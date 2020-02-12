DHA YURT BÜLTENİ - 19

12.02.2020 00:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:23

Zigana Dağı Geçidi'ne çığ düştü, yol kapandı

TRABZON- Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı Geçidi'ne çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı, seyir halindeki 3 araç hasar gördü.

Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı Geçidi'ne saat 20.30 sıralarında çığ düştü. Karayolu ulaşıma kapanırken seyir halindeki 3 araç ise hasar gördü. Kimsenin yaralanmadığı olayda karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve karayolları ekibi sevk edildi. Çığ altında araç kalma ihtimali üzerine ekipler alanda incelemelerde bulundu. Çığ altında araç olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler yol açma çalışması başlattı. 2 saat ulaşımın kesildiği yol tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Çığın düşmesine tanık olan Özgür Yazıcı, yamaçtan kar kütlelerinin yola düştüğünü belirterek, aynı bölgeye 2008 yılında da çığ düştüğünü ileri sürdü. Yazıcı, olayda yamaçta bulunan evinde hasar meydana geldiğini ifade etti.Öte yandan, Gümüşhane'nin Torul İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş da, çığ bölgesinde önlem alındığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Sinan UÇAR- Tolga SAĞLAM/ GÜMÜŞHANE,=====================================

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile kayınvalidesi öldü, eşi ve kızı yaralandı KAYSERİ- Malatya karayolunda, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ile kayınvalidesi Naime Veli (45) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yandım'ın eşi Mehtap (26) ile kızı Asel (2) ise ağır yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında Kayseri- Malatya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta Uzman Çavuş olarak görev yapan Yılmaz Yandım yönetimindeki 46 F 1077 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yılmaz Yandım ile kayınvalidesi Naime Veli, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yılmaz Yandım eşi Mehtap ile kızı Asel ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mehtap ve Asel Yandım'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis'ine kaldırdı.

AİLE MEMLEKETİNE GİDİYORDUÖte yandan, 2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan kazada ailenin memleketleri Çankırı'ya gittikleri öğrenildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Yılmaz Yandım ve Naime Veli'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Genel görüntü

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR/ KAYSERİ,=========================================

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazı Gebze'ye getirildi İZMİR- İstanbul seferini yaparken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi 'Açelya' isimli uçağın enkazı, 9 TIR ile Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir depoya getirildi.5 Şubat günü İzmir-İstanbul seferini yapan Pagasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 yolcunun da yaralandığı kazanın ardından uçağın enkazı 4 gün süren çalışmanın ardından kaldırıldı. Vinç yardımıyla uçağın kanat, kokpit, motor, gövdesi ve kuyruk kısmı 9 TIR'a yüklenerek polis eskortu eşliğinde yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından Gebze'de bulunan özel bir depoya getirildi.Araçların geçişi sırasında en büyük parça olan gövdeyi taşıyan TIR, depoya kısa bir mesafe kala elektrik kablosuna takılınca durduruldu. Nakliye firmasından bir kişi süpürge sapıyla kabloyu takılan parçadan kurtardıktan sonra TIR depoya götürüldü. Uçak enkazı alınacak karara kadar üzeri branda örtülü şekilde bekletilecek.

Görüntü Dökümü -Uçak enkazını taşıyan TIR'ların gelişi -Depoya götürülmesi -Gövdenin tele takılması -Görevlinin kurtarması -Enkaz taşıyan TIR'ların depoya çekilmesi

Haber-Kamera-Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU/ GEBZE-DHA======================================

Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı (2)ASKERİ SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ

Şanlıurfadaki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden sabah saatlerinde yola çıkan askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İslahiye Çevre yoluKonvoyun geçişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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Kaynak: DHA