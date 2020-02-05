DHA YURT BÜLTENİ - 19

05.02.2020 23:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:05

Tokat'a şehit ateşi düştü

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) acı haberi Tokat'ta oturan ailesine ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Yukarı Narlıca Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Şehidin acı haberi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde oturan ailesine ulaştı. Emine ve Mehmet Karaca çiftinin 6 çocuğunun 4'üncüsü olan şehidin acı haberini Almus Kaymakamı Emre Çifci, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu ve Almus Belediye Başkanı Özer ailesine iletti. Acı haberi alan şehidin anne-babası ve kardeşleri büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın, 4 ay önce Nagihan Tuna Karaca ile evlendiği ve görev yeri olan Van'da eşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Şehit Karaca'nın cenazesinin defin tarihi ise yarın belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şehidin evinden görüntüler-Bayrak asılması-Şehidin fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ALMUS(Tokat), =============================

Çığ felaketinde şehit düşen astsubayın ailesine acı haber verildi VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz'ün, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber verildi. Emekli sigortacı Selahattin Karagöz ile eşi Havva Karagöz'ün 3 çocuğundan biri olan Fatih Karagöz'ün evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları başsağlığı için geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehidin babası Selahattin Karagöz'e ve ailesine taziyelerini sundu. Şehidin baba ocağında üzüntülerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çığ felaketinde şehit olan hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Rabbimden rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şehidin evinden görüntüler-Şehidin önünde kurulan taziye çadırında ailesinin taziyeleri kabul etmesi-Şehidin fotoğrafı

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), ===============================

Eskişehir'e şehit ateşi düştü VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın (24) acı haberi Eskişehir'deki ailesine işyerlerindeyken verildi. Henüz 3 aylık asker olan oğlunun şehit olduğunu duyan Nurhan Karaca, "Oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Karaca'nın şehit haberi Eskişehir'in Yeni Bağlar Mahallesi'ndeki işyerlerinde olan Yasin ve Nurhan Karaca çiftine askeri yetkililerce verildi. Oğlunun şehit haberini alan anne Nurhan Karaca, "Oğlum" diye feryat ederek gözyaşlarına boğuldu. Askeri yetkililerce Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kubilay Caddesi'ndeki eve getirilen ailenin oturduğu apartmanın ikinci katındaki balkona Türk bayrağı asıldı.

Yasin ve Nurhan Karaca çiftinin 2 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın İzmir'de aldığı eğitim sonrası üç ay önce ilk görev yeri olarak Van'a gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ailenin işyeri ve askeri yetkililer-Ailenin eve getirilmesi-Annenin feryatları-Balkona Türk bayrağı asılması-Şehit askerin fotoğrafları-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,==========================

Kars'a şehit ateşi düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın Kars'taki ailesine acı haber verildi.

Kars'ın Arpaçay ilçe merkezinde yaşayan Bahar- Asim Avcı'nın ikisi kız 5 çocuğunun en küçüğü olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın evine giden protokol, aileye acı haberi verdi. Avcı'nın yaşadığı baba evi Türk bayrakları ile süsülendi. Cuma günü ilçede düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak olan 28 yaşındaki Oğuzhan Ulaş'ın 2 aylık nişanlı olduğu ve 2018 yılında Van'ın Çatak ilçesinin Karaboğa jandarma karakolunda göreve başladığı öğrenildi.

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS, ==========================

Antalya'da şiddetli rüzgar (3)FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Antalya'da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar, akşam saatlerinde yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı. Kentin genelinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yağmur ise zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor. Saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle kent merkezinde çöp konteynerleri ve ağaçlar devrilirken, bazı evlerin panjurları uçtu.

HASTANE DIŞ CEPHESİNDEN PARÇA KOPTU

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ise dış cephesinden bir parça yerinden söküldü. Hastanenin kadın doğum ve çocuk bölümlerinin yer aldığı binanın dış cephesinden yaklaşık 20 metre uzunluğunda dev bir parça, rüzgar nedeniyle koptu. Parçanın düşmesinin yol açtığı gürültü nedeniyle çevredekiler panik yaşadı. Hastanenin güvenlik görevlileri yere düşen parça etrafına şerit çekti, başka bir parça düşme ihtimaline karşı bölgeye kimse yaklaştırılmadı.

Meltem Bulvarı üzerindeki bir kafenin önündeki ağaçlar da devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kök kısmında kırılan ağaçlar yaya kaldırımına ve yola düştü. Yola düşen parçalar vatandaşlar tarafından araç trafiğini etkilememesi için kaldırıldı. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Şiddetli rüzgarın yarın da devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yıkılan ağaçlardan-Hastanenin yıkılan dış cephesinden-Sallanan ağaçlardan

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, =================================

Canan Karatay'dan gribe karşı 'tirşik çorbası' önerisi (2)'HAKKIMDA 56 TANE SUÇ DUYURUSU VAR'

Prof. Dr. Canan Karatay, Mera yemeklerini tattıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne geçerek burada düzenlenen bir söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgi veren Karatay, bir kalp profesörü, iç hatalıkları profesörü olarak senelerdir 'Kalp hatalığının, kanserin sebebi trans yağlardır, kesinlikle kolesterol değildir' demekten dilinde tüy bittiğini ve hala bunun mücadelesini verdiğini söyledi. Karatay, şöyle devam etti:

"Soğuk sıkım zeytinyağı, ana sütünün aynısıdır, içerikleri aynıdır. Oranları değişik olabilir, birisi insandan geliyor diğeri meyveden geliyor. Ama bir tek farkları var; ana sütü hayvansal kolesterol içerir, soğuk sıkım zeytinyağı bitkisel kolesterol içerir. Kolesterol olmasa dünyada ne bitki olur ne insan ne de hayvan olur. Ama zeytinyağının riviera dediğimiz fabrikadan çıkan işlenmişi tehlikelidir ve kanser sebebidir. ve ben 'Bu kanser sebebidir' dedim diye riviera bana suç duyurusunda bulundu. Bu arada anti parantez söyleyeyim tam 56 tane suç duyurum var, mücadelem var. 56'ya çıktı geçen hafta. Rekora gidiyorum. 9 sene oldu konuşmaya başlayalı."

Bu sırada salondan bir kişinin 'Meyve veren ağaç taşlanır' demesi üzerine Karatay, "Meyve verdiğim için değil, bazılarının meyvesini kısıtladığım için. Hepsi takipsizlik kararı alıyor ama devamlı şey yapıyorlar" dedi.

'KORONAVİRÜS VİRAL ENFEKSİYONDUR, KORKULACAK BİR ŞEY YOKTUR'

Çin'de birçok kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü de değerlendiren Canan Karatay şöyle konuştu:

"Koronavirüsünden bahsedelim. Bir viral enfeksiyondur, korkulacak bir şey yoktur. Mangalda kül bırakmıyorlar sevgili medyamız tabii ki. Virüsler hücre içine girer. Yani bir hayvanın, bir insanın akciğerine. Bu koronavirüs, akciğerdeki hücrelerin içine giriyor, solunum yoluyla bulaşması o demek. ve o hücre içine virüs büyür, çoğalır. Yani hücrenin içindeki besini kullanarak çoğalır ve de hücreyi parçalar. Sıkıntı da oradan başlar. Bütün grip enfeksiyonları aynı. Virüsler aynı değişmiyorlar. Çok ufak her sene kılıf ve renk değiştiriyor. Çok üçkağıtçılar yani halledemiyor insanlar. Bu kadar teknoloji ilerledi, asırlardan beri, dünya kurulduğundan beri daha virüsleri halledemedik. O halde hücre içine girmesini biz önlememiz lazım. Hücre içine girmezse hastalık olmuyor. Onun için de bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım."

Karatay, konuşmasını Mevlana'nın 'Bir delil ile 40 alimi yendim ama 40 delil ile bir cahili yenemedim' sözüyle bitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Canan Karatay'ın üniversiteye gelmesiSalona girmesiKaratay sayesinde zayıfladığını söyleyen kişiSalondan detayKaratay'ın konuşmasıRektör Niyazi Can'ın Karatay'a Maraş işi sandık hediye etmesiCan'ın Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu'na sandık hediye etmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: DHA