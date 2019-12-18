DHA YURT BÜLTENİ - 19

18.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:41

Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve Bitlis ile Siirt arasında bulunanan Sehi Ormanları bölgesini kapsayan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında terör örgütü üyelerinin kış üslenmesi için kulandığı veya kullanacağı sığınak ve barınaklar tek tek imha edilirken, her taşın altına da titizlikle bakılıyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay da Van Jandarma Aşayis Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin kış üslenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, bugün 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunu başlattı. 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı operasyon, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülüyor. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının katıldığı operasyon kapsamında teröristlerin kış üslenmesi için kulandığı veya kullanacağı sığınak ve barınaklar tek tek imha edilirken, her taşın altına da titizlikle bakılıyor.

Kıran-8 Operasyonu, soğuk havaya rağmen kararlılıkla sürerken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay da Van Jandarma Aşayis Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant ile birlikte Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığına gelerek incelemelerde bulundu. Bitlis Valisi Çağatay, burada operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den operasyon ile ilgili bilgi alıp, açıklamalarda bulundu. Vali Çağatay, yurt içindeki terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "İnşallah sayenizde burada terörist kalmayacak. Arkadaşların her birine bizden selam söyleyin. Başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Helikopterin alan gelmesi ve Muhabir anonsu-Helikopterden detay görüntüler-Vali Oktay Çağatay ve Kolordu Komutanı Tuğgeneral Nail İlbaş ile helikopterdeki görüntüleri-Çeltikli karakolundan detay-Vali Oktay Çağatay ve beraberindekilerin Operasyon Komutanı Bitlis İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Nail İlbey tarafından karşılanması-Helikoptere eşlik eden Atak helikopterlerinden detay-Karakoldaki operasyon gözlem odasında bilgi verilmesiKarakol Komutanı tarafından Operasyon ile ilgili bilgi verilmesi -Bölgeyi gözetleyen askerlerden detay-Muhabir anonsu-Operasyon ile ilgili asker kamerası görüntüleri-Özel ve genel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, =========================

Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (3) KENDİNİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞAntalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin aldıktan bir saat sonra teslim olan ve bugün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Jamoliddin Orziev'in, savcılıkta verdiği ifadede, sesini duyurmak için bu eylemi gerçekleştirdiğini, sonrasında kendini öldürmeyi düşündüğünü söylediği ortaya çıktı. Orziev ifadesinde, şöyle dedi: "Bu bankada eşimin açılmış hesabı vardı. Bu sebeple orayı tercih ettim. Devlet yetkililerini yanıma çağırıp, onlar aracılığıyla paramı dolandıran kişilerin yanıma getirilmesini sağlamak ve paramı onlardan alıp eşimin hesabına yatırmak istiyordum. Geri kalan parayı da Özbekistan'da borçlu olduğum kişilerin adına gönderip, daha sonra intihar etmek niyetindeydim. Kesinlikle bankayı soyma amacım yoktu."ASKERİ DOKTORMUŞOrziev'in avukatı ise müvekkilinin ülkesinde askeri doktor olduğunu, çocuklarının daha iyi eğitim almaları ve iyi şartlarda yaşaması için 2018'in Ağustos ayında Türkiye'ye geldiğini, eylemi sırasında da amacının kimseye zarar vermemek olduğunu söyledi.

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HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün (2) AİLE SAYISI 60 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 107'nci günde de sürdürüken, aile sayısı 60 oldu. Batman'ın Sason ilçesinden gelen Nağbet Akın (59), lise öğrencisi oğlu Bayram'dan (17) geçen Ağustos ayından bu yana haber alamadığını ifade ederek, "Oğlum lise 2'nci sınıfa gidiyordu. Geçen Ağustos ayı ortalarında kayboldu. Aradım ama bulamadım. HDP'ye gidip geliyormuş. Oğlumu onların götürdüğünü düşünüyorum. Ben zengin değilim ki birileri fidye için oğlumu götürsün. Başka nereye gitmiş olabilir. Hiçbir haber alamadım. Oğlum kaçırıldı dünyam yıkıldı. Oğluma yalvarıyorum. Neredeysen gel. Bak ben perişan oldum" dedi.

Görüntü Dökümü--------HDP il binası-Ailelerin bekleyişi-Röportaj-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,========================

İsviçre'de yaşayan iş insanından Tuncelili çocuklara kıyafet yardımı

İsviçre'de yaşayan iş insanı Baydar Özcan, memleketi Tunceli'de başlattığı 'Çocuklar üşümesin diye el ele kampanyası' kapmasında 150 öğrenciye mont, bot ve çorap hediye etti.İsviçre'de yaşayan Tuncelili iş insanı ve yazar Baydar Özcan, çocukların eğitim ve kıyafet ihtiyaçlarını gidermek amacıyla "Çocuklar üşümesin diye el ele kampanyası' başlattı. Baydar, 150 öğrenci için kendi imkanlarıyla satın aldığı mont, bot ve çorabı Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyündeki Pınarlar Ortaokulu ile Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere dağıttı.Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük'ün yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı törenle öğrencilere hediyelerini veren Özcan, İsviçre'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nda (UNICEF) çalıştığını ifade ederek, çocuklara yönelik projeleri hayata geçirmenin yıllar önce en büyük hayali olduğunu söyledi. Özcan, "Yıllar önce kendime söz vermiştim, hayatın içinde iş alanında başarılı olursam, çocuklar için projeler yapacağım. İsviçre'ye yerleştikten sonra ilk olarak UNICEF için çalıştım. Afrika'ya giderek burada yaşayan çocuklar için bir çalışma içine girdim. 1990 yılında Uluslararası Kültür Köprüsü'nü kurarak çalışmalar yürüttüm. 2015 yılında da zamanımın bir bölümünü geçirdiğim Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak hayvanları için barınak projesinin yanı sıra engelli çocuklar için çalışmalar yürüttüm. Şimdi de buradayım. Benim amacım bir ses olabilmek. Çocuklarımızın geleceğine az da olsa katkı sunabilmek. Bu yardımları yoksul oldukları için değil, ben içimden geldiği için çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak, bu yolda onlara yardım etmek için yapıyorum" dedi.Konuşmaların ardından Özcan ile kampanya gönüllüsü avukat ve kişisel gelişim uzmanı Ayşegül Aldemir ile bütün sınıfları gezerek, beraberinde getirdiği hediyeleri verdi. Özcan, öğrencilerle yaptığı sohbette, imkanı oldukça onlara destek olacağını söyledi. Etkinlik kapsamında kişisel gelişim uzmanı Ayşegül Aldemir, öğrenci veli ilişkisi konusunda seminer verildi.Öğrencilere yaptığı desteklerinden dolayı Özcan'a plaket verilmesiyle etkinlik son buldu.

Görüntü Dökümü------------Okul bahçesinden görüntü-Özcan'ın konuşması-Öğrencilere verilen hediyeler-Plaket verilmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2)

OLAY ANI KAMERADAIsparta'da bir eğlence mekanının önünde üniversite öğrencisi E.E.'nin tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, eğlence merkezinin önünde bekleyen kalabalık bir gruba yaklaşan E.E.'yi gruptakilerden birinin iteklediği yer aldı. Dengesi bozulan E.E.'nin tabancayı belinden çıkararak tartıştığı kişilere doğru ateş açtığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Olay sonrası polis tarafından yakalanan E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Gasp girişiminde bulundu

İzmit'te, bir eve girerek gasp girişiminde bulunan N.E. yakalandı.

Olay dün gece İzmit'te meydana geldi. Bir eve giren kadın gasp girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis, yaptığı araştırmalar sonucu N.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. N.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Şüphelinin adliyeden çıkarılmasıDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Görme engelliler için materyal tasarlıyorlar

Özel Bodrum Bilnet Anadolu Lisesi Müdürü Filiz Şen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'Hami Okul Projesi' kapsamında devlet okullarıyla 'Bilim ve teknolojiyle iç içe bir gün' temalı iş birliği gerçekleştirdiklerini bu kapsamda öğrencileri geleceğin meslekleri ve bilim, teknoloji uygulamalarıyla tanıştırdıklarını söyledi. Şen, özellikle görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak materyaller tasarladıklarını ifade etti.Bodrum Bilnet okulları, 46 sınıf kapasitesi ile hizlmet veriyor. Açık- kapalı spor salonları, özel dizayn edilmiş 3D, resim, seramik, müzik, maker atölyeleri, cooking odası, kütüphanesi, dans ve drama odaları, fen laboratuvarı, satranç odası ve bilgisayar laboratuvarlarının bulunduğu okulda amaç yabancı dilin içselleştirilmesi. 'İngilizce her yerde' felsefesini benimseyen okul yönetimi, öğrencilerin gün içinde maksimum düzeyde İngilizce ile karşılaşarak dili içselleştirmelerini sağlıyor. Bodrum Bilnet Okulları Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulları Müdürü Sibel Dayıoğlu, okullarında uygulanan eğitim modelinin içerik odaklı dil öğretimini temel aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dil öğretiminde 'Content and Language Integrated Learning (CLIL)' modeli uygulanır. İngilizce öğretim programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda hazırlanmakta ve okullarımızda dünya standartlarında bir öğretim programı uygulanmaktadır. 2019 - 2020 öğretim döneminde hayata geçirdiğimiz 5. Sınıf İngilizce Hazırlık Programı 'Intensive English Programme' olarak adlandırdığımız yeni programla çocuklarımızın günlük ve iş hayatlarında İngilizce konuşan bireyler olarak var olmaları için, dev bir adım atıyoruz. 5. sınıfa geçen tüm öğrencilerimizin dahil olduğu Yoğunlaştırılmış İngilizce Hazırlık Programı ile, onların İngilizce konuşma becerilerini arttırıp bu doğrultuda onlara dili günlük yaşam bağlantısında kullanmak için gerekli özgüveni sağlayacak özel bir müfredatla karşınızda olacağız."Özel Bodrum Bilnet Anadolu Lisesi Müdürü Filiz Şen, proje bazlı çalışmalarla bilimi yaşam tarzı haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle dedi: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Hami Okul Projesi kapsamında devlet okullarıyla gerçekleştirdiğimiz 'Bilim ve teknolojiyle iç içe bir gün' temalı iş birliği ile öğrencileri geleceğin meslekleri ve bilim, teknoloji uygulamalarıyla karşılaştırıyoruz. Yine görme engelli insanlar için, onların yaşamını kolaylaştıracak materyaller tasarlıyoruz, Bodrum çapında görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları yürütüyoruz, kurumsal iş birlikleri içine giriyoruz. Bodrum'un turizmle anılan bir yer olmasının dışında sanat, kültür, edebiyat, mimari alanlarında ses getiren yaşayan değerleriyle de anılmasına katkıda bulunmak hedefindeyiz. Ekolojik duyarlılığı yaygınlaştıracak öncü uygulamalarla da doğayla barışık insanlar yetiştirmeye gayret ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Okulun dışardan görüntüsü-Okul içinden genel görüntü -Bodrum Bilnet Okulları Anaokulu ve İlköğretim Okulları Müdürü Sibel Dayıoğlu konuşması-Özel Bodrum Bilnet Anadolu Lisesi Müdürü Filiz Şen'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

Kaynak: DHA