DHA YURT BÜLTENİ - 19

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (1)

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İlk belirlemelere göre göçükte 2 işçinin mahsur kaldığı belirtildi. Arama-kurtarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ocağa yönlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki 6.8'lik depremde 17 saat sonra enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nin ardından, Elazığ'da UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin uğraşları sonucu depremden 17 saat sonra enkazdan kurtarılan Azize Çelik'le telefonda görüştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları Twitter hesabından, "Çarpmayan kalp olur mu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" notuyla paylaştı.Erdoğan, görüşmede Azize Çelik'e "Mevlam, sizleri gerçekten korudu. Sizleri millete bağışladı. Çok büyük bir imtihandan geçtik, Allah yardımcımız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs satılık değildir CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tek taraflı 'Orta Doğu Barış Planı' ile ilgili, "Yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması? Bu bir işgal projesidir. Hep söylüyorum, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncıları Derneği'nin düzenlediği '5'inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve bazı Bakanlar da eşlik etti. Davetlilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya değişirken medyanın yerinde saymasının mümkün olmadığını belirterek, bu değişim sürecinde ortaya çıkan sosyal medya alanında yaşanan tehlikelere dikkat çekti.

'SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GETİRMELİYİZ'Sosyal medyanın devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın ortasına düştüğünü kaydeden Erdoğan, iletişim duayenlerinin sosyal medya ile ilgili 'kanal ve kanalizasyon' benzetmesini hatırlattı. İyiliği emreden ve kötülükten men eden bir inancın mensuplarıyız diyen Erdoğan, "Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, eğitimcisiyle hepimize düşen görev iyilikleri, güzellikleri, hayırlı işleri teşvik etmek, kötülüklerin, yanlışlıkların, çirkinliklerin önüne geçmeye çalışmaktır. İster bireysel, ister kurumsal düzeyde olsun, güzel ve hayırlı işler yapanları elimizdeki tüm imkanlarla desteklemeliyiz. Buna karşılık ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini fark edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ HER ŞEYİN FARKINDADIR'Erdoğan, demokrasi ve ekonomide ölçeklerin geçmişle kıyaslanamayacak derecede değiştiğini belirterek, "Bu sayede 2008 küresel dünya krizinin ülkemizi teğet geçmesini sağladık. Bu sayede üzerimize saldıran envai çeşit terör örgütüyle başa çıkabildik. Bu sayede sınırlarımızın karadan ve denizden kuşatılarak ülkemizin tecride maruz kalmasının önüne geçebildik. Bu sayede muhtıra girişimleriyle, darbe girişimleriyle demokrasimize kurulan tuzakları, kur ve faiz oyunlarıyla ekonomimize kurulan tuzakları aşabildik. Her ne kadar birileri Suriye'de ne yaptığımızı, Doğu Akdeniz'de neyin peşinde olduğumuzu Libya'da ne aradığımızı anlamıyor olsa da milletimiz her şeyin farkındadır."

'KUDÜS, KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tek taraflı 'Orta Doğu Barış Planı' ile ilgili değerlendirmede de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Şimdi yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması? Bu bir işgal projesidir. BM Genel Kurulu'nda haritayı göstermiştik. 1947 yılında Filistin neydi İsrail neydi? O günkü Filistin ile bugünkü Filistin'e bakıyorsunuz, tamamen yer değiştirmiş. Bırakın bu yalanları, hayatınız bunlarla geçmiş. Bir tarafta bakıyorsunuz Trump, bir yanına almış malum kişiyi, karşılarındakilerden toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyanın kaderini değiştiremezsiniz. Filistin'in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. Hep söylüyorum, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bugünkü MGK toplantımızda basın açıklamamızda da özellikle bu konuya değindik. Ama bizim Türk milleti olarak Filistin'e bakışımız cennet mekan Sultan Abdülhamit Han neyse, bugün bizim bakışımız da odur. Kudüs satılık değildir."Cumhurbaşkanı Erdoğan medyanın yasama, yürütme ve yargının ardından gelen 4'üncü güç olarak tanımlandığını, yerel medyanın ise sistemin adeta kılcal damarları gibi çalıştığını belirterek, "Siyasetçinin medyayı kontrol altında tutmak istemesi de medyanın siyasetçiyi yönetmeye kalkması da yanlıştır. Medya mensuplarını doğrudan ve dolaylı ticari kazanç hırsı, ideolojik saplantısı, bireysel hesabı kamu görevinin önüne geçtiğinde halkın gözündeki değeri de azalır. Aynı şekilde siyasetçi ve bürokrat da kamu görevini bireysel çıkarlarına alet etmeye başladığında milletin gözünde hızla irtifa kaybeder" açıklamasında bulundu.

Akşener'den 'bayrak' tepkisi: Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, "Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmir'deyiz, İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler nasıl gittiler bu ülkeden? Yine İzmirliler bilir ki yere düşen Yunan bayrağını kaldıran bu eldir" dedi.Partisinin bir dizi programı için İzmir'e gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tire Belediye Başkanı Atakan Duran'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Duran da Akşener'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediye takdim etti. Akşener, buradaki görüşmesinin ardından ilçe esnafına ziyarette bulundu. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrılıp, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Meral Akşener'e TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar eşlik etti.Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, şunları söyledi: "Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmir'deyiz, İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler nasıl gittiler bu ülkeden? Yine İzmirliler bilir ki yere düşen Yunan bayrağını kaldıran bu eldir. Savaştığınız bir ülkenin bayrağına hakaret etmeyen bir Türk devleti ve milleti var. Parlamenter bile olsa daha önce o bayrağa hakaret edildiğini, yaşananları unutmuş alçak bir kişi. 82 milyon kişi bir araya gelir o bayrağı yırtan eli kırar. İktidara sesleniyorum; derhal Türk devletine yakışan tutumu ve davranışı göstermelidir. Türkiye'nin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yoktur."Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, deprem vergileri ile ilgili "1999 Kocaeli depremini yaşamış biriyim ve o zaman milletvekiliydim. Gölcük mahreçli Sakarya, Bolu, Düzce ve İstanbul'u da vuran o depremde karşılaşılan zorlukların ortadan kaldırılması için konulan bir vergiydi. O vergi sonrasında sürekli bir hale geldi ve kalıcı oldu. Nereye gittiğine dair bugün iktidarda kim olursa olsun bunun cevabını vermek zorundadır. Deprem öldürmez bina öldürür. Bu tedbirler alınmamış attaya gitmiş" dedi.

'DAVET EDİLEN ARKADAŞLARIMIZIN DUYACAĞI BİR ÇAĞRI'Mart ayında yapılması planlanan İYİ Parti İzmir İl Kongresi'ne dair de konuşan Akşener, "Demokratik bir kongre istiyorum. Biz yeni bir partiyiz. Tek aday veya çoklu aday konusunda en küçücük bir imamız bile yok partililerimize. Dolayısıyla kendine güvenen her arkadaşımız aday olabilir. İlçelerde de dahil. Kazanan da kaybeden de bizimdir. Demokratik bir yarış olmalıdır. Türkiye'de demokrasinin yokluğu nefes aldırmıyor. İzmir o ruh halini ve şöleni yaşatmalıdır" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye geçen eski MHP'liler için zaman zaman 'Geri dönün' çağrısı yaptığının hatırlatılması üzerine Akşener, "Davet edilen arkadaşlarımızın duyacağı bir çağrı. O konuda konuşmak istemem" cevabını verdi. Siyasette sık sık erken seçim olacağına dair iddiaların gündeme geldiğinin ve İYİ Parti'nin olası bir erken seçime hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine, Akşener, şu yanıtı verdi: "Sayın Erdoğan'ı iyi tanıyan insanlardan biriyim. Bu defa seçimle ilgili öngörüm yok. Olmayacak da olacak da diyemem. Sanki 2023'e kadar olan süreyi tamamlayacak gibi görünüyorlar. Seçimi getirecek olan iktidar partisi ve ortağıdır. Biz hazırız. Bizim partimizin özelliği şu; yeni kurulduğu için esnek bir organizasyon. Parti aidiyeti hızla oluşuyor. Kongrelerle bu pekişecek. Biz kurulduktan 6 ay sonra seçime gitmiş bir parti olarak yüzde 10 oy aldık. Seçmenin gösterdiği teveccüh özel bir saygıdeğer bir durum. Şimdi düne göre çok daha hazırlıklıyız. Delege seçimine, üye seferberliğine bakıyorsunuz 260 bini buldu. Haziran sonuna kadar 300 bine ulaştıracağız. 450 binlik bir hedefimiz var yılın sonuna kadar."

'PARLEMENTER SİSTEME DÖNMELİYİZ'Kendilerinin yaptıkları bu çalışmaların seçime dönük olmadığını da söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin sesini Meclis'e taşımak ve bu konuyu görünür yapmak istiyoruz. Seçmen yeniden velinimet olsun. 'Ceket assam seçer' diyen anlayışın hakim olmamasını diliyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeliyiz" dedi.

