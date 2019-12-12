DHA YURT BÜLTENİ-19

12.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:09

Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu , "Turizmin sadece avantajı yok, külfeti de var. Bu şehir turizmin külfetine hep beraber katlanıyor. Turizmin oluşturduğu ekonomiyi şehirle paylaşmazsak o zaman şehir Barcelona'nın yaptığı gibi yapabilir. Barcelona halkı eylem yapıyor ve 'Turist artık bu şehir için yük' diyor. Gelecekte Antalya halkının 'Yeter artık' dememesi için oluşan ekonominin şehirle, halkla paylaşılması, bölüşülmesi lazım" dedi.

Otel Satınalma Yöneticileri Derneği'nce (TÜRSAD) bu yıl 2'ncisi düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Fuarı, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde törenle açıldı. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın turizmde çok iyi bir sezonu tamamlamak üzere olduğunu belirterek, "Antalya'da bütün rekorları alt üst ettik. 2020'ye daha umutla giriyoruz. Yüzde 17'lik büyümenin üzerine koyarak, 2020'yi tamamlarız diye temenni ediyoruz. Bunun için hedef koymak, bu koyduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmak gerekir" dedi.

Kamu, özel sektör ve sivil yönetim olarak Türkiye'nin lokomotifi olan Antalya'da turizmi bir yere taşımak için çok ciddi çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Vali Karaloğlu, çok ciddi bir ekonomi olan turizmin tabana yayılması gerektiğine işaret etti. Otellerin ihtiyaçlarının öncelikle Antalya'dan, bulunamıyorsa bölge ve ülke genelinden temin edilmesi gerektiğini kaydeden Vali Karaloğlu, otellerin ihtiyaçlarını yurt dışından karşılaması durumunda Antalya halkının buna 'Bir saniye kardeşim' diyebileceğinin altını çizdi. Vali Karaloğlu, "Turizmin sadece avantajı yok, külfeti de var. Bu şehir turizmin külfetine hep beraber katlanıyor. Turizmin oluşturduğu ekonomiyi şehirle paylaşmazsak o zaman şehir Barcelona'nın yaptığı gibi yapabilir. Barcelona halkı eylem yapıyor ve 'Turist artık bu şehir için yük' diyor. Gelecekte Antalya halkının 'Yeter artık' dememesi için oluşan ekonominin şehirle, halkla paylaşılması, bölüşülmesi lazım" diye konuştu.

TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç de konuşmasında geçen yıl ilki düzenlenen sektör buluşmasında 4 milyar TL işlem hacmi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bu yıl 95 tedarikçi çözüm ortağımızla birlikte 1000'e yakın yerli ve yabancı marka katılımıyla 6 milyar TL'ye çıkarmak istiyoruz. 2020 hedefimiz ise TÜRSAD çatısı altında olan Türkiye Turizm Tedarik Fuarı'nı uluslararası arenaya taşıyarak, işlem hacmimizi 10 milyar liraya çıkarmaktır."

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu fuarda açılan stantları gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Vali Münir Karaloğlu'nun konuşmasıTÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç'in konuşmasıStantların gezilmesi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Yola fırlayan Ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada (2)MAHALLE SAKİNLERİNDEN KASİS TALEBİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, marketten çıktıktan sonra aniden yola fırlayan Ayşenur A.'ya (5) hafif ticari aracın çarpmasından sonra mahalle sakinleri, önlem alınmasını istedi. Kazadan yara almadan kurtulan Ayşenur A.'nın alışveriş yaptığı marketin sahibi Cemal Çitrak (51), belediyenin yola kasis yaptırması gerektiğini söyledi. Çitrak, "Bir anda yola fırlayan Ayşenur, ezilmekten son anda kurtuldu. Otoyola bağlandığı için üzerinde bulunduğumuz caddede araç trafiği yoğun. Bu nedenle birçok kaza meydana geliyor. Neredeyse bir çocuğumuz, arabanın altında kalacaktı. Çocuklar, marketten alışveriş yaptıktan sonra bir anda yola fırlıyorlar. Mahalleli olarak buraya kasis yapılmasını istiyoruz. Geçmiş yıllarda kasis için imza toplamamıza rağmen bir sonuç alamadık. İllaki burada birinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamera görüntüsüCemal Çitrak röportajCaddeden genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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Bebeğini düşürmesi için gasp süs verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım

ADAPAZARI'nda, Taner Oktay K.'nin kendisinden olan bebeği düşürmesi için 35 bin TL verdiği mesai arkadaşına gasp süsü vererek dövdürdüğü yaklaşık 7 aylık hamile F.A., yaşadıklarını anlattı. F.A., hamileliğinin ilk ayında kürtaj olduğunu, ancak hamileliğinin devam ettiğini belirterek, "Evliliğe zorlamadım. Ben bir cinayet işlemeyeceğim konusunda nettim. Şimdi tek hedefim kürtaja rağmen dünyaya gelmek isteyen oğlumu dünyaya getirmek" dedi.

Adapazarı'ndaki Dr. Kamil Sokak'ta, 15 gün önce meydana gelen olayda, hamile F.A., kapkaççı zannettiği kişinin saldırısına uğradı. Çantayı kapan kişinin, kadına saldırmaya devam etmesi ve içinden bir şey almadan çöpe atması, polisi şüphelendirdi. Polis, dövülen kadının ve çevredekilerin ifadesine başvurdu. Polis, olayın kapkaç olmadığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası kaydını inceledi.

F.A.'nın eski sevgilisini araştırmaya karar veren polis, Taner Oktay K.'nin çalıştığı fabrikanın kamera kayıtlarını da inceledi. Görüntülere göre, kendisini kapüşonla gizleyen kişinin, kadını döven, Taner Oktay K. ile aynı iş yerinde çalışan Ümit Ö. olduğu, saldırı gününde ve sonrasında aynı kıyafetle işe gittiği belirlendi. Polis, Taner Oktay K. ve Ümit Ö.'yü gözaltına aldı.

Taner Oktay K. ifadesinde mesai arkadaşı Ümit Ö.'den, F.A.'yı gasp edecekmiş gibi yapıp saldırmasını, bu sayede F.A.'nın bebeği kaybetmesini amaçladıklarını söyledi. Ümit Ö. ise 35 bin TL karşılığında Taner Oktay K. ile olayı planladıklarını belirtti.

KÜRTAJA RAĞMEN HAMİLELİĞİ DEVAM ETTİF.A. yaşadıklarını DHA'ya anlattı. F.A., Taner Oktay K. ile geçen Mayıs ayında ilişkilerinin başladığını, 1 Haziran da kürtaj için doktora gittiklerini, hamilelik durumunun sona erdiğini düşünerek ayrıldıklarını söyledi. F.A. hamileliğinin devam ettiğini belirterek, "Kürtaja rağmen dünyaya gelmek isteyen bir bebek vardı. Çocuğumu doğurmaya karar verdim. Kürtaj olduğumu bildiğinden Taner Oktay K.'ye durumu anlattım. Bana inanmadı. Kürtaj için gittiğim doktora gidip durumu sormuş. Doktor M.M. de hamileliğin kürtaja rağmen devam ettiğini söylemiş. Taner Oktay K. hayatında başka birisinin olduğunu ve onunla evleneceğini söyledi. Bu arada hamileliğimin 21'inci haftası dolmuştu. Taner Oktay K. İstanbul'da çocuğu alacak bir merkezin olduğunu ve bu işi sonlandırmam gerektiğini söyledi. Ben ise kendisinden bir beklentimin olmadığını, çocuğu olacağını bilmesinin hakkı olduğunu söyledim." dedi.

BEBEĞİ ALDIRMASINI İSTEDİTaner Oktay K.'nin bebeği aldırmasını istediğini ifade eden F.A., "Süreç ilerlerken hamileliğimde 6 ay oldu. Israrla çocuğu aldırmamı istiyordu. Evliliğe zorlamadım. Ben ise bir cinayet işlemeyeceğim konusunda nettim. Taner Oktay K. beni yemeğe götürüyor ve ilgileniyordu. Ama ben kendisine güvenmiyordum. Hatta ayrılık sonrası ilk görüşmemizde arkadaşlarıma benden bir saate kadar haber alamazsanız, polise haber verin diye tembihledim. Beni babama söylemekle tehdit etti. Kadın olduğumu sorun yaşayacağımı, çocuktan kurtulmam gerektiğini söyledi. Para teklif etti. Ben bunları kabul etmedim. 'Çocuk doğar DNA testi yapılır. Çocuğun senden olduğuna ikna olursan, çocuğuna nafakamı verirsin, hiçbir şey vermezsin onu o dönemde görüşürüz' dedim." diye konuştu.

SALDIRIYA UĞRAMA ANINI ANLATTIOlay günü Taner Oktay K.'nin kendisini evinin bulunduğu yerde bırakmak yerine şehir merkezinde bıraktığını söyleyen F.A. şöyle konuştu: "Taner Oktay K. bana ilgi gösteriyor olmasına rağmen hiç çocuktan bahsetmiyordu. Son gün yine buluştuk. Karaman tarafında oturduğum halde beni çarşıda indirdi. Adapazarı şehir merkezinde araçtan indim. Taner Oktay K. beni çarşı merkezinde bıraktıktan hemen sonra bir kişi bana tekme tokat saldırdı. Kanım donmuştu. Bebeğimi korumaya odaklandım. Çevredekilerin yardımı ile polis geldi. Hastaneye kaldırıldım. İlk etapta Taner Oktay K.'den şüphelenmemiştim. Ama çantam teslim edildiğinde içinde değerli olan telefonum, kredi kartım alınmamıştı. Sadece az miktar param eksikti. O zaman durumdan şüphelendim. Benim ve görgü tanıklarının ifadeleri, kamera kayıtları şüphelerimi haklı çıkardı. Keşke haklı çıkmasaydım dedim. Çok istedim haklı çıkmamayı ama maalesef haklı çıktım."

"TEK AMACIM OĞLUMU DÜNYAYA GETİRMEKöTek amacının oğlunu dünyaya getirmek olduğunu ifade eden F.A., "Şimdi tek hedefim kürtaja rağmen dünyaya gelmek isteyen oğlumu dünyaya getirmek. Ardından yeni bir düzen kuracağım. Ailem ilişkimi, hamile olduğumu yaşananlardan sonra öğrendi. Babam benimle görüşmüyor. Ben güçlü bir kadınım. İnanıyorum ki bütün yaşananlara rağmen dünyaya gelmek için direnen oğlumla her şey çok güzel olacak. Taner Oktay K.'nin ailesi bana ulaşmaya çalışıyor. Muhtemelen şikayetimi geri çekmemi isteyecekler. Bu saatten sonra bunu yapmam söz konusu olamaz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI(Sakarya), -

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Tezgahı çalınan engelli simitçiye, yardım eli MERSİN'de simit satarak ailesinin geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası ortopedik engelli Süleyman Berk'in seyyar tezgahının çalınması üzerine, belediye tarafından yenisi hediye edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Simit Arabam, Engel Tanımam' projesi kapsamında verdiği simit tezgahı, 17 Kasım günü Şehir Hastanesi kapısında çalınan engelli Süleyman B., polise giderek şikayetçi oldu. Araştırma başlatan Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, yüzleri kapalı 3 kişinin simit tezgahını kilidini kırarak bir araca yüklediklerini belirleyen polis, araç plakasından yola çıkarak şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden ismi açıklanmayan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Pişman olduklarını belirten V.K. ve S.D. çaldıkları simit tezgahının yerini söylemedi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.D. tutuklandı, V.K. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

YENİDEN SİMİT SATABİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Süleyman Berk'e yeni bir simit arabası hediye ederek, mağduriyetini giderdi. Teslimatın ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin uygun gördüğü ve Berk'in de istediği noktaya simit arabası yerleştirildi. Yeni arabasına kavuşan Süleyman Berk, simit satarak ailesinin geçimini sağlamaya devam edebilecek.

SEFERBER OLDULAR

Ailece çok mutlu olduklarını söyleyen Süleyman Berk, "Belediye Başkanımız olayı duyar duymaz duyarlılık gösterdi ve hemen konuya el attı. Probleminizi de gün içerisinde giderdiler, yeni bir araba verdiler. Bundan dolayı ailece çok mutluyuz. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Belediye başkanımıza, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için sağ olsunlar. Olayı duyduklarında seferber olan devletin bütün kurumlarına da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Araba görevliler tarafından indirilirken-Araba götürülürken-Arabayı hastane karşısına yerleştirirlerken-Süleyman Berk ve ailesinin araba ile görüntüsü-Süleyman Berk ile röp-Berk'in eşi Güneş Berk ile röp

(BOYUT: 285 MB) (SÜRE: 2,30 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Bolu Dağı tüneli çift yönlü olarak ulaşıma kapandı (2)YOL AÇILDI

TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli'nde saat 14.00'te başlatılan yangın hidratlarındaki teknik kontroller tamamlandı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol yeniden açıldı. Kontroller sırasında ulaşım D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinden sağlandı. D-100 Karayolu'nda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

BOLU

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Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (3)ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesiyle 2 öğretmen ve 103 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Vali Çiftçi, yoğun bakımda olan 6 öğrencinin servise alındığını, 105 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Gazdan etkilenen 103 öğrencinin 47'si, Çorum'daki hastanelere sevk edildi. Yoğun bakımda olan 6 öğrencimiz de servise alındı. Yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Müfettiş görevlendirdik, konunun takipçisi olacağız" dedi. 8 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Çorum Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Tedavisi tamamlanan 8 öğrencinin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, "Şu an itibari ile zehirlenmeye maruz kalan 103 öğrencimizden 52 öğrencimiz Osmancık Devlet Hastanesi'nde gözlem altında bulunmaktadır. 51 öğrencimiz ise Çorum Merkez'e sevk edilmiş olup, bunlardan 8'i, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir" denildi.

ÇORUM

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Kaynak: DHA