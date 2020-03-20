DHA YURT BÜLTENİ - 19 Bakan Koca: Toplam kaybımız maalesef 4 olduSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını belirterek, "191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı.

Bakan Koca: Toplam kaybımız maalesef 4 oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını belirterek, "191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

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Sivrice'de 5.0 büyüklüğünde deprem (3)ÇATLAK OLUŞAN KERPİÇ EV BOŞALTILDI

Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Depremle birlikte dışarı çıkan bazı vatandaşlar, bir süre cadde ve sokaklarda bekledikten sonra evlerine girdi. Deprem nedeniyle merkez Yeni Mahalle Hafız Hasan Gül sokakta bulunan 2 katlı kerpiç evde ise hasar oluştu. Haber vermesiyle inceleme yapan belediye ekipleri, evde bulunanları tahliye etti. Evin çevresine ise polisler tarafından güvenlik şeridi çekildi.Depremle birlikte evden dışarı çıktığını Alperen Çömez, "Bayağı sallandık, hala panik içerisindeyiz. Koronavirüsten dolayı biraz telaşlıyız ama sanırım deprem biraz daha ağır basıyor" dedi.Yılmaz Yılmaz ise koronavirüs endişesiyle dışarı çıkamadıklarını ifade ederek, "Korkumuz vardı zaten 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra. Bugün de 5 büyüklüğünde deprem oldu" diye konuştu.Murat Efe de "Deprem oldu, bayağı hissettik. Gerçekten bir süredir olmuyordu, küçük depremler oluyordu ama bu büyük depremi hatırlattı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Şehir merkezinden görüntüAlperen Çömez'in röportajıŞehir merkezinden görüntüYılmaz Yılmaz'ın röportajıVatandaşlardan görüntüMurat Efe'nin röportajıVatandaşlardan görüntüBoşaltılan kerpiç evden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,=====================================

İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı İZMİR'in Çiğli ilçesinde Hasan S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan İbrahim B. ve Ergün A.'yı tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, dün saat 22.30 sıralarında 9108/1 sokakta bulanan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S. aralarında bir süredir husumet bulunan İbrahim B. ve Ergün A.'nın oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Hasan S., yanında getirdiği tabancayla İbrahim B. ve Ergün A.'ya ateş açtı. Hasan S., olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri iki kişiyi tabanca ile vurarak kayıplara karışan Hasan S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polis otosundan görüntü-Binadan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,===========================================

Yaşlı kadın evde çıkan yangında yaralandı İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında evde bulunan Halime Uyaner'in (82) çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.Yangın, saat 23.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi 5011 sokakta bulunan 2 katlı bir binanın 2'nci katında çıktı. Evden duman ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bu sırada, vatandaşların Halime Uyaner'in evde olduğu bilgisini vermesi üzerine itfaiye ekipleri içeri girerek yaşlı kadını çıkardı. Yangın nedeniyle Uyaner'in vücudunun çeşitleri yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Ambulansa alınan talihsiz kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uyaner'in burada tedavisi sürerken, itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Evden görüntü-İtfaiye ekiplerinden görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,===========================================

Uşakta 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında UŞAK'ta otomobil servisinin önüne plakasız cip ile gelerek pusu kuran saldırğanlar, bir süre sonra içeriden çıkan kişilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği 1'i yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Saldırı anı ise çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, saat 17.30 sıralarında Feyzi Çakmak Mahallesi 5'inci Seval sokakta meydana geldi. İçinde saldırganların bulunduğu plakasız bir cip, sokağın köşesinde bir otomabil servisinin yakınına park etti. Aracın içinde pusu kuran saldırganlar bir süre bekledikten sonra, tamirhaneden çıkan Murat Y. ve arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Murat Y. yaralanırken, şüpheliler ise cip ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmaların koluna ve bacağına isabet ettiği Murat Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDUPolisin olay yeri ve çevresinden yaptığı incelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Saldırı sırasında otomobil servisinin önünde park halinde bulunan araçlara da mermi isabet ettiği belirlendi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIOtomobil servisinin önünde bulunanların saldırıya uğradığı an güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; plakasız siyah bir cipin sokağın köşesine park ettiği ve araçtan kimsenin inmediği fark edildi. Bir süre sonra cipte bekleyen saldırganların servisten çıkan kişilerin üzerine ateş açtıkları ve aynı araçla olay yerinden kaçtıkları görüldü. Polis, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Güvenlik kamerası)Araçlar ve çatışma anları

Haber: Feyzi DAVULCU/ UŞAK, ==============================

Konya'da gözlem altındaki umreden gelenlerden, sağlık çalışanlarına alkış UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye döndükten sonra koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilen vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika alkışladı.Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Ardından Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Burada gözlem altında tutulan umreden dönenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek olmak için saat 21.00'de yapılacak çağrısına uydu. Yurtta kaldıkları odaların pencerelerinden, koronavirüs salgını nedeniyle özveri ile çalışan sağlık personeline alkış ile tempo tutarak destek oldu. O anlarda cep telefonu kameralarına kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Pencereden alkışlamaları

Haber-Kamera: KONYA,=======================

Hafif ticari aracın çarptığı TIR alev alev yandı SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı TIR'ın yakıt deposu yerinden koparak alev aldı. TIR bir anda alev topuna dönerken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Necip Yılmaz (57) yönetimindeki 34 JH 2574 plakalı hafif ticari araç aynı istikamete giden Şahin Sever (49) idaresindeki yabancı plakalı demir yüklü TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın yakıt deposu koparak alev aldı. TIR bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alev alev yanan TIR'ı söndürdü. Bu sırada ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazada yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------TIR'ın alev alev yanmasıSöndürme çalışmalarıTEM Otoyolunda oluşan araç kuyruğuDetaylar

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya),==========================================

İzmit'e yurt dışından gelen 36 kişi yurda yerleştirildi KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 28'i Tunus, 8'i Macaristan'dan gelen 36 Türk vatandaşı İzmit'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün Avrupa ülkelerinden gelen kişiler İstanbul ve İzmit'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştirildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada Tunus ve Macaristan'da bulunan kişiler uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. 28'i Tunus, 8'i Macaristan'dan gelen 36 Türk vatandaşı 14 gün boyunca karantina alınmak üzere İzmit'e getirildi. 36 kişi İzmit'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Şerife Gelin Yurdu'na yerleştirildi. Valilik yurtta kalanların sağlık takiplerinin uzman sağlık personelince takip edileceğini belirterek, şu açıklamada bulundu: "Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir." İzmit'te bulunan yurtlara önceki gün de 859 kişi yerleştirilmişti.

Haber: İZMİT(Kocaeli),

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Kaynak: DHA