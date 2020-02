DHA YURT BÜLTENİ - 19

15.02.2020 02:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 02:59

Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Murat Çelik hayatını kaybetti, Kerim K. ve Mehmet İ. ise ağır yaralandı.Olay, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Murat Çelik, Kerim K. ve Mehmet İ. ağır yaralandı. Kurşunların bazı ev ve otomobillere de isabet ettiği çatışmanın ardından şüpheliler, otomobillerle kaçarken, yaralılar ise çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan iki yaralının tedavisinin sürüdüğü öğrenildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüPolislerden görüntüPolislerin olay yerindeki çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),================================

Bir ay arayla aynı sokakta ikinci kez vuruldu

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ömer K., pompalı av tüfeğiyle boynundan vurularak yaralandı. Ömer K., bir ay önce aynı yerde silahlı atışmada bacağından vurulmuştu. Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Çıkan çatışmada Ömer K., boynuna isabet eden saçmayla yaralandı. Yaralı, yanındaki arkadaşları tarafından otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Silahlı kavgaya karışan taraflar ise olay yerinden kaçtı. Ömer K.'nın yine 9 Ocak günü aynı yerde çıkan silahlı çatışmada iki bacağından yaralandığı öğrenildi.Olay yerine sevk edilen polis ekipler, delil araştırması yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüPolis araçlarından görüntüPolislerden görüntüYerdeki boş kartuştan görüntüPolislerin olay yerindeki çalışmasıHafif ticari aracın arka camındaki kurşun izleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,=======================================

Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

BARTIN'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza saat 23.00 sıralarında Bartın-Karabük yolu Kirazlı Köprü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine gitmekte olan Köksal Ersin (33) idaresindeki 34 NH 7636 plakalı otomobil karşı yönden gelen Recep Sinoplu (60) idaresindeki 34 ES 4700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören sürücüler 112 Acile haber verdi. Kazada, Köksal Ersin, Recep Sinoplu, Nazif Adalı (52), Elif Ersin (28) ve kızı Zeynep Elif Ersin (4) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynep Elif Ersin yapılan müdahale sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden detay-Kaza yapan otomobiller-Ekiplerden detay-Cep telefonu çeken vatandaşlar-Görgü tanığı kamyon sürücüsü ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,===================================

Yozgat'ta, yaylada mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (2)YAYLADA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Danışık Yaylası'nda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan Abdulrezzak Ayyıldız (25) ile Emin Kızılkaya (25), AFAD ve Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.Yozgat Valisi Kadir Çakır, yaptığı yazılı açıklama ile yaylada mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Vali Çakır yazılı açıklamasında, "Çayıralan ilçesi Konuklar Beldesine bağlı Danışık Yaylası'na 8 gün önce gezmek amaçlı giden Emin Kızılkaya ve Abdulrezzak Ayyıldız isimli şahısların yaylada mahsur kaldıkları, kendi imkanları ile inmeye çalıştıkları esnada yolun kapalı olmasından dolayı inemedikleri ve mahsur kaldıkları ailesi tarafından bildirilmiş olan şahıslar, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda bulunmuş olup sağlık durumları iyidir. Şahısların AFAD ve Jandarma ekipleri ile ilçeye dönüşleri sağlanmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ekiplerin yol açma çalışmalarıMahsur kalan kişi ve yayla evinden görüntüGenel ve detaylar

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,===================================

Yozgat'ta huzur denetimlerinde 6 bin 385 kişi sorgulandı

YOZGAT'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetlemeler 120 ekip olmak üzere toplam 541 polis ve jandarma katılırken, 6 bin 385 kişi sorgulandı.Yozgat genelinde, polis ve jandarma tarafından asayiş ve trafik kontrolleri yapıldı. Huzur denetimlerini Yozgat Valisi Kadir Çakır, ilçe kaymakamlarıyla telefon üzerinden canlı bağlantı kurarak başlattı. İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertük'ten uygulama hakkında bilgi alan Vali Çakır, vatandaşın huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin 7/24 çalıştığını söyledi. Uygulamadaki amacın Yozgatlıların en huzurlu şekilde hayatlarını idame ettirmesini sağlamak olduğunu belirten Çakır, "Bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz alan vatandaşımızdan yeterli sayıda ihbarın gelmemesidir. Vatandaşlarımızın gördükleri bütün olumsuzlukları ihbar hatlarımız 112-155 ve 156'ya bildirmeleridir. Çünkü büyük sıkıntıların temelinde küçük ihmaller var. Biz tek başımıza hiçbir yeri idare edemeyiz. Bize vatandaşlarımızdan gelecek bilgi akışı çok önemli. İhbar yapan vatandaşlarımızın kimlikleri gizli tutulur, bunu bilsinler" dedi.541 polis ve jandarmanın katıldığı huzur uygulamasında, 6 bin 385 kişi sorgulandı. Denetimlerde 22 yoklama kaçağı yakalandı. Kontrol edilen 921 araçtan 41'ine 53 bin 697 lira ceza kesildi,13 araç ise trafikten men edildi. 9 kişiye kapalı alanda sigara içmekten bin 683 lira, 15 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32-35-36-37'inci maddelerince 4 bin 17 lira ceza uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Trafik polislerinden ve trafikten görüntüVali Çakır'ın ilçe kaymakamlarına talimat vererek uygulamanın baslatılmasıVali Çakır'ın konuşmasıArama ve kimlik kontrolEkiplerden görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,==========================================

MDOB'dan 'Sevgililer Günü'ne özel muhteşem konser MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri' konseri büyük ilgi gördü.Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmen Vekili Serbülent Biçer'in yanı sıra yaklaşık bin 400 kişi katıldı.İstanbul Film Müzikleri Orkestrası kurucusu ve şefi Kerem Esemen yönettiği, şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği koro, 'İyi, Kötü ve Çirkin', 'Titanik', 'Game Of Thrones', 'Harry Potter', 'Gladiator', 'Forrest Gump' 'Karayip Korsanları', 'Görevimiz Tehlike' ve "Pembe Panter', 'E.T' 'Geleceğe Dönüş'ün de aralarında bulunduğu ünlü film ve dizilerin müziklerini seslendirdi. Müzikleri seslendirilen yapımlardan kısa görüntüler de perdeye yansıtılırken Sevgililer Günü'ne özel, İngiliz rock grubu Queen'in 'Bohemian Rhapsody' adlı eserinin senfonik düzenlemesini, solist Oğuz Sırmalı eşliğinde ilk kez dinleyici için seslendirildi.Konser sonunda konuşan orkestra şefi Kesem Esemen, "Harika bir konserdi, salon ağzına kadar doluydu. Yüzüklerin Efendisinden, E.T, Harry Potter, Geleceğe dönüş ve daha nicelerini seslendirdik. Harika duygular, Mersin içinde çok güzel bir konser oldu. Umarım tekrarını gerçekleştiririz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Genel ve detaylarKonserden görüntülerRöp.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,======================================

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen anasınıfı öğretmeni B.K., görevinden alındı.Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan ve bir anaokulunda ücretli öğretmenlik yapan B.K., iddiaya göre sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan B.K. hakkında dava açılırken, çalıştığı okulda görevden alındı.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

====================================

Kaynak: DHA