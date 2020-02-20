DHA YURT BÜLTENİ - 19

20.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:18

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit olan askerlerden Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün şehadet haberi, Gaziantep'teki İstiklal Mahallesi'nde oturan babası Osman Ertürk ve annesi Hatice Ertürk'e, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi. Acı haberi alan Ertürk ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Mustafa Ertürk'ün cenazesinin, daha sonra belirlenecek olan tarihte Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk Şehit olmuştur. Aynı saldırıda Şehit düşenbütün askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Şehidin evi-Askerlerin eve girişi-Evin önündeki kalabalık -Şehit ailesinin ağlamaları-Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ - Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)==============================

Halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü O.S., hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kandıra ilçesi Çakırca Ali mevkiinde meydana geldi. O.S. yönetimindeki 41 RS 004 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 41 BR 213 plakalı halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü O.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, cenaze arabasıyla morga götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden cep telefonu görüntüleri

Haber-Kamera: KANDIRA(Kocaeli),=============================

Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım yüklü TIR, Malatya'da yandı ÇANAKKALE Özel İdaresi'nce Elazığ'daki depremzedelere gönderilen yardım malzemelerini taşıyan PTT kargoya ait yardım TIR'ı Malatya'nın Darende ilçesinde, bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen depremzedeler için Çanakkale İl Özel İdaresi'nce toplanan insani yardım malzemelerinin taşındığı PTT kargoya ait TIR'ın motor kısmı bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Sürücü TIR'ı yol kenarına park edip, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Yanan TIRSöndürme çalışmasıİtfaiye ekipleriGenel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA- ===========================

Resulayn'da terör örgütünün barikatları söküldü, vatandaşlara kimlik verildi ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn ilçesinde SİHA ve İHA'ların görüntü almasını engellemek adına terör örgütü YPG/ PKK'nın yaptığı barikatlar söküldü. Hayatın normale döndüğü Resulayn'da yaşayan vatandaşlara kimlik kartlar verilmeye başlandı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen ve huzurun sağlandığı ilçede Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından kamu hizmetleri yürütülüyor. Harekat sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadan yapacağı gözlemlerden gizlenmek için terör örgütü YPG/PKK'nın yaptığı barikatlar kaldırılmaya başlandı. Rasulayn Yerel Meclisince belirlenen ve ilçe sakinlerinin görev aldığı çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklardan örgüte ait barikatlardan sökülen malzemeler başka işlerde kullanılmak için depolandı. Türk askerinin yanı sıra Rasulayn yerel polisinin de görev yaptığı ilçede, esnaf ve vatandaşlar rahatça çarşıya çıkıp, ihtiyaçlarını gideriyor.

VATANDAŞLARA KİMLİK DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde hastane ve okullardan sonra ilk faaliyete geçirilen kamu kurumlarından olan Rasulayn Nüfus Müdürlüğü, her gün yüzlerce Suriye vatandaşına kimlik kartı vermeye başladı. Rasulayn'da daha önce yaşayan ve Barış Pınarı Harekatı sonrası oluşan huzur ve güven ortamı sayesinde buraya geri dönen halk, Rasulayn Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek anında kimlik kartlarına kavuşuyor. Birçoğu hayatında kimlik kartı sahibi olmayan Rasulayn halkı, yeniden kendi topraklarında yaşamaya başladıktan sonra edindikleri kimlik kartı sayesinde vatan sahibi olduklarını hissettiklerini ifade ediyor.

SUDKOM koordinesinde tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanan Rasulayn Nüfus Müdürlüğünde, daha önceden Cerablus'ta uygulanan sistem daha da geliştirilerek uygulandı. Biyometrik verilerin anında nüfus kütüğüne işlendiği Rasulayn Nüfus Müdürlüğünde sahteciliğe karşı güvenlik önlemleri dikkate alınarak özel hazırlanan kimlik kartları anında basılarak teslim ediliyor. Kimlik kartları, Rasulayn Mahalli Meclisi Tanıtım Kartı adıyla düzenleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------------Resulayn'dan genel görüntü-Sökülen barakalar-Vatandaşlara kimlik verilmesi-İlçede yapılan çalışmalar-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Şafak ŞAĞ -ŞANLIURFA - DHA)================================

Bakan Albayrak: Türkiye, yeniden güçlü büyüme sürecine girmeye başladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mardin'de katıldığı 'Mardin İş Dünyası Buluşması' toplantısında, Türkiye'nin yeniden güçlü büyüme sürecine girdiğini söyledi. Bakan Albayrak, "Büyümede hedefimiz, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam, daha fazla katma değerli üretime dayalı yeni bir modele geçiyoruz. Bu kapsamdaki politikalarımızla, reel sektör 1'inci sırada. 2020 yılından itibaren artık bu süreç değişiyor. Kimse merak etmesin, Türkiye'yi istihdama, ihracata, katma değerli üretime dayalı bir model ile büyüteceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Mardin İş Dünyası Buluşması' toplantısına katılmak üzere kente geldi. Artuklu Üniversitesi'nde yapılan toplantıya Hazine Bakanı Berat Albayrak, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantıda, açılış konuşmasını yapan Bakan Albayrak, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan2 askere Allah'tan diledi. Albayrak, "Almanya'da bu sabah hayatlarını kaybeden soydaşlarımıza ve İdlib'de 2 şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şehitlerimiz ve yaralılarımızın ailelerine rabbim sabırlar ihsan etsin. Mardin her geçen gün daha da güzelleşiyor, daha da gelişiyor. Özellikle devlet ve milletin kucaklaştığı ve bölgenin üstüne kara bulut gibi çöken terör örgütünün izleri buradan kazındıkça, hem Mardin, hem de bölgemizin diğer şehirleri de daha da güzel bir çehreye, huzura kavuşmaya devam ediyor. Etrafımızdaki coğrafyaya bakıyoruz sıkıntılar var. Bölgemizde 20 yıldır, Suriye'de, Irak'ta, İran'da görüyoruz. Kim bu sıkıntıyı, kim bu terörü, kim bu anarşiyi ihraç ediyor. Kim bunu bölgesel istikrarsızlığı destekliyor, toplumuz bunu biliyor ve görüyor. Nesil özelinde de bir değişim ve dönüşüm var. Gençler özelinde de bunun iletişimini doğru anlatarak Türkiye'nin normalleşmesine, daha da güçlenmesine hep birlikte katkıda bulunarak daha güçlü yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

'18 YILLIK AK PARTİ POLİTİKALARININ TEMEL ÖZELLİĞİ ÖZGÜVEN OLDU'

Bakan Albayrak, 2018 yılının Ağustos ayında başlayan, 2019 yılı içerisinde devam eden, son dönemdeki süpekülatif ekonomik saldırılarla Türkiye'yi ekonomik olarak da çökertmek isteyenlerin olduğuna dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bu yaşadığımız süreç bizi, yaşanan saldırıyı püskürtmenin yanında ekonomimizin kırılganlıklarını da özellikle bu manada gidermek için ve 18 yıldır olduğu gibi ülkeyi, vatandaşımızın refahını, gelirini, zenginliğini artırmak için bu manada mücadele verme noktasında bizi motive etti. Hep ifade ediliyor, birilerinin dediği gibi işte bize enflasyon, kur, faiz şeytan üçgeni, bu üçgene Türkiye'yi hapsedeceğiz. Birileri gelecek bu ülkenin özgüvenini, bu milletin inancını yıkmaya çalışacak ve tüm bu manada ekonomiye, piyasalara bir kriz havası vererek bunu hakim kılmaya çalışan operasyon yapacak. Ben çok net bunu söylüyorum, 18 yıllık AK Parti politikalarının temel özelliği özgüven oldu. Birileri de bizi bunu pompalıyor; mahvoldunuz, bittiniz, battınız, gittiniz. Hatırlayın, bir buçuk sene önce Türkiye ile ilgili ne diyorlardı ekonomik olarak; 'Türkiye batacak, Arjantin de hazır batıyor, birlikte şu IMF'ye gidin anlaşın' hatırlıyor musunuz? 'IMF size para versin, sonra ondan belki kurtulursunuz, zaten battınız da, öldünüz de cenaze namazını ne zaman kılarız.' İşte bir buçuk sene önce bu hava zehirli bir şekilde topluma nasıl angaje edildi. Biz ne dedik, Cumhurbaşkanımız, bizim ihtiyacımız yok, Türkiye ekonomisi bilançosu güçlü, altyapısı güçlü. Biz anlaşmadık. Arjantin anlaştı, 50-60 milyar dolar para da aldı, aradan bir sene geçti, bugün gördüğümüz nokta, işte IMF bir rapor daha yayınlamış Arjantin'le ilgili, durum çok kötü kurtulacak gibi değil diyor."

'BORÇLANMA YÖNETİMİMİZ ÇOK BAŞARILI BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU'

Türkiye'nin faiz yükünü azaltmak için önemli adımlar attıklarına anlatan Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki borçlanma yönetiminin başarılı performans ortaya koyduğu söyledi. Bakan Albayrak, "Birilerinin özlem duyduğu Gezi günleri, ülkemize diğer saldırılar, Mayıs 2013'teki Gezi dönemindeki bütün bu saldırılardan önceki iyi iyileşmenin yaşandığı faizlerdeki maliyetlerdeki döneme geldik elhamdülillah. 7 yıllık süreç, öncesine geldik. ve tüm bu manada hazinemiz, maliye bakanlığımız, ilişkili kurumlarımız, birçok açıdan uluslararası anlamda önemli adımlar attı. Borçlanma yönetimimiz çok başarılı bir performans ortaya koydu, ülkemizin faiz yükünü azaltmak için çok önemli adılar attık. Sadece geçtiğimiz hafta yaptığımız Euro Boat ihracı Türkiye tarihinde şu ana kadar uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz en büyük, en yüksek ihraç olarak tarihe geçti. Gerek dolar piyasasında son yıllardaki en düşük maliyetlerden bir tanesi olmasının ötesinde, talep noktasında da tarihin en yüksek talebi olarak kayıtlara geçti. ve uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik pozitif algısının güçlenerek devam etmesinin çok açık ve net göstergesi oldu. 11 milyar dolar tek tranş işlemle taleple ve tek ihraçla 5 yıl, 10 yıl vadeli 4 milyar dolarlık ihraçla en başarılı ve en büyük ihraç olarak tarihe geçti" dedi.

'500 YILLIK EKOSİSTEMİN DEĞİŞTİĞİ BÖYLE BİR DÖNEMDE, TÜRKİYE DE DEĞİŞMEK DURUMUNDA'

Bakan Albayrak, Türkiye'nin yeniden güçlü büyüme sürecine girmeyi başardığına dikkat çekerek, 500 yıllık ekosistemin değiştiği böyle bir dönemde, Türkiye'nin de değişmek durumunda olduğunu aktardı. Bakan Albayrak, "Ekonomide olsun, ekonominin tüm bu alt faiz noktasında, enflasyon noktasında, tüm mücadelede attığımız adımlar yavaş yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Türkiye yeniden güçlü büyüme sürecine girmeye başladı. Büyümede hedefimiz, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam, daha fazla katma değerli üretime dayalı yeni bir modele geçiyoruz. Bu kapsamdaki politikalarımızla, reel sektör 1'inci sırada. 2020 yılından itibaren artık bu süreç değişiyor. Kimse merak etmesin, Türkiye'yi istihdama, ihracata, katma değerli üretime dayalı bir model ile büyüteceğiz. Bu model, bu idealimizle birlikte bu sürecin adına 'değişim' diyerek tanımladım. Finansal sistem ve ekonomik model değişiyor. Dünyada büyük bir değişimin yalandığı şu günlerde ve yıllarda, 500 yıllık ekosistemin değiştiği böyle bir dönemde, Türkiye de değişmek durumunda. Kaynak konusunda, altyapı konusunda, süreçlerin iletişimi konusunda tüm bu manada bu değişimi Türkiye olarak kenetlenerek, kurumsal olarak kenetlenerek daha iyi bir noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Bakan Albayrak'ın karşılanmasıBakan Berat Albayrak'ın salona geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA-Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

Kaynak: DHA