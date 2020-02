DHA YURT BÜLTENİ - 19

27.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:45

Markette karşılaştığı kişiyi, eşi ve çocuğunun gözü önünde bıçakladı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Iraklı C.S.M., markette karşılaştığı vatandaşı Khalid D.M.'yi (32) eşi ve çocuğunun yanında boğazından bıçaklayarak yaraladı. Khalid D.M. tedaviye alınırken, C.S.M. ise gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markette karşılaşan Khalid D.M. ile C.S.M., iddiaya göre tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.S.M., Khalid D.M.'yi eşi ve çocuğunun yanında bıçakla saldırdı. boğazına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan Khalid D.M. olay yerinden kaçarak kurtulurken, C.S.M. ise kayıplara karıştı.Yol kenarındaki bir taksici tarafından alınarak özel hastaneye götürülen Khalid D.M., tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan C.S.M. ise polis ekiplerince 15 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar yakalandı KARAMAN'da, kendilerini polis olarak tanıtan 6 kişi, Afganistan uyruklu 4 kişinin evine gelip, uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini söyleyerek cep telefonu ve bir miktar parayı alıp, kaçtı. Şüpheliler kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olay, saat 18.00 sıralarında, İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. İsimleri açıklanmayan 6 kişi, Afganlı 4 kişinin evine gelip, kendilerini polis olarak tanıttı. Uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini belirtip, Afganlıları yere yatırarak kelepçeleyen ve etkisiz hale getiren 6 kişi, evdeki cep telefonu ve bir miktar parayı aldı. Bu sırada Afganlılar, 6 kişinin polis olmadığını anlayınca duruma tepki gösterdi. Çıkan arbedenin ardından tabancayla havaya ateş açan şüpheliler, 20 ACP 334 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelileri kent çıkışında Konya yolunda yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Vali Güzeloğlu: Terör örgütleri Sur'u yok etmeye çalıştı ama başaramadı DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, UNESCO ve Diyarbakır İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sur'un, bütün bir insanlığın mirası olan yapılarını, kültür değerlerini, yakıp, yıkıp, yok ettiler. Camilerimizi, kiliseleri ve sinagogları kutsal bilinen bütün inanç değerlerini de bu anlamda yaktılar" dedi.Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca UNESCO ve Diyarbakır İstişare Toplantısı düzenledi. UNESCO listesinde bulunan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile ilgili sorunlara çözüm aramak amacıyla düzenlenen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz ve komisyon üyeleri, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

'İNSANLIK MİRASI YAPILARI YAKIP YIKTILAR'Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır Surları'nın dünyada en sağlam ve insanlık tarihinin en eski yapılarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu surların içinde yer alan bilinen bütün inanç yapılarıyla ve bütün bunlara sahip çıkan, bir sahip olma şuuruyla Diyarbakır belki de yaşadığımız ve geride bıraktığımız tüm tarihin bir özetidir. Sur'un bu tarihi konumunu, Sur'a bitişik Hevsel'in doğal cenneti ve güzelliğini ve yaratılıştan beri akan Dicle'nin bereketini koruma amaçlı ve yaşatma amaçlı sevdamız ve çabamız sürerken ne yazık ki bu ülkenin birlik ve beraberliğini, bütün değerlerini, birlikte yaşama iradesini yok etmek isteyen PKK ve terör örgütleri ve uzantıları bu yapıya saldırdılar. Bu yapının binlerce yıldır korunan bütün maddi varlıklarını yok etmek, tüketmek, zihin ve kültür dünyamızdan silmek istediler. Çukur olayları dediğimiz başlıkta en çok olumsuz etkilenen merkezlerden, değerlerden biri de sur oldu. Öylesine bir Vandalizm, öylesine bir gözü karalık ile yok edecek bir ihanet kültürü içinde Sur'un, bütün bir insanlığın mirası olan yapılarını, kültür değerlerini, yakıp, yıkıp yok ettiler. Camilerimizi, kiliseleri ve sinagogları da kutsal bilinen bütün inanç değerlerini de bu anlamda yaktılar ve bu ihanet karşısında şüphesiz devletimizin milletiyle kararlı tutumu ve mücadelesiyle bu tehdidi bertaraf ederken 53 askerimizi, 12 polisimizi ve bir güvenlik korucumuzu şehit verdik."

Çavuşoğlu: Çatışmaların had safhada olduğu bir dönemdeyiz MARDİN'de düzenlenen 'Siyaset akademisi' programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terör, göç, ticaret savaşları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, salgın hastalıklar, teknolojik saldırılar, istikrarsız çatışmaların had safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz" dedi.Mardin'de bir dizi ziyaretin ardından İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen 'Siyaset Akademisi' programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk dersi verdi, ardından gençlerin sorularını cevapladı. Dış politikaya ilişkin sorular üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası ilişkilerde sürekli dost ya da sürekli düşman yoktur. Ülkelerin menfaatleri her zaman ön plandadır. Ülkelerle menfaatleriniz bazen örtüşebilir bazen de çakışabilir. Türkiye olarak çok taraflı ve dengeli bir dış politika izlemeye çalışıyoruzö diye konuştu.

LİBYA'DA BİR ATEŞKES VARSA RUSYA İLE TÜRKİYE SAYESİNDE'Bir öğrencinin Rusya ve Türkiye ilişkileri ile ilgili sorusuna cevap veren Çavuşoğlu, "Rusya ile Suriye ve Libya'da karşı taraflarda olmanın avantajını bugüne kadar olumlu kullandık. Libya'da bir ateşkes varsa bugün yine Rusya ile Türkiye sayesinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin'in çağrısından sonra bir ateşkes olmuştur. İhlaller evet var. Diğer yandan başından beri Rusya, rejimi destekliyor. Biz de karşıyız. Bir milyona yakın insanın ölümünden doğrudan sorumlu olduğu, her türlü vahşeti sergilediği için biz rejimin Suriye'yi birleştiremeyeceğini düşünüyoruz. İdlib'de Rusya, rejimi durdurmak konusunda maalesef üzerine düşeni yapmadığı gibi destek de verdi. Şimdi Ankara'da heyetlerimiz görüşüyor. Akşam döndükten sonra tekrar bir durum değerlendirmesi yapacağız. Tüm bu zorluklara rağmen Rusya ile kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.Çok kutuplu bir dünyanın yaşandığını, jeopolitik rekabete vurgu yapan Çavuşoğlu, "Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin tek taraflı adımlarının dünya ekonomisini ve siyasetini etkilemeye başladığını gördük. Çin, 'Ben de varım' demeye, Afrika daha fazla gücünü göstermeye başladı. Hindistan büyüyor. Ekonominin gücü Asya'ya doğru gidiyor. Tüm bu değişimleri çok iyi okuyarak dış politikayı oluşturmamız lazım. Dünyada çok sayıda sorun var. Bu sorunlardan dolayı da dünya halkları bazı konularda karamsar olmaya başladı. Terör, göç, ticaret savaşları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, salgın hastalıklar, teknolojik saldırılar, istikrarsız çatışmaların had safhada olduğu bir dönem yaşıyoruz. Artık Rusya güneyimizde var. Ankara'da toplantı sürüyor, birlikte sorunu çözmek için çalışıyoruz ama ciddi sorunların da olduğu ortada, Suriye'de İdlib'de rejimin saldırganlığı. Libya'da Rusya, Akdeniz bölgesinde bir aktör haline geldi ama bunun bazen faydasını görüyoruz, ateşkesi tesis etmek için ama bazen olumsuz yanlarını da görüyoruz. İran ile ABD'nin rekabetini Irak ile de hissediyoruz. İran ile Körfez ülkelerinin rekabeti de bölge ülkelerini, herkesi etkiliyor, bunları yönetmemiz gerekiyor. Bu gelişmeleri ve gerçekleri görmezsek dış politikayı oluşturmakta ve sorunun çözümüne katkı sağlamakta faydalı olamayızö diye konuştu.

'PKK EŞİTTİR KÜRT DEMEK KÜRT KARDEŞLERİMİZE HAKARETTİR'Mardin'deki turizm hareketliliğine de dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bu çok güzel bir şey. Terör olsa bunlar olmazdı. İçeride de dışarıda da terörle mücadele etmek bugün Türk dış politikasının önceliklerinden biridir. Hem Suriye'de hem Irak'ta PKK ile DEAŞ ile YPG ile FETÖ ile tüm terör örgütleriyle amansız mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta PKK terörü ile mücadele ederken, Kürt kardeşlerimizle teröristler arasındaki ayrımı çok iyi yapıyoruz. 'PKK eşittir Kürt' demek, Kürt kardeşlerimize hakarettir, küfürdür, buna da müsaade etmeyeceğiz. PKK, YPG en büyük zulmü de Kürt kardeşlerimize yapıyor. Önümüzdeki süreçte özellikle güvenli bölge oluşturduktan sonra Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü, Türkiye'de yaşayan Suriyeli Kürt kardeşlerimiz de daha önce PKK, YPG izin vermediği için geri dönemediler, onların da dönüşü önceliğimiz olacak."Bakan Çavuşoğlu daha sonra programın basına kapalı bölümünde katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyor DÜZCE'de, yaklaşık bir asırdır süren kandil geleneği kapsamında akşam namazı sonrası cami önüne kurulan sofralarda oruç açıldı. Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde kandiller, farklı bir gelenekle kutlanıyor. Regaip Kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi Camii'nde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri ve hazırlattıkları yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin bahçesinde kurulan sofralarda ikram etti. Cami cemaatinden Hasan Aktürk, geleneği yaşatmak için mücadele ettiklerini belirterek, "110 yıllı aşkın bir gelenek dedelerimizden babalarımızdan bize kadar geldi. Bizden de inşallah çocuklarımıza torunlarımıza kadar ulaşacak. Her yıl kandillerde tekrarladığımız bir gelenek. Düzce'mizde birliği beraberliği kaynaşmayı sağlıyor. Yılda bir günde olsa camide hep beraber aynı kaptan yemek yemenin yakınlığını hissediyoruz" dedi. Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programa devam edildi.

Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki otomobilin üstüne düştü. Darıca'da, akşam saatlerinde, fırtına etkili oldu. Bayramoğlu Mahallesi Ihlamur Sokak'taki ağaç elektrik direğini devirirken, ağaç park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Otomobil hasar gördü. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma yaptı. Elektrik direğinin kaldırılması için ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verildi.

ANKARA'DA JAPON İMPARATORU İÇİN DOĞUM GÜNÜ RESEPSİYONU

ANKARA'da, Japon İmparatoru Naruhito'nun doğum günü dolayısıyla, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ev sahipliğinde resepsiyon verildi.Ankara'daki Japonya Büyükelçiliği konutunda verilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yerli ve yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Miyajima davete katılanlara teşekkür etti. Japonya ve Türkiye'nin tarihi olarak dost ve ülke ve stratejik ortak olduğunu belirten Büyükelçi Miyajima, "Japonya- Türkiye diplomatik ilişkilerinin başlangıcının yüzüncü yıl dönümünü kutlayacağız. Bu sene, 1890 tarihinde meydana gelen ve Japonya- Türkiye dostluğunun temel taşı olan 'Ertuğrul fırkateyni' kazasının 130'uncu yıl dönümüdür. Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır, fakat kalplerimiz yakındır. Yani, iki devlet, tek yürektir" diye konuştu.Büyükelçi Miyajima, daha sonra davetlilerle bir süre sohbet etti. Büyükelçi Miyajima, ulusal kıyafetiyle bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi ve yöresel yemeklerden ikram etti.

