DHA YURT BÜLTENİ - 19

08.02.2020 22:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:57

Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi

Bursa'da, 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Kanarbaşı Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın zemin katında Farih Abdullah'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tüm binayı kaplayan dumandan en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu etkilendi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmada yangın, yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve çocukları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------Yanan binadan görüntüler-Vatandaş görüntüleri-Anne kucağındaki kız çocuğu görüntüsü-Çocuğun ambulansa bindirilmesi görüntüsü-Ambulans ve itfaiye görüntüleri-Genel detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Duhan DUMAN/ BURSA,========================================

Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankların taşındığı TIR'lar ve askeri araçlardan oluşan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Konvoyun Hatay üzerinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi.Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen üzerleri branda ile kapatılan obüs ve tankların taşındığı TIR'lar ile askeri araçlardan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. Hatay'a giden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İslahiye Çevre yoluKonvoyun geçişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),================================

Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı ADIYAMAN'da, polis otosuna çarpıp kaçan sürücü Mehmet Karakuş, kovalamacayla kısa sürede yakalandı. Kazada yaralanan arkadaşı hastaneye kaldırılırken, Karakuş'un yapılan kontrolde 1.25 promil alkolü olduğu ortaya çıktı.Olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Karakuş yönetimindeki 35 RF 514 plakalı otomobil, devriye görevi yürüten polis otosuna çarptı. Kaza nedeniyle paniğe kapılan Karakuş, otomobiliyle kaçtı. Peşine düşen ekipler tarafından kovalamaca sonrası yakalanan Karakuş, gözaltına alındı. Kazada yaralanan yanındaki arkadaşı Burak Karataş ise ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan kontrolde sürücü Mehmet Karakuş'un 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Sürücünün gözaltına alınması-Ambulansın gelişi-Yaralının hastaneye götürülmesi-Polis ekipleri-OtomobillerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (5)TEM'DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde TEM yolunun Bolu Dağı mevkiinde, akşam saatlerinde, zincirleme kaza meydana geldi. Ankara yönüne giden Selman C. yönetimindeki 34 YL 6082 plakalı kamyon, kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmayla kayganlaşan yolda, önündeki Hamza A.'nın kullandığı 63 HZ 507 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aynı yöne giden Yasin Y. yönetimindeki 06 BFS 987 plakalı otobüs, sürücüsünün kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapması üzerine Mustafa E.'nin kullandığı 34 NL 5379 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada TIR'a çarpan kamyon savrularak otobüse de çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Selman C. kamyonda sıkıştı. Sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Araçtan çıkartılan Selman C., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle TEM yolunda trafik tek şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.Öte yandan güzergah üzerinde kar yağışı devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: DÜZCE,====================

Enkazdan 12 gün sonra kurtarılan kedi tedaviye alındı ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremden 12 gün sonra, AFAD ekiplerince, enkaz altından kurtarılan sokak kedisi, Elazığ Belediyesi'ne ait klinikte tedaviye alındı.Sivrice'de 24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, depremden 12 gün sonra 5 Şubat Çarşamba günü, enkaz içinde bir sokak kedisine ulaştı. Kedinin çok hasta olduğunu fark eden AFAD çalışanları, durumu Elazığ Belediyesi'ne bildirdi. Elazığ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı hayvan hastanesi ve barınağına götürülen sokak kedisi, tedaviye alındı. İyileşene kadar barınakta gözetim altında tutulan kedi, daha sonra doğaya bırakılacak.

'HEM İNSANLARIN HEM SOKAKTA YAŞAYAN EMANETLERİMİZİN GÜVENCESİYİZ'AFAD personeli Doğuş Ok, kediyi bulan personelin, hiçbir şey yiyip içmediğini, çok hasta olduğunu ve gözünde akıntı olduğunu söylediğini belirterek, "Biz kedinin durumunu görüp hemen belediyeye haber verdik. Belediyedeki arkadaşlar, kediyi alıp barınma merkezine getirdiler. Bize göre sokakta yaşayan hayvanlar bizim için emanettir ve biz emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Doğal afetlerde sadece insanlar değil, bu emanetlerimiz de zarar görmekte. AFAD olarak hem insanlarımızın, hem de sokakta yaşayan emanetlerimizin güvencesi biziz" dedi.Depremzede kediyi tedavi eden veteriner hekim Kübra Yazgan ise, "Hastanemize geldiğinde aç ve susuz kaldığını ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini tespit ettik. Tedaviye başladık ve tedavisi bitene kadar kedimiz burada kalacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kediden görüntüAçıklamalar

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,

Kaynak: DHA