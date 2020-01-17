DHA YURT BÜLTENİ - 19

17.01.2020 00:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 00:48

Eskişehir'e şehit ateş düştü

SURİYE'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden evli ve 2 çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un Eskişehir'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen Necdet Tombul, baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Eskişehirli Piyade Binbaşı Şevket Tombul, beraberinde iki askerle birlikte şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Şevket Tombul'un şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Aklar Sokak'ta oturan Şehnaz-Necdet Tombul çiftine verildi. Baba Necdet Tombul acı haberi alında baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şehit babası Necdet Tombul, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Şehnaz Tombul da oğlunun şehit haberiyle gözyaşlarına boğdulu.

Ailenin 3 çocuğundan biri olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un eşi Aslıhan Tombul'un Ankara'da olduğu öğrenildi. Şehit haberinin ardından Şevket Tombul'un ailesinin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından akrabaları ve komşuları, Tombul ailesine taziyeye geldi. Şehit Binbaşı Şevket Tombul'un nerede toprağa verileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Evine asılan Türk bayrakları-Baba Necdet Tombul'un evden çıkarılması-Ambulansa konulması-Evin önünde toplananlar-Şehit Tombul, eşi ve çocuğu fotoğrafı-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKŞEHİR,===========================

Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Telabyad kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit olan Uzaman Onbaşı Mustafa Alpak'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'daki ailesine ulaştı.Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Suluk beldesinde akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen saldırıda bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Selman Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Arapça ağıtların yükseldiği şehidin evine yakınları ve komşuları şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu. 1 ay önce evlendiği öğrenilen şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,===========================

Şehit ateşi Mersin'e düştü (2) ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Hakkari'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın cenazesi memleketi Mersin'e getirildi.Toros Devlet Hastanesi'ne götürülen şehit için dualar edildi. Bu sırada şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak hastanenin morguna konuldu. Şehit Kaplan'ın, yarın düzenlenecek tören ile Cuma namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Haber: MERSİN,==================

Giresun'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GİRESUN'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Kaza, akşam saatlerinde Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Aydın idaresindeki 28 AAH 393 plakalı otomobil ile Muhammet Karahan yönetimindeki 34 BZU 846 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, sürücüler ve otomobillerde bulunan Hayrettin ve Sercan Karahan yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan sürücü Mustafa Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADAPolis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza anı görüntüsü

Haber-Kamera: KEŞAP(Giresun),

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Kaynak: DHA