DHA YURT BÜLTENİ - 19

Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak, kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan İlçesine bağlı Tandır Dağı/ Kalemis kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlerin kullandığı 9 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada; bol miktarda gıda ve yaşamsal ile örgütsel dokümanların ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilerken, ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

Bakan Gül: Değil ByLock, dumanla haberleşseler mücadeleyi sürdüreceğiz (3)

'MAĞDUR HAKLARI ODAKLI YAKLAŞIMI ORTAYA KOYUYORUZ'Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın ardından cuma namazı kılıp, Van Bölge Adliyesi'ne geçerek, yeni kurulan adli görüşme odasının açılışını yaptı. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Gül, Van ile birlikte 50'nci adli görüşme odasının hizmete açıldığını söyledi. Gül, adli görüşme odalarının özellikle çocukların ve kadınların mağduriyeti halinde olayın faili ve sanığıyla yüz yüze gelmemesi adına çok önemli proje olduğunu kaydetti. Yıl sonuna kadar 6 adli görüşme odasını daha hizmete almayı düşündüklerini belirten Bakan Gül, "Olayın faili ile aynı ortamda duruşma ortamında bulunduğunda kadın ya da çocuğun olayı anlatması zordur. O kişiyi tekrar görerek olayı tekrar yaşaması, hem bir daha örselenmesine neden oluyor hem de maddi gerçeğin ortaya çıkmasına engel olabiliyordu. Bundan dolayı başarıyla uygulanan bu yöntem 1. Yargı Paketi ile yasal altyapıya kavuştu. Van'da açtığımız odayla mağdur hakları odaklı yaklaşımı ortaya koymuş oluyoruz. Burada bekleme, görüşme odası var. Hakim ya da savcı hangi konuda ihtiyaç duyarsa bu yola başvurabiliyor. Kadın ya da çocuk mağdur olanlar burada uzman aracılığıyla hem psikolog hem sosyal çalışma desteği alabiliyor. Uzman ile mahkeme diyalog içinde oluyor. Sorulan soruları kadın ya da çocuğa yöneltiyor. Hem olayın aslının öğrenilmesi hem de mağdurların bir kez daha yıpranmaması adına önemli bir imkan" dedi.VAN KİTAP FUARI'NIN AÇILIŞINA KATILDIVan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'i de ziyaret eden Bakan Gül, ardından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Van Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Burada açıklama yapan Bakan Gül, "Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği öncesinde inkar, asimilasyon, ret politikaları vardı. Birçok açıdan kendi dilinde eserleri bile okumaktan aciz bir dönem yaşadık. Bugün bu toprakların kokusu olan Feqiye Teyran'ın, Ahmed-i Hani'nin eserlerini yasaklı olarak inkar eden, reddeden bir politika vardı. Ama bu politika ortadan kaldırıldı. Kültürünü, dilini herkesin özgürce okuyabileceği, geliştirebileceği bir ortam elbette en doğru bir ortamdır, en doğru adımdır. Bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlandığını hepimiz görebiliyoruz" dedi. 'BİZİM GENCİMİZ DAĞA DEĞİL OKULA GİTMELİ'Eğitimin önemine vurgu yapan Bakan Gül, "Bizim bütün meselemiz, bu ülkede gençlerimizin, yavrularımızın kitapla buluşması. Koltuğun altına silah değil kitap alarak, dağa değil ana kucağına gitmelerini istiyoruz. Gençlerimizin anne kucağı sıcaklığından uzaklaşmaması ve okuldan, kitaptan uzaklaşmaması hepimizin ortak dileğidir. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü bizim gencimiz, evladımız dağa değil okul yoluna gitmelidir. İşte tüm bu gençlerimizi okuldan uzaklaştıran bu zihniyetle de mücadeleyi sürdüreceğiz. Annelerin yanında olmaya, bu milletin bu aziz toprakların yanında olmaya, Ahmed-i Hani ile Yunus Emre'nin, Mevlana ile Hacı Bektaş'ın, Feqiye Teyran'ın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Bakan Gül, açılış konuşmasının ardından fuarı gezerek, kitapları inceledi.

Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2) ANNE ÖLDÜLokomotifin çarpmasıyla yaralanan ve Gölbaşı'nda yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edilen Hilal Bulu, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren annenin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kızı Defne'nin tedavisi ise devam ediyor.

Prof. Dr. Kadıoğlu: Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2)

KARADENİZLİLER BURUNLARIDAN MEMNUNTrabzon'da yaşayanlar, küresel iklim değişikliğinin, çevre felaketlerine neden olmasının yanında, insan fizyolojisini de etkileyeceğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun, "O yüzden Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak" açıklamasını değerlendirdi. Kent sakinleri, ortaya atılan teze inanmadıklarını belirterek, mevcut burunlarının yapılarından memnun olduklarını söyledi.'YİĞİTTE BURUN OLUR'Emekli Adem Yılmaz, uzun olmasına karşın burun yapısından memnun olduğunu ve herhangi bir şikayetinin olmadığını ifade ederek, "Bu görüşe ve bu teze katılmıyorum çünkü bu ilahi bir şey; Allah isterse onu küçültür. O zamana bizim ömrümüz yetmez. Yiğitte burun olur derler" diye konuştu.'DOĞRULUK PAYI YOK'Burnunun şeklinden memnun olduğunu söyleyen Bekir Bektaş da "Burnumdan memnunum. Küresel iklim değişikliğiyle ilgili sadece söylenenleri duyuyoruz ama bilimsel olarak ne derece doğruluk payı var o konuda herhangi bir bilgimiz yok. Sadece söylenenleri duyuyoruz. İklim dolayısıyla kışlar yaz oldu, yazlar kış oldu şeklindeki söylentileri sadece duyuyoruz. Duymadım öyle bir şey. Bilimsel olarak bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. İnanıyorum" dedi.EN UZUN BURUNLU KARADENİZLİRize'de, 2000 yılında Çay Televizyonu tarafından düzenlenen 'Altın Burun' yarışmalarında 8,8 santimlik burnu ile birinci olan Artvinli Mehmet Özyürek dünyanın en uzun burnuna sahip olması nedeniyle de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Mersin'de 1 ekmek 1 çorba projesi Mersin Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen '1 Ekmek 1 Çorba' projesi sürüyor. Haftanın 6 günü kentin farklı noktalarında memura, işçiye, emekliye, hastaya, esnafa ve toplumun farklı kesiminden haftada ortalama 3 bin civarındaki vatandaşa ulaşan projede 8 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.Büyükşehir Belediyesi'nin mobil araçlarıyla sabahın erken saatlerinde insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde sunulan bir kap içerisinde ikram edilen çorba ve MER-EK Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmek, lezzetiyle vatandaşlarda memnuniyet bırakıyor.Haftanın 6 günü sabah saat 07.00-09.00 arası sunulan hizmet kentin farklı noktalarında vatandaşlara ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Aşhane'de hazırlanan çorbalar, gün aymadan mobil çorba dağıtım aracına alınarak yola çıkıyor. Pazartesi günü Mersin Tren Garı, Salı günü Sanayi Sitesi, Çarşamba günü Toptancı ve Sebze-Meyve Hal Kompleksi, Perşembe günü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Cuma günü Mersin Şehir Hastanesi önüne konuşlanan araç, Cumartesi günü ise Muğdat Camii önünde hazır bulunuyor.Devlet Demir Yolları'nda baş makinist olarak görev yapan Mustafa Erdem Öğüt, zamanının çoğunu Tren Garı'nda çalışarak geçirdiğini anlattı. Yolcuları elinde çorbalarla mutlu bir şekilde gördüğünü ifade eden Öğüt "Hemen hemen her gün buradayım. Öncelikle Vahap Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Çorbalar çok lezzetli, güzel ve taze. Sabahları buraya gelenler genelde öğrenciler. İnsanlar sabahları soğukta bir tas çorbayı alıp gittikleri zaman çok mutlu oluyorlar. Yüzlerindeki mutluluğu ben görüyorum" dedi.Mersin'de yaşayıp yaklaşık 4 senedir iş için trenle Adana'ya giden Harun Akot, daha önce böyle bir hizmetle karşılaşmadığını ifade ederek. "4 senedir her gün Adana'ya gidip geliyorum. Sabah 07.00'de gidiyorum, akşam 17.00'de geliyorum. Bugün sırf çorba var diye işe 7.30'da gidiyorum. Eskiden bu yoktu. Vahap Seçer Başkanımız geldi, çok güzel oldu. Çorba çok güzel, on numara" diye konuştu.Hal Kompleksi'nde taksi şoförlüğü yapan Abdullah Aslan, sunulan hizmetten memnun kaldıklarını kaydederek, "Sabah erken kalktığımızdan kahvaltı yapamıyoruz. Burada mercimek çorbası dağıtıyorlar, çok hoş bir çorba, içimizi ısıtıyor. Ekmekleri de taze. Tabii havalar soğuduğu için daha da güzel oluyor" ifadesini kullandı.İş makinesi operatörü İbrahim Aslan ise, normalde poğaçayla güne başladığını çorbanın daha sağlıklı olduğunu söyledi.Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde Perşembe günü hastalara, refakatçilere ve hastane personeline ulaşan çorbanın tadına bakman Bozön Mahallesi'nde yaşayıp, hastane için şehir merkezine gelen Durmuş Bolat, ilk defa karşılaştığı hizmetten memnun kaldığını belirtirken, hastane önünde böyle bir hizmetin sunulmasının hoşuna gittiğini dile getirdi.Hastane personeli Fahriye Alaca ise sabah nöbete başlamadan önce sıcacık bir çorbayla karşılaşmanın kendisine moral verdiğini kaydetti.'1 Ekmek 1 Çorba' projesi Cuma günleri şifa ve moral vermeye Mersin Şehir Hastanesi önünde devam ediyor. Cumartesi günü ise şehrin en işlek bölgelerinden biri olan Muğdat Camii önünde sabah sporu için evden çıkmış olanlara da işine gitmek için yollara düşen vatandaşa da ulaşıyor.

