İtalya: 80 bin 589 vaka, 8215 ölüm, 10 bin 361 taburcu,İspanya: 56 bin 197 vaka, 4145 ölüm, 7015 taburcu,Çin: 81 bin 285 vaka, 3287 ölüm, 74 bin 051 taburcu,İran: 29 bin 406 vaka, 2234 ölüm, 10 bin 457 taburcu,Fransa: 29 bin 155 vaka, 1696 ölüm, 4948 taburcu,ABD: 80 bin 071 vaka, 1151 ölüm, 1864 taburcu,Birleşik Krallık: 11 bin 658 vaka, 578 ölüm, 135 taburcu,Hollanda: 7431 vaka, 434 ölüm, 3 taburcu,Almanya: 43 bin 646 vaka, 239 ölüm, 5673 taburcu.

Haber: ANKARA,

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Kaynak: DHA