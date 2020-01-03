DHA YURT BÜLTENİ - 19

03.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:09

Torbalı'da 2 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyede

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren 30 yaşındaki Enver Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çifte cinayet, geçen pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Eli silahlı Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyerek, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51) 500 TL alıp, kaçtı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Yıldız, 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi. Para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi. Yıldız tabancasını yeniden ateşleyerek, Hatice Gülcemal'ı da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen öldü. Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından sırtından vurularak yakalandı.

Hastaneye kaldırılarak tedavisi yapılan Yıldız, geçen çarşamba günü taburcu edildi ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Yıldız'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürüp, suçunu itiraf ettiği belirtilerek, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi. Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Emniyetteki 2 günlük sorgusunun ardından Yıldız, bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Adliyeden görüntüMehmet Fuat Park fotoHatice Gülcemal fotoZanlı Enver Yıldız foto

Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), ===============================

Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Bora Ç. (35), Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizerek, yazı yazdı. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, bu sabah ilçeye bağlı Dedeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bora Ç., Alevi ailelerin oturduğu 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemi ile çarpı işareti çizerek, yazı yazdı. Kapı ve duvarlarındaki çarpı işaretlerini görüp yazıları okuyan ev sahipleri, jandarmayı aradı.

Hemen araştırma başlatan jandarma, aynı mahallede yaşayan şüpheli Bora Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden boya kalemi çıkan Bora Ç., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------- Adliyeden görüntüAdliye tabelasıAdliye girişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA =============================

2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

DÜZCE'de, 2 yaşındaki Yiğit Göksu kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kaldı. Aracın camları aralanarak çocuğun hava alması sağlanırken, çilingirin kapıyı açmasıyla çocuk araçtan çıkarıldı.Olay, Düzce Çay Mahallesi Şair Nedim Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önüne gelen Göksu ailesi, arabadan indiği sırada otomobilin kapıları kilitlendi. 2 yaşındaki Yiğit Göksu aracın içinde kaldı. Recep Göksu kapıyı açamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilin kapısını açamadı. Vatandaşlar ise otomobilin camlarını az açarak tel vasıtası ile otomobilin kilitli olan kapılarını açmaya çalıştı. Ancak kilitlenen kapıları bir türlü açamadı.Bu sırada, anne ve babası Yiğit Göksu'yu cep telefonlarını kullanarak oyalamaya çalıştı. Olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla kilitli kapılar açılarak, çocuk araçtan çıkarıldı. Yiğit, annesi ve babasına sarılarak kurtarılmanın sevincini yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Küçük çocuğun kurtarılma görüntüleri-Çocuğun kurtarılıp annesinin sarılması ve detaylar (Vatandaş kamerası)

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ==============================

Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladı

KARABÜK üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, kedi barınakları tasarlayarak, üniversitenin botanik bahçesine yerleştirdi. Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu 5 yaş sınıfındaki 22 öğrenci, öğretmenleri Nebiye İlteroğlu ve Hülya Kapucuoğlu danışmanlığında "Onların da sıcak bir yuvası olsun" sloganıyla kedi yuvası tasarladı. Öğrenciler, yapılan kedi yuvasını üniversitenin botanik bahçesindeki kedi barınağına yerleştirdi. Kedilerin karnını doyuran öğrenciler, onlarla bir süre vakit geçirdi. Kedilerin, öğrencilerin yapmış olduğu yuvalara ilk adımlarını atmasıyla öğrenciler büyük sevinç yaşadı.Sınıf öğretmeni Nebiye İlteroğlu merhamet, yardımseverlik ve paylaşmak gibi değer yargılarından yola çıkarak hayvan sevgisini çocuklara aşılamak ve onları korumak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Öğrenciler ve kedi evleri detay-Öğrencilerin dövizlerle yürümesi -Öğrencilerin kedileri sevmesi-Kendilerin yuvalara girmesi

Haber: Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,===============================

Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı ISPARTA'da, çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma giren Mehmet Bursa (67), bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek, evinden çıkmama kararı aldı. Kendisini yaşamdan soyutlayan ve yemekleri dışarıdan gelen Bursa, 24 saatini evde geçiriyor.

Isparta'da, ilk eşinden 3 çocuğu bulunan Mehmet Bursa, ikinci eşinden 12 yıl önce boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladı. Kiraladığı 2 odalı evde kalan işçi emeklisi Bursa, çocuklarının kendisini aramaması nedeniyle bunalıma girip, çevresiyle ilişkisini kesti. 2017 yılında düşerek, sağ bacağını kıran Bursa, hastanede tedavi gördü. Ameliyata alınan Bursa'nın bacağı, iddiaya göre, yanlış kaynadı. Sakat kalan Bursa, bu olaydan sonra kendisini yaşamdan soyutladı ve dışarı çıkmama kararı aldı.

YEMEKLERİ DIŞARIDAN GELİYORYerinden kalkamadığı için ihtiyaçlarını güçlükle karşılamaya çalışan Mehmet Bursa, evin yakınındaki lokantadan sipariş verdiği yemeklerle besleniyor. Bursa, sağ ayağını uyuşmaması için tavana taktırdığı makara sistemiyle zaman zaman hareket ettiriyor. Bursa'nın durumunu gören yakını ise Isparta Belediyesi'nden yardım istedi. Eve gelerek, inceleme yapan görevliler, Bursa'nın hastanede tedaviye alınması için çalışma başlattı.

'ÇOCUKLARIM KAPIMI ÇALMIYOR'Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız kaldığını belirten Mehmet Bursa, biri elektronik mühendisi 2 oğlu ile 1 kızı olduğunu söyledi. Uzun zamandan beri çocuklarıyla görüşmediğini, yaşama küstüğünü belirten Bursa, "Benim bu halde olduğumdan haberdarlar ama bir gün olsun kapımı çalmadılar. Eş, dost, arkadaşlar arada sırada gelip evimi temizliyor, ihtiyaçlarımı gideriyor" dedi.

BACAĞI APSE YAPMIŞMehmet Bursa, 2017 yılının Ekim ayında merdivenden düşerek, bacağını kırdığını belirterek, "Ameliyat oldum. Ancak doktor ameliyatı yanlış yapmış. İkinci kez ameliyata alındım ama bu ameliyat da başarılı olmadı. Bacağımda apse oluştu sonra da yatağa mahkum kaldım. Şimdi bırakın kalkmayı, oturamıyorum bile. Kaderinde ne varsa onu yaşarsın" diye konuştu.

Mehmet Bursa, hastaneye gitmeyi kabul etmediğini de söyledi.

MUHTAR: HABERİMİZ OLMADIBelediye Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle Mehmet Bursa'nın yaşadığı eve gelen Anadolu Mahallesi'nin muhtarı Ömür Demirtaş ise durumdan yeni haberdar olduklarını söyledi. Öğrenir öğrenmez Bursa'yı Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüp, muayene ettirdiklerini belirten Demirtaş, "Hastaneye yatırılacaktı. Ancak sigara bağımlılığı nedeniyle kendisi kalmak istemedi. Bu nedenle eve getirdik. Belediye Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerekli sağlık kurulu raporlarını alıp daha rahat bir yere taşıyacak. Konuyu takip ediyoruz" dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI DA İKNA EDEMEDİ

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün de Mehmet Bursa'yı hastane ya da rehabilitasyon merkezine gitme konusunda ikna edemediklerini söyledi. Bursa'yı bu halde bırakmayacaklarını kaydeden Gözgün, "Durumdan yeni haberimiz oldu. Benzer durumda vatandaşlarımız varsa bize ulaşsınlar. Sürecin takipçisi olacağız. En kısa sürede her ihtiyacının karşılandığı bir merkeze alacağız" diye konuştu.

Öte yandan Belediye Temizlik İşleri ekipleri, Mehmet Bursa'nın kaldığı dairede temizlik yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Röp: Hasta Mehmet Bursa -Röp: Muhtar Ömür Demirtaş -Belediye Sağlık Müdürü ve Aile Sosyal Politikalar Md ekiplerinin evde incelemleri-Evden detaylar (daireden detaylar)-Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün açıklaması

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA ============================

Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyede

OSMANİYE'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı. DEAŞ şüphelileri, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ülkelerinde oldukları sırada terör örgütü DEAŞ içinde faaliyetleri gösterdiklerine dair bilgi elde edilen Suriyeli A.E., İ.M., H.E, Y.H., M.A., A.A., E.T.H.İ. ve M.A. kent merkezindeki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 8 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şüphelilerin hastaneye getirilmesi -Hastaneden çıkarılmaları-Polis otobüsüne bindirilmeleri-Operasyonun gece görüntüsü-Özel harekat polislerinin ikamet bahçesine girişleri-Farklı açıdan operasyon anı görüntüsü -Operasyon için emniyetten çıkan araçlar Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

==========================

Kaynak: DHA