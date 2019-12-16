DHA YURT BÜLTENİ-19

16.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:50

Kars Sarıkamış'ta kayak merkezindeki otelde yangın çıktı (1)

KARS'ın Sarıkamış İlçesi'nde bulunan kayak merkezindeki bir otelde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, ilçe merkezinden görüldü. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerinde sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

KARS

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Kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 25 Haziran'da iki grup arasında çıkan bıçaklı, neşterli ve muştalı kavgada, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın 3 oğlundan en küçüğü Safa Akif İnan'ın (15) öldürülmesi ve 2'sinin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede, suça sürüklenen 8 çocuk hakkında, 'kasten öldürmek' ve 'silahla yaralama' suçlarından 24 yıla kadar hapsi istenirken, tartışmanın kız arkadaş yüzünden çıktığı belirtildi.

Çamlaraltı Mahallesi'nde, 25 Haziran'da, iki grup arasında çıkan kavgada Denizli Vali yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın çocukları Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan (21) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darbedilerek yaralandı. Kavgada 3 kardeşten göğsünden bıçaklanan Safa Akif İnan (15) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Baran Ç. (14), K.E. (16), B.K. (16), K.B. (16) ve İ.S. (17) tutuklandı. Diğer şüpheliler A.S.K. (15), F.A.B. (14) ve K.O. (14) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TARTIŞMANIN NEDENİ KIZ MESELESİ

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan'ın öldürülmesi, iki oğlunun da yaralanmasıyla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayıp, olayla ilgili iddianameyi hazırladı. İddianameye göre, Safa Akif İnan ile Baran Ç. arasında genç kız E.S. ile ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. İddianamede, Baran Ç.'nin verdiği ifadeye göre E.S., Baran Ç.'yi öptüğünü arkadaşlarına söyledi. E.S.'nin, Baran Ç.'yi öptüğünü duyan eski erkek arkadaşı Safa Akif İnan, sosyal medyadan Baran Ç.'yle mesajlaştı. Mesajlarda iki taraf birbirine hakaret ve küfür edince kavga etmek için buluşma kararı alındı. Olayın yaşandığı Amfi Park'a Safa Akif İnan, ağabeyleri Ahmet Burak İnan, Mehmet Buğra İnan ve 4 arkadaşıyla gitti. Karşı taraf Baran Ç. de arkadaşlarıyla birlikte buluşma yerine geldi. Kavga öncesi Safa Akif İnan'ın ağabeyi Ahmet Burak İnan, karşı tarafa "Konu burada kapansın, bir daha da görüşmeyin" dedi. Baran Ç. de "O zaman Safa benden özür dilesin veya teke tek kavga edelim" diye cevap verdi.

KAVGA, 'BİTTİ' DERKEN BAŞLAMIŞ

İki ağabey, kardeşlerini alıp olay yerinden uzaklaştığı sırada karşı tarafın arkadaşları olan 4 kişi daha motosikletle geldi. Olay yerine sonradan gelen ve iki tarafın kavga ettiğini düşünen A.S.K., cebinden bıçak ve neşter çıkarıp, "Safa buraya gel lan!" diyerek koşmaya başladı. Bunun üzerine Safa Akif İnan'ın ağabeyi Mehmet Buğra İnan, A.S.K.'nin önünü kesip, bıçağı indirmesini istedi. Bu sırada karşı taraftan K.B., Mehmet Buğra İnan'a yaklaşıp, elindeki muşta ile yüzüne yumruk attı. Başka bir çocuğun da İnan'a uçan tekme atmasıyla iki grup arasında kavga başladı. Ağabey Ahmet Burak İnan bu sırada ayağından bıçaklandı. Boğuşma devam ederken Safa Akif İnan da B.K. tarafından bıçaklandı. Safa Akif İnan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A.S.K. ifadesinde kimseyi bıçaklamadığını söyledi. K.B. ise tartışma sırasında sakız çiğnediğini, karşı taraftan birinin kendisine "Karı gibi sakız çiğneme" dediği için kavganın başladığını söyledi.

BİRBİRLERİNİ TANIMIYORLARMIŞİddianamede, kavgaya karışanların birbirlerini tanımadıkları da yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, suça sürüklenen 8 çocuk hakkında, 'kasten öldürmek' ve 'silahla yaralama' suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.Davanın, Denizli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülmesine başlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden detay Olayla ilgili bir işyerinin güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, ================================

Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4) KANINDA ALKOL ÇIKMADIAntalya'da, otomobiliyle bariyere ve başka otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarpan ve Aslı Orak'ın ölümüne neden olan sürücü Ender T.'nin kanında, yapılan muayenede, alkol bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA ( DHA)

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Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (4)

'BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU HERKES GÖRÜYORDU'Manavgat ilçesinde Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili Antalya Barosu avukatlarından Atalay Arslan'ın, kazanın meydana geldiği Çakalderesi Kavşağı'nın büyüklüğüne bakarak, yapımı sırasında yanlışlık ve hata olabileceğini düşüncesiyle Manavgat Kaymakamlığı'na başvurduğu ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Avukat Arslan, Yeniköy Mahallesi'nde oturduğunu söyleyerek, "Bu kavşak yapıldığı günden beri ilçede yaşayanlar yanlış ve hatalı olduğunu belirtiyor. İlçe merkezinden kavşağa giren araçlar önce sağa, ardından sola, sonra yeniden sağa; Antalya istikametinden gelen araçlar da önce sağa, sonra sola, sonra yeniden sağa virajı almak zorunda. Bunun yanlış olduğunu herkes görüyordu" dedi.'YANLIŞLIĞI FİİLİ OLARAK GÖRDÜM'Bu konuyla ilgili Manavgat Kaymakamlığı'na Bilgi Edinme Kanunu uyarınca eylül ayında başvuru yaptığını anlatan Avukat Arslan, "Ben 10 yıllık şoförüm. Bu yoldaki yanlışlığı fiili olarak gördüm. Sadece bilmediğim başka bir şey mi var diye bilgi istedim. KGM 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden gelen yazıda 'Trafik güvenliği kriterlerine uygun şekilde projelendirilerek yapımı tamamlanmıştır' gibi genel geçer bir cevap verilmiş" diye konuştu. Kavşakların bu haliyle kalması durumunda pek çok kişinin canının yanacağını anlatan Arslan, bu konunun uzmanı olmadığını ancak gözle görülen hatanın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.AVUKAT KAYMAKAMLIĞA BAŞVURDUAvukat Atalay Arslan'ın geçen eylül ayında Manavgat Kaymakamlığı'na başvuru yaptığı, kaymakamlığın da başvuruyu KGM 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne gönderdiği belirtildi. KGM Bölge Müdürlüğü'nden Avukat Arslan'a gelen cevap yazısında ise, "Manavgat geçişi köprülü kavşaklarında, anayol kesintisiz üstten köprüyle transit geçiş şeklinde, mevcut Manavgat ilçesi imar planı, yapılaşma, yol arterleri, hemzemin dönüşler, yaya trafiği de dikkate alınarak, trafik güvenliği kriterlerine uygun şekilde projelendirilerek yapımı tamamlanmıştır. Kavşak öncesinde ve kavşak alanında standartlara uygun olarak yatay ve düşey işaretlemeler (yol ayrım levhaları) mevcuttur" denildi.KAZA ANI KAMERADADiğer yandan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma, ardından köprünün ayağına çarparak durduğu anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Kavşaktan genel görüntü-Kazanın olduğu yerden görüntüler-RÖP. Avukat Atalay Arslan-Kavşaktan detay görüntü

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (5)

BABANIN YÜREK BURKAN FERYADI: ALLAHIM BU NASIL ACIManavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Telad Elmas, gelini Ayşe Elmas ve torunu Telat Elmas'ın cenazeleri toprağa verildi. Hatıplar Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, STK başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından 3 cenaze yan yana toprağa verildi. Babası, eşi ve oğlunu kaybeden Musa Elmas gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun tabutunu taşıyan ve başından ayrılmayan Musa Elmas, "Allahım bu nasıl acı" diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Kazadan görüntüMezarlıkta toplanan vatandaşlar Cenazelerin gelmesiCenaze namazının kılınmasıCenazelerin götürülmesi ve defnedilmesiHaber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu (2)

İSKELET, SU SAMURUNUNMUŞTrabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince el koyularak, incelemeye alınan hayvan iskeletinin, su samuruna ait olduğu belirlendi. DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, "Hayvan iskeletinde ve mahallinde veteriner hekimimiz beraberinde yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 2 yıllık olduğu, muhtemelen başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğü, kafa tasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan memeli türünden su samuru olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------İlçe sakinlerinin görüntüleri incelemeleri-Detaylar

HABER KAMERA: Osman KARAGÖZ/TRABZON

Kaynak: DHA