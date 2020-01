DHA YURT BÜLTENİ - 19

22.01.2020 00:08 | Son Güncelleme: 22.01.2020 00:08

İzmir'de servis minibüsü otomobille çarpıştı: 8 yaralı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sevrvis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kemalpasa - İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen İzmir'den Kemalpaşa istikametine giden içerisinde 23 işçinin bulunduğu 35 S 65136 plakalı servis minibüsü aynı yönde ilerleyen 35 GA 2918 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis minübüsü yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 8 işçi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle Kemalpaşa - İzmir karayolunda yoğunluk yaşandı. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kız 2 saatte ikna edildi AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan A.S. (16), yaklaşık 2 saatte ikna edildi.Olay, saat 18.30 sıralarında Nazilli Belediyesi hizmet binası karşısında bulunan bir binada meydana geldi. A.S. isimli genç kız, bilinmeyen nedenle 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kızı görenler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de genç kızın atlama ihtimaline karşın şişme branda açtı. Öte yandan, genç kız ile telefon irtibatı kuran bir psikolog, yaklaşık 2 saat süren çabayla A.S.'yi ikna etti. Çıktığı yerden indirilen A.S., sağlık kontrolü içi ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (3)ELMALI VE KORKUTELİ'YE ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında Elmalı ilçesini ziyaret etti. Tekke Mahallesi'ndeki Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret eden Meral Akşener, mahalle halkıyla sohbet etti. Oradan ilçe merkezine geçen Akşener, cadde boyu esnaflarla görüştükten sonra Elmalı Belediyesi önünde halkla buluştu. Akşener, burada yaptığı konuşmanın ardından Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk, Genel Başkan Akşener'e çiçek ve şehrin tablosunu hediye ederken, Akşener de belediye başkanına İYİ Parti logolu plaket takdim etti. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla da görüşen Akşener yemek programı sonrası Elmalı'dan ayrıldı.

'BÜYÜKŞEHİRLERİN BÜTÜN İLÇELERİNE GİDECEĞİM'Akşener, sonrasında Korkuteli ilçesine geçti. Parti önünde davul ve zurna ile karşılanan Meral Akşener, partisinin ilçe binasında vatandaşlarla buluştu. Parti binası girişinde İlçe Başkanı Cemal Tınkaz ve partililer tarafından karşılanan Akşener, parti binasında partililerle buluştu.Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Elmalı'dan geldik ve sizleri beklettik, üşüttük ve hakkınızı helal ediniz. Bu saate buradasınız bu bizim için çok kıymetli. Büyükşehirlerin bütün ilçelerine gideceğim, kapalı kapılar ardında ve salonlar ardında mitingler yapmayacağım. Her ilçeyi gezeceğim. O ilçede esnaflarla, muhtarlarla, STK'larla, vatandaşlarla görüşeceğim, bilgileri alacağım, her hafta grup toplantısında aldığımız o bilgileri paylaşacağım. Milletvekillerimiz bu gezdiğimiz yerlerdeki sorunları toplu olarak kamuoyunun dikkatine getirecek. Sebebi ziyaretimiz, biz size ulaşamıyorsak, sesimizle kendimizle gözümüzle ulaşamıyorsak kendimiz ulaşmak durumundayız. Bugün sizinle 10'uncu ilçeyi tamamlıyoruz. Antalya'nın 10 ilçesini dediğim çerçevede gezdim, dönünce Ankara'ya haftaya grup toplantısında burada edindiğim izlenimleri kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.Konuşmaların ardından İYİ Parti İlçe Başkanı Cemal Tınkaz, Genel Başkan Akşener'e plaket takdim etti.

