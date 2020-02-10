DHA YURT BÜLTENİ-19

10.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:24

İdlib'de yaralanan 7 asker, Hatay'a getirildi (2)

5 ŞEHİT 7 YARALI

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaralanan 7 askerin Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Uzman onbaşı olan askerlerden 4'ünün ameliyata alındığı, 3 askerin ise sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Şehitlerin cenazeleri ise ambulaslarla aynı hastanenin morguna getirildi. Şehitlerin, yarın toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderileceği bildirildi.

Haber: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

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Sınırda askeri araç hareketliliği

SURİYE'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik devam ediyor.

Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı gözlemlenirken, askeri konvoyun da geçiş yaptığı görüldü. İlçeye gelen askeri araçlar, sınırdaki çeşitli birliklere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Askeri araçların geçişi

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),================================

Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı YALOVA Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan R.E.'nin Denizli'de yakalanmasının ardından sürdürülen soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G. ile birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E., iddiaya göre belediyenin kasasından yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, kaçtı. Belediyenin banka hesaplarını inceleyen yetkililer, R.E.'nin paravan bir şirkete belli aralıklarla para aktardığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, olayla ilgili emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda Denizli'de bir otele yerleşme hazırlığında olan R.E., yakalanıp, gözaltına alındı. R.E., Denizli'den Yalova'ya getirildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı. Yapılan incelemeler neticesinde R.E.'nin zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G., H.G.'nin şoförü B.E. ile H.G.'nin sekreteri B.T. ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirket sahibi müteahhit B.B., polis ekipleri tarafından Yalova Belediyesi'nde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Görüntü Dökümü----------------------Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülmesinden detaylar-R.E.'nin satın aldığı iddia edilen villadan arşiv drone görüntüleri-Yalova belediyesi arşiv görüntüleri

Haber: Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA, =================================

Büyükşehir Belediye meclisinde ihale tartışması ADANA Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında AK Parti Gurup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye ihalelerinin usule aykırı olduğunu iddia ederken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise önceki dönemlere göre ihale fiyatlarının 3'te 1'e düştüğünü ve ihalelere kimse katılmadığı için pazarlık usulüyle tamamlandığını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı ilk oturumunda gündem dışı söz alan AK Parti Gurup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye ihalelerinin usule aykırı gerçekleştirildiğini iddia ederek, "Yapım işlerinde yapılacak ihaleler belirli bir şekilde kanunda belirtilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi ihalelerde kamu ihale kanununu 21-B kullanmıştır. Oda pazarlık usulü ihaledir. Doğal afet, salgın hastalıklar, can veya mal kaybının tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen hallerde ihalenin ivedi olarak yapılması demek oluyor. Ancak Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerinde hiç açık ihale yapılmamıştır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise ihalelere kimsenin katılmadığı belirterek şöyle konuştu:

"Tekrardan kamuoyuna bu konuyu açtığın için teşekkürler. İhaleleri hep geçen döneme göre 3'te 1 fiyatına mal ettik. Siz onlara bakın. Bütün konular ihaleye açılmıştır. İhaleye eskisi gibi yüksek fiyat verip malı götürmeye alışan insanlar katılmıştır ya da ihaleye kimse girmemiştir. Durumun aciliyetine istinaden bir adım atılması söz konusudur. Bakacağınız şey kamuoyunun ne kadar kazandığıdır. Buradaki her şey doğru düzgün ihale yapılsın diyedir. Siz eğer bir işi 1 yıl sonra 2 yıl sonra 3'te 1 fiyatına yapıyorsanız bu taktir alacak bir iştir. Geçmiş dönemler beni ilgilendirmiyor. Beni bu dönem ilgilendiriyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Belediye meclisinden görüntüler-Ozan Gülaçtı'nın konuşması-Başkan Zeydan Karalar'ın konuşması

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, ================================

Muş'ta buz tutan sokaklarda birçok kişi kayarak düştü

Yoğun kar yağışının yaşandığı Muş'ta buzla kaplı cadde ve sokaklarında yürümekte zorlanan birçok kişi kayarak düştü.

Uzmanlar bu gibi havalarda yaşlı ve hamilelerin dışarı çıkmamasını, mecbur kalıp çıkanların ise kesinlikle elleri cebinde yürümemesini ve bastıkları yere iyi bakmaları konusunda uyardı. Kent merkezinde kayıp düşenler, kayak pistlerindeki düşmeleri aratmadı. Buz tutan sokakta kayıp düşenler çevredeki bir kişi tarafından, cep telefonuna kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Buzda kayıp düşenler

Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ ===============================

İki katlı binada çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu. Mahalle sakinleri sokağa dökülürken, bazıları tehlikeye rağmen olay yerinden ayrılmayıp, söndürme çalışmalarını izledi. Yangın 1 saatte söndürüldü.

İnegöl'de Orhaniye Mahallesi'nde Yağcı İbrahim Sokak'taki 2 katlı binada saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yanan evden kendi imkanlarıyla çıkan aile bireyleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik müdahalenin ardından yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası iki katlı binada hasar oluştu.

Öte yandan, yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü. Bazıları tehlikeye rağmen olay yerinden ayrılmazken, bazılarının da cep telefonu kameralarıyla yangını görüntelemeleri dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Vatandaşların görüntüsü-Yangından detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ====================================

Prof. Dr. Kadıoğlu: Marmara'daki fay kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmara Denizi'nde yaklaşık 174 kilometre kırılmamış fay olduğunu belirterek, "Bu fayla ilgili 4 tane senaryo var. Bu fay nasıl kırılacak? Küçük bir parçası mı kırılacak? Şurası mı, burası mı yoksa hepsi birden mi kırılacak? Afet yönetiminde biz pek fayla kafa yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo alınır ve ona göre hazırlık yapılır. Bu fay kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem olacak" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı ve Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Afet Affetmez' konulu konferansa katıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve çok sayıda öğrencinin izlediği konferansta konuşan Prof. Dr. Kadıoğlu, İstanbul'da yaşanabilecek depremin üzerinde durdu. Kadıoğlu, "Deprem anında insanlar travma geçirdiği için ne yapacağını bilemiyor. O yüzden insanlar donup kalıyor. İnsanların yarısı da şuursuzca kaçışmaya başlıyor. Şimdi gel burada tatbikat yapalım desem kaç kişi yapar. İşte problem bu tatbikatta. 'Ay hocam mini etek giyiyorum burada yatamam.' Öbürü takım elbise ile gelmiş oda yatmıyor. E sizi deprem eşofmanla mı yakalayacak? Tatbikat yapıyorlar. Rahat olun bu bir tatbikat işinize bakın diyorlar. Böyle tatbikat mı olur?" dedi.

'İSTANBUL'DA FAY DENİZDEN GEÇİYOR, ŞANSLIYIZ'

Prof. Dr. Kadıoğlu, Marmara Denizi'nin içinde bir fay yattığını belirterek, şöyle dedi:

"Yaklaşık 174 kilometre bir uçtan Şarköy'e kadar kırılmamış bir fay var. Böyle burada aslanlar gibi yatıyor. Şu parçası 1776'da kırılmış. Şu parçası 1509'da kırılmış. Bu 1902'de bu da 1999'da kırılmış. Bu fay her an kırılmayı bekliyor. Aslında var ya İstanbul'da şanslıyız. İstanbul'da fay denizden geçiyor. Bu bir şans. Arkadaşlar bu fayla ilgili 4 tane senaryo var. Bu fay nasıl kırılacak? Küçük bir parçası mı kırılacak? Şurası mı, burası mı yoksa hepsi birden mi kırılacak? Afet yönetiminde biz pek fayla kafa yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo alınır ve ona göre hazırlık yapılır. Bu fay kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem olacak. Bunun bir ucu da size dokunuyor. Bu eskiden olduğu zaman Mısır'dan bile duyulmuş 1509 depremi. Yani bu Almanya'dan bile duyulacak diye bekleniyor."

'KIRMIZI ADAMLAR DEPREMZEDE OLACAK'

Prof. Dr. Kadıoğlu, deprem olduğu zaman büyük yanılgılar yaşandığını ifade ederek, "Şimdi en büyük yanılgı deprem olduğu zaman 'Kırmızı tulumlu adamlar gelecek anında bizi kurtaracak.' İstanbul'da bir deprem olduğu zaman, bu kırmızı tulumlu adamlar, polisler, itfaiye, ambulans hepsi afetzede olacak. Bunların yakınları da afetzede olacak. Yani böyle olmayacak. Bu bir illüzyon. Şimdi arkadaşlar bir gerçek risk var. Bir de bizim algıladığımız risk var. Aradaki fark çok önemli bizim o farklı küçültmemiz lazım" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Konferansa katılanlar-Vali ve rektör-Prof.Dr. Kadıoğlu'nun konuşması-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,==================================

Kendisini 10 sene önce yaralayan eşi, bu kez öldürdü

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, 4 çocuk annesi Gülistan Özcan (47), ayrılmak istediği için tartıştığı psikolojik sorunları olan ve bir süredir tedavi gören eşi Ergün Özcan (45) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ergün Özcan'ın 10 yıl önce de eşini yaraladığı bunun üzerine evi terk eden Gülistan'ın çocukları için döndüğü ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde, Manyas'ın kırsal Kalebayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah ağılda hayvanlarıyla ilgilenip eve dönen Ergün Özcan, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen eşi Gülistan Özcan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan Ergün Özcan, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Gülistan Özcan kanlar içinde yere yığılırken, Ergün Özcan Manyas Devlet Hastanesi'ne gidip, olayı anlatarak, jandarmaya teslim oldu. Bu sırada eve sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülistan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergün Özcan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Özcan'ın ilk ifadesinde, eşinin ayrılmak istemesi üzerine kavga ettiklerini ve kendine hakim olamayarak Gülistan Özcan'ı öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.

Jandarmanın başlattığı soruşturma sonrası yapılan incelemede Ergün Özcan'ın psikolojik sorunları olduğu ve savcılık kararıyla üç aylık dönemlerde bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

10 YIL ÖNCE DE YARALANMIŞ, ÇOCUKLARI İÇİN DÖNMÜŞ

Ayrıca, Ergün Özcan'ın, Gülistan Özcan'ı 10 yıl önce de yaraladığı ortaya çıktı. Gülistan Özcan'ın evi terk ettiği ancak bir süre sonra hem çocukları için hem de eşiyle aynı mahallede olması nedeniyle eve döndüğü öğrenildi.

Cinayet sonrası acı haberi alan Gülistan Özcan'ın yakınları evin bahçesinde toplanıp, ağıtlar yaktı, gözyaşı döktü. Gülistan Özcan'ın cesedi detaylı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Cenazenin Cenaze aracına bindirilmesi-Cenaze aracının gidişi-Yakınlarının ağıt yakması-Detaylar

Haber-Kamera: Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir)

Kaynak: DHA