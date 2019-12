DHA YURT BÜLTENİ-19

05.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:20

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (8)

TUTUKLANDI

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok (2)

DAĞCILARIN ULUDAĞ YOLUNDAN GEÇİŞİ KAMERADA

Uludağ'da geçen pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. 4 gündür haber alınamayan Alpaslan ve Sarp'ın, Uludağ'a çıkmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Alpaslan ve Sarp'ın Uludağ Milli Park gişelerinden saat 07.51'de 34 SK 2280 plakalı otomobille geçtiği görüldü.

Görüntü Dökümü

--------------Kayıp dağcıların milli park gişelerinden geçiş görüntüleri

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı (2) ÇOCUĞUN ANNESİ: BİZE İKİNCİ SALDIRISIDenizli'nin Tavas ilçesinde, otizmli A.E.'nin yaptığı gürültüden rahatsız olduğu öne sürülen, ortaokulda hizmetli Cemal D.'nin (41) kapısına bıçakla dayandığı komşusu Ahmet Çetinkaya'nın (54) kızı, DHA muhabirine konuştu. Gürültü yaptığı söylenen A.E.'nin annesi Münevver E. (36), olay nedeniyle korku içinde olduklarını belirtti. Cemal D.'nin, babasına ait dairenin kapısına dayandığını anlatan 3 çocuk annesi Münevver E., "Anne olarak yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Çocuklarım ve ben hala korkuyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bu, çocuğuma, aileme yapılmış saldırı. En kötüsü, anlayışsız bir adamın kapımıza dayanması. Şu an ölebilirdik. Babam olmasıydı ne yapardık, bilmiyorum. Bu kişinin ceza almasını istiyorum. Hala şoktayız. Engellilere yapılan muamele çok acı. Biz 12 yıldır otizmle mücadele ediyoruz. Ancak hiç böyle bir olay yaşamadık. Bu anlayışsız insanlar nedeniyle çok yıpranıyoruz. Bu kişinin bize yönelik ikinci saldırısı. Üçüncü kez saldıracak, diye korkuyorum" dedi.BIÇAĞI, KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN ALMIŞCemal D. ise olay günü açık öğretim fakültesi sınavlarına hazırlandığını, yüksek ses nedeniyle rahatsız olduğunu belirtip, telefonla Ahmet Çetinkaya'yı aradığını ve uyardığını dile getirdi. Cemal D., Ahmet Çetinkaya'nın kendisine telefonla konuştukları sırada, "Rahatsızsan evini sat git" dediğini, bu söze çok sinirlendiğini kaydetti. Tepki göstermek için aşağı kata indiğini söyleyen Cemal D., "Burası aile apartmanı, 6 dairenin 5'i onlara ait. Beni bu apartmandan çıkarmak istiyorlar. Bunun için çocuğu kullanıyorlar. Otizmli çocuğu eve kapatıyorlar. O da dışarı çıkmak istiyor. Kapılara, pencerelere vurup, ses çıkarıyor. Ben uyarmak için Ahmet Çetinkaya'yı aradım. 'Rahatsızsan evini sat git' demesi üzerine çok sinirlendim. Onlar aşağı katta kalabalık olduğu için yanıma, kendimi korumak için bıçak aldım. Bıçağı kullanmak için yanımda götürmedim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Apartmanın dışından görüntüApartmanın içinden ve kapı önünden görüntüAhmet Çetinkaya kızı ve otizmli torunundan görüntüOtizmli Ahmet'ten görüntüAhmet Çetinkaya ile röp.Anne Münevver Ecevit ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 arkadaşıyle birlikte hayatını kaybeden Muhammed Harman'ın, belediyede çalışan babası Enver Harman, kaza yerindeki temizlik çalışmalarına katıldı. Baba, polisin söylediği ismi duyunca hayatının en acı anını yaşadı.Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Koç yönetimindeki 43 APP 021 plakalı otomobil, Sporkent Kavşağı'nda kontrolden çıkıp, refüje çıktı. Takla atan otomobil önce ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarparak, durdu. Kazada Muhammed Harman ve Semih Aslan olay yerinde, Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.TEMİZLİK YAPTIĞI SIRADA, OĞLU CENAZE ARACINA KONULDUÖlenlerden Muhammed Harman'ın Kütahya Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan babası Enver Harman'ın, oğlunun ölümünden habersiz, kaza yerinde yapılan temizlik çalışmasında görev aldığı ortaya çıktı. Baba Harman, kaza yapan otomobilin çevresindeki ağacı motorlu testere ile keserken, üzerleri örtülü olduğu için görmediği oğlu ve arkadaşı Semih Aslan'ın cansız bedenleri cenaze aracına konuldu.POLİSİN SÖYLEDİĞİ İSMİ DUYUNCA FERYAT ETTİBaba Harman, kestiği ağaç parçalarını kaldırıldığı sırada ise olay yerindeki polislerden ölenlerin isimlerini duydu. Hemen polisin yanına gidip isimleri yeniden soran baba, aldığı yanıt karşısında "Bu benim küçük oğlum" diyerek, feryat etti. Acılı baba iş arkadaşları tarafından, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİKazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Koç ise, adliyeye sevk edildi. Koç'un ifadesinde, "Ağaçköy'deki bir arkadaşımıza gitmiştik, sabah oradan dönüyorduk. Önümde kamyon vardı. Arkadaşlarımdan biri kamyonu fark etmediğini düşünmüş olacak ki direksiyonu tuttu. Ben de hakimiyeti kaybettim. Başkada bir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü--------------Kaza yerinden görüntü-Baba Enver Harman'ın araca baktığı anlar (time code: 10'uncu saniyedeki kırmızı kapşonlu adam)-Kazadan genel görüntülerin-Kazada ölen Muhammed Harman ve baba Enver Harman'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Sağlıkçılardan iskelet kostümlü döner sermaye eylemi İzmir'deki Türk Sağlık-Sen üyeleri döner sermaye eylemi yaptı. İsleket kostümü giyen sendikacılar, dövizler taşıyarak yönetmeliğin revize edilmesini istedi.Konak Meydanı'nda döner sermaye yönetmeliğin revize edilmesini isteyen Türk Sağlık-Sen üyeleri, eylem yaptı. Sağlık çalışanlarının son 10 yıl içinde döner sermaye oranlarının dibe vurduğunu öne süren Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Barış Koçak, döner sermayelerin artık çalışandan kesildiğini dile getirdi. Birçok kurumda sabit üzeri döner sermaye alan çalışanın neredeyse kalmadığını ifade eden Koçak, "Hasta sayısında azalma yok. Çalışanın iş yoğunluğu kat kat artmış ama ne hikmetse kurumların döner sermaye kasaları boş. Döner sermaye dönmüyor çalışana. Bugün itibariyle döner sermaye oranlarından ve sisteminden memnun olan tek sağlık çalışanı yoktur. Çalışan emeğinin ve alın terinin karşılığını alamamaktadır. Defalarca dile getirdiğimiz bu sorundan tüm sağlık yöneticileri haberdardır. Çalışanlar artık önceki dönemlerde aldıkları döner sermaye ücretlerini mumla arar hale gelmiştir" dedi.Türk Sağlık Sendikası olarak çalışanların döner sermaye ücretlerinde yaşanan sorunlarla ilgili taleplerini içeren binlerce dilekçeyi Sağlık Bakanlığı ve YÖK'e teslim ettiklerini anlatan Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin her iki kurum yöneticileri ile görüşmeler yaptıklarını ve soruna çözüm talep ettiklerini anlattı.'YÖNETMELİK REVİZE EDİLSİN'Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Atıcı ise, tüm yöneticilere seslenerek şunları ifade etti: "Çalışanın alın terinin ve emeğinin sonucu elde edilen döner sermayeler çalışana hakkı ile teslim edilsin. Döner sermaye yönetmeliği acilen revize edilsin. Bu şekli ile devam eden döner sermaye sisteminde sağlık çalışanlarımızın yaşadıkları gelir kaybının, ekonomik sıkıntının ve evindeki huzursuzluğun vebali sizlerindir. Bu sorunu çözmek de sizlerin elindedir. Kabul edilebilir bir döner sermaye sistemi için yasal düzenlemeleri bir an önce yapınız. Yönetmelik bir an önce değişmeli. Hiçbir sağlık çalışanlarımızın ekmeği ile oynanmamalıdır. "

Görüntü Dökümü-------------Sendikacılardan görüntü,-Dövizlerden görüntü,-Sloganlardan görüntü,-Konuşmalardan görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kar üstünde motosiklet heyecanı Karabük'te, adrenalin tutkunu 5 arkadaş, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreyi bulan karda motosiklet kullanarak heyecan yaşadı.Karabük'te motosiklet tutkunu 5 arkadaş, kentin yüksek kesimlerine yağan karın tadını çıkartmak için Büyükdüz mevkisine gitti. Grup, yaklaşık 30 santimetreye ulaşan orman içerisindeki yollarda motosiklet kullandı. Zaman zaman motosikletler karın içerisinde kayarak devrildi, kara saplandı. Grubun ormandaki kar keyfi, kask ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü -------------

-Motosikletlilerin kar üzerinde sürüşleri, eğlenmeleri(Cep telefonu ve kask kamerası)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

Kaynak: DHA