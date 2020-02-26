DHA YURT BÜLTENİ-19

26.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:17

Heyelanı fark eden servis şoförü faciayı önledi

KAHRAMANMARAŞ'ta öğrenci servis minibüsünün geçeceği yolda heyelan meydana geldi. Servis şoförü Ramazan Oğulluk, aracını durdurarak faciayı önlerken, heyelan anını da cep telefonuyla kaydetti.

Heyelan, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Çokran Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Oğulluk, minibüsü ile çocukları okula götürürken Ballık mevkiine geldiğinde yolun ortasında toprak olduğunu fark etti. Aracını durduran Oğulluk, yamaçta hareketlilik olduğunu görünce cep telefonunu çıkarıp kayda başladı. Bu sırada çocukları yanında durması konusunda uyaran Ramazan Oğulluk kayıttayken birden heyelan meydana geldi. Ramazan Oğulluk'un heyelanı fark edip, servis aracını durdurması olası faciayı önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Heyelanın meydana geldiği yol-Heyelanın oluşu-Heyelan sonrası kapanan yol

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)==========================

Fuel oil kazanı kaynak sırasında patladı: 1 işçi yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta belediyenin asfalt şantiyesinde, Adnan Köksöken'in (46) boş olan fuel oil kazanında kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Köksöken, yoğun bakımda tedavi ediliyor.Olay, saat 15.30 sıralarında, Malik Ejder Mahallesi'ndeki Dulkadiroğlu Belediyesi'nin asfalt şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Köksöken, boş olan fuel-oil kazanını bakıma alarak, kaynak yapmaya başladı. Köksöken'in kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Kazanın içinde sıkışan gazdan dolayı meydana geldiği tahmin edilen patlamada, Adnan Köksöken yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandı. Şantiyede bulunanların çağırdığı ambulansla, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne ağır yaralı olarak götürülen Adnan Köksöken, yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şantiye tabelası-Şantiyeden detay-Polis otosunun şantiyeden ayrılması-Patlayan kazan-Şantiyedeki polis otoları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ- ================================

Evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında, anne ve kızını komşular son anda kurtardı. Ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Yenidemir Mahallesi'nde meydana geldi. Gökkaya ailesinin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Fatma Gökkaya ile down sendromlu kızı Beyhan Gökkaya komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Yanan ev-İtfaiyenin gelişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ- ===============================

Biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 63 suçtan sabıkası bulunan, 6 suçtan aranan Kürşat Yıldırım (39), 5 ayrı suçtan aranan Mehmet Göksu (36) ve Halil Tansu Camcı (42) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Adliyeye getirilen şüphelilerin görüntüsü

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), =============================

Vatandaşı 'cinayet' yalanıyla korkutup dolandırdılar DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde 'jandarma yüzbaşı' olduğu yalanıyla vatandaşları arayıp, cinayet işlendiği, öldürülen kişinin para ile altınlarının çalındığını ve haklarında ihbar olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin, 3 ilde aynı yöntemle 3 kişiyi yaklaşık 150 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, geçen pazartesi günü, Çivril ilçesi Karayahşiler Mahallesi'nde 84 yaşındaki Hüseyin Salmaz'ın 30 bin lira dolandırılmasıyla ilgili araştırma başlattı. JASAT ekibi, 2 kişi oldukları belirlenen dolandırıcıların, yaşlı vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini 'jandarma yüzbaşı' olarak tanıttıktan sonra, "İlçede bir cinayet işlendi. Öldürülen kişinin para ve altınları çalındı. Cinayet şüphelisi olarak sizin hakkınızda ihbar var. Evinizdeki altın ve paraları inceleyeceğiz" diyerek tuzağa düşürdükleri, daha sonra taksiyle evlerine gidip, altın ve paraları aldıkları belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekibi, dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen Musa K . (40) ve Sinan Ş.'yi (38) yakalayarak gözaltına aldı. İki kişinin cinayet yalanıyla Denizli, Aydın ve Muğla'da 3 kişiyi, yaklaşık 150 bin lira dolandırdıkları öğrenildi. Bugün adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelilerin taksiye binmesi-İki şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ===============================

Balıkesir'de esnaf ziyareti yapan Akşener, gümüş alyans aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında, kuyumcudan gümüş alyans aldı. Akşener, "Bana afaki sorunlar hakkında soru sorana cevap vermeyeceğim. Gazetecilere söyledim. O, onun şuyuymuş, bu bunun bilmem nesiymiş onlara da cevap vermeyeceğimö dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 günlük ziyaret için Balıkesir'e geldi. İlk olarak Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelen Akşener, burada esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğraf çektiren Akşener, kuyumcudan gümüş alyans aldı. Kuyumcu çıkışında bir sandalyenin üzerine çıkan Akşener, gezilerin amacının, gördüğü sorunları iktidara aktarmak olduğunu söyledi. Meral Akşener, "Esnafımızı dolaşıp onların dertlerini dinleyip, çiftçimiz ile konuşup, çiftçimizin dertlerini dinleyip, işsiz gencimizin dertlerini dinleyip, ondan sonra da grup konuşmalarımızda iktidara, 'Burada böyle problemli alanlar var kardeşim. Buraya bakın, bunları görün, bunları çözün' demek üzere geziyoruz. Ama sizler bir araya geldiniz, ben de bir sandalyenin üstüne çıkmak zorunda kaldım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Uzunca bir zamandır Türkiye'de kim kimin siyasi ayağı, kimin ayağı kokuyor, kimin ki kokmuyor şeklinde siyasi tartışmalar sürüyor. Bu siyasi tartışmaların vatandaşı ilgilendirmediğini biliyoruz. Bir anket yaptırdık. Yüzde 73 oranında ekonomi, işsizlik öne çıktı. Yeni bir anket yayınlandı. Onu biz yaptırmadık. Orada da 'FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir' sorusunun cevabını insanlar bilmediklerini söylediler. Yani bunun anlamı şu; 'Devlet bir terör örgütüyle mücadele etsin. Orada onlara yetkimiz var, verdiğimiz bir yetki var, gerekeni yapsın, ama bizi de görsünö dedi.

'SORU SORANA CEVAP VERMEYECEĞİM'

Vatandaşları sorunları dışındaki sorulara cevap vermeyeceğini söyleyen Akşener şöyle konuştu:

"Seçim olmadan, siyaset yapmadan, birilerini kötülemeden, kendimizi övmeden yapılan Türk siyasi tarihindeki ilk çalışmadır bizim yaptığımız. Sadece dertlerinizi dinleyip, kulaklara bu dertleri duyurmaktır derdimiz. Esnaf, Türkiye'nin belkemiğidir. Esnaf en fazla istihdam yaratandır. Bütün bu gezdiğimiz yerlerde elektrik paralarından, doğalgaz paralarından, stopaj vergilerinden, maliyetlerin girdilerin yüksekliğinden ve alım gücünün düşmesinden çok şikayet var. Çiftçilere gelince, hayvancılar sütün para etmediğini ve et hayvancılığına dönüldüğünü, yemin çok pahalı olduğunu, elektriğin çok pahalı olduğunu, mazotun, gübrenin, ilacın çok pahalı olduğunu, üretilen ürünün pahalıya mal olduğunu söylüyor. Mesela Bursa'da bir çiftçimiz yüzde 40 ana paradan yediğini söyledi. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey gerçek gündemi, işsiz gençlerin derdini, tencere kaynatamayan kadınların problemini iktidarın görmesini sağlamak için gayret göstermektir. Bana afaki sorunlar hakkında soru sorana cevap vermeyeceğim. Gazetecilere söyledim. O, onun şuyuymuş, bu bunun bilmem nesiymiş, onlara da cevap vermeyeceğim ama esnafı sorsunlar cevap vereceğim. Kadınları sorsunlar cevap vereceğim, işsiz gençleri sorsunlar cevap vereceğim, hayvancılıkla meşgul olanları sorsunlar onları cevaplandıracağım. Türkiye'nin gerçek gündemi budur. Bu gerçek gündemi göreceksiniz.ö

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha sonra Balıkesir merkezinde de esnafı ziyaret edip, partisinin İl Başkanlığı'na gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Meral Akşener'in Sındırgı'da karşılanmasından detay görüntü-Meral Akşener'in esnaf ziyaretlerinden genel ve detay görüntüler

-Meral Akşaner'in açıklamarından genel görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/SINDIRGI(Balıkesir),

Kaynak: DHA