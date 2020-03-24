DHA YURT BÜLTENİ - 19 Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken iki kişi adliyeye sevk edildiZONGULDAK'ta toplu taşıma aracına alınmayan yaşlı kadının videosunu çekerek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adliyeye sevk edildi.

Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken iki kişi adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK'ta toplu taşıma aracına alınmayan yaşlı kadının videosunu çekerek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaşlı bir kadının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş veya üstünde olduğu gerekçesiyle toplu taşıma aracına alınmamasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine inceleme başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından videoyu çekerek paylaşan A.K. ve T.H. gözaltına alındı. A.K. ve T.H., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, M.G.'nin (70) kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne geçerek gitmesini engellemeye çalıştığı ve tepkisi yer aldı. Ayrıca bir kişinin, 'Benden uzak dur, sende korona var' dediği duyuldu.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

ZONGULDAK,

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İskenderun'da üretilen maske ve dezenfektanlar Mehmetçiğe gönderilecek

İSKENDERUN Kaymakamı İskender Yönden, maske üretimi ve dezenfektan için harekete geçtiklerini, ilk üretimleri sağlık çalışanları başta olmak üzere sınırda görev yapan Mehmetçiğe göndereceklerini söyledi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında çeşitli kurumlara dağıtılacak maske ve dezenfektanlarla ilgili toplantı düzenledi. Kaymakamlık avlusunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Volkan Yeter, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Tokgöz, İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım, Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri katıldı.

Kaymakam İskender Yönden, koronavirüs ile mücadelede özellikle sağlık alanında eksikliği hissedilen maske temini konusunda harekete geçtiklerini belirterek, "İlk üretilen maskelerimizi sağlık çalışanlarına vereceğiz. Yarından sonra üretileceklerin 10 bin adetini de sınırda görev yapan Mehmetçiklerimize göndereceğiz. İskenderun Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kızılay maske üretimine geçti. Kentin ihtiyacına yetecek kadar maske üretimi için gerekli koşullar temin edildi. Meslek lisemiz ile ilgili bir çalışmamız var onun da devreye girmesiyle günlük 30 bin maske üretmeyi hedefledik. Önümüzdeki hafta içinde plastik çatal kaşık üretmeye başlayacağız. Bu konuda kurumlararası koordinasyon sağlandı. Bu arada İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretimi yapılan 500 kilogram dezenfektan satın alındı. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere çeşitli kurumlara ve sınırda görev yapan birliklerimize dağıtımı yapılacak. Bizim halkımızdan tek talebimiz, evde kalmalarıdır" dedi.'TÜM İMKANLARIMIZI KULLANIYORUZ'Koronavirüsün gündeme geldiği günüden bugüne tüm kurumlarla birlikte koordineli bir çalışma izlediklerini belirten Başkan Tosyalı, "Belediyemizin tüm imkanlarını İskenderunlu hemşehrilerimiz için kullanıyoruz. Temizlik işleri ve zabıta müdürlüğü 7 gün 24 saat ve vefa hattımız her arayan ihtiyacı talebi olanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. 45 mahallemiz var, sokaklarımız ve caddelerimiz yıkanıyor. Kadın kültür merkezlerimizde maske üretiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İskenderun Kaymakamlık bahçesi -Kaymakam İskender Yönden ve beraberindekilerin görüntüsü -Kaymakam Yönden'in konuşması-İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın konuşması-Sınıra gidecek dezenfektanların teslimi ve kurumlara verilmeleri-Maskelerin teslimi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN, Hatay

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65 yaş ve üzerine yasak olmasına rağmen pazar alışverişi yapmak istedi

İZMİR'in Foça ilçesinde, kurulan semt pazarı koronavirüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler alınarak açıldı. Az sayıda pazarcının tezgah açtığı pazarda 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen alışverişini kendisini yapmak isteyip, direnen bir kadın, polis ve zabıtalara zor anlar yaşattı.

İhtiyaçlarını listeleyip, bildirmesi halinde alıp evine kadar getirileceği anlatılan kadın, ikna olup, evine dönmek üzere pazaryerinden ayrıldı.

Foça ilçe merkezinde koranavirüse karşı alınan önlemler kapsamında cadde ve sokaklar çoğunlukla boş kalırken sınırlı saatlerde açık olan banka şubeleri de müşterilerini tek tek içeri aldı. Vatandaşların bir bölümü tedbirler kapsamında maske ve eldivenle sokağa çıkarken bir bölümünün hiç önlem almadığı görüldü. Çevre yerleşim birimlerinden gelerek alışveriş yapanlarında yoğunlukta olduğu Foça Semt Pazarı'nda tezgahların ancak üçte biri açıldı. Foça Belediyesi ekipleri pazarcılara sabah eldiven ve maske dağıttı. Tezgahların birer metre ara olacak şekilde açılmasına izin verildi. Ancak maske ve eldivenleri bir süre sonra çıkararak tedbirleri ihmal eden bazı pazarcılar ile vatandaşlar arasında küçük tartışmalar yaşadı. Sebze meyvenin elle seçilmesine izin verilmemesine rağmen bazı kişilerin ısrarcı olmaları dikkati çekti.

YASAĞI DUYMADIM ALIŞVERİŞİMİ KENDİM YAPARIM

Elinde pazar arabası ile alışverişe çıkan 65 yaş üstü bir kadın, pazaryerinde görevli polis ve zabıta ekipleri tarafından karşılanıp, uyarıldı.

Salgın olduğu ve Sağlık Bakanlığı'nca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hatırlatılan kadın, buna rağmen alışverişini yapmakta ısrarcı oldu. Önce yasağı duymadığını söyleyen daha sonra alışverişini kendisinin yapmak zorunda olduğunu belirten kadına, görevliler, ihtiyaçlarını liste halinde yazması ve kendilerine vermesi halinde alışverişinin yapılıp, evine kadar götürüleceği anlattı. Bunun üzerine ikna olan kadın, evine dönmek üzere pazaryerinden ayrıldı.

Öte yandan Foça Belediyesi'nin görevli kadın memurları da pazaryerinin 4 girişinde de önlem olarak vatandaşları ellerine dezenfektan sıkarak içeri aldı.

Pazar alışverişine gelenler, mecbur kalmadıkları sürece çıkmamaları, kalabalık ortamlarda eldiven ve maske takmalarını ve dezenfeksiyona önem vermeleri konusunda da uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Boş sokaklar ve pazaryeri girişinden görüntü-Banka önünde sıra bekleyen vatandaşlardan görüntü.-Pazaryeri girişinde dezenfektan sıkan önlüklü kadın belediye çalışanlarından görüntü-Yasağa rağmen dışarı çıkıp, pazar alışverişine gelen 65 yaş üstü kadının görüntüsü-65 yaş üstü kadının kendisini uyaran polis ve zabıtalarla diyalogu.-Kadının pazaryerinden ayrılmaya ikna edilmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Evden çıkamayanlara, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara online destek

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde uzman psikologlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında evden çıkma sınırlandırılması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları arayarak online psikolojik destek veriyor. Görüşmelerde koronavirüs kaygısını aşmanın yolları anlatılırken, evde yapılabilecekler listesi de öneriliyor.

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde çalışan alanında uzman psikologlar, ikametinden ayrılma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla iletişime geçerek, telefonla ve internet üzerinden online psikolojik destek verip, günlük hayatta yapılabilecekler listesi sunuyor. Kaygı ve paniğin yaşanmaması için koronavirüs hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilerin verildiği görüşmelerde, kaygı yönetimi de detaylı anlatılıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, koronovirüse karşı en riskli grup olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını isteyerek, bu konuda destek amaçlı bir ekip oluşturduklarını ve belediye bünyesindeki uzman psikologların da bu kişilerle iletişime geçerek, psikolojik ve genel sağlık durumlarıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Sokağa çıkamayan ve evde yalnız yaşayan vatandaşlarımız için uzman psikologlarımızdan bir ekip oluşturduk. Psikolojik destekle koronavirüs kaygısını aşmanın yollarını ve evde kalırken neler yapabileceklerini anlattığımız vatandaşlarımız, bu hizmetten son derece memnun. Böylelikle hem panik ve kaygıya kapılmıyorlar hem de evde zamanı nasıl değerlendirebileceklerine dair önerilerden faydalanıyorlar. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------- -Psikolog telefonla konuşurken-Psikolog canlı görüşme yaparken

-Başkan bir psikolog telefon görüşmesi yaparken

(BOYUT: 382 MB )(SÜRE: 3,25 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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İzmir'de AVM'ler geçici süreyle kapatılıyor

İZMİR'deki koronavirüs ile mücadele kapsamında insan sirkülasyonunun yoğun olduğu AVM'lerin geçici süreyle kapatılmasına karar verildi. AVM yönetimlerine kararı bildiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle il sınırları içindeki merkezlerin faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tüm dünyada mücadele devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşların toplu şekilde bulunduğu mekanların çalışması geçici süreyle durdurulmuştu. Bu kapsamda konser, lokanta, kahvehane, bar, nargile salonu, tiyatro, sinema, her türlü kapalı çocuk oyun alanı (AVM ve lokanta içindekiler dahil), SPA ve spor salonlarının tamamı kapatıldı. İzmir'de ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını en aza indirgemek amacıyla kapatılan mekanlara ek olarak insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu AVM'lerin de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla, karar il sınırları içindeki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildi. Tebliğin ardından gün içinde pek çok AVM'nin kapatıldığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kapatılan AVM'lerden genel detay görüntüler

-Muhabir anonsu

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,

Kaynak: DHA