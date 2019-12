DHA YURT BÜLTENİ - 19

04.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:35

Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (4)

TOPRAĞA VERİLDİOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ulubey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçenin Kumanlar Mahalle Kültür ve Cem Evi'nde düzenlenen törene, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Gülfer'in yanı sıra Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ceren'in arkadaşlarının ve yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu cenazede, acılı aile taziyeleri, üzerine Türk bayrağı ve Ordu Üniversitesi flaması örtülen kızlarının tabutu başında kabul etti.Ceren Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.'ABLASI KATİLİ GÖRÜYOR'Ceren Özdemir'in acılı babası Yılmaz Özdemir, şüphelinin yakalanması için yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü belirterek, "Olay evin kapısında oluyor, takip olayı. Bıçaklanma olayı da evin önünde oluyor, binanın girişinde. Otomatik çalışmadığı için ablası yukarıdan aşağıya anahtar atıyor. Daha sonra ablası kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyorlar. Bakıyorlar gelmiyor, inmek zorunda kalıyorlar aşağıya. Arkasından cinayet zanlısını görüyor. Kep var kafasında. Yani tam olarak tanımıyoruz, belli değil. Emniyet Müdürlüğü ile diyalog içerisindeyiz. Acımızı dindirecek herhalde. Bunun için çalışıyorlar, yoğun bir çalışma var. En azından failin yüz şekline ulaştılar gibi geliyor bana. Bugün büyük bir ihtimalle sonuçlanır gibi geliyor. Çocuğumun gizli bir şeyi olsa anlatırdı zaten bana. Kızım sabah okula gitti. Akşam okuldan çıkıyor, bale öğretmeni kendisi, özel sanat evinde bale dersi veriyor. Oradan çıkıyor, oradan takibe alıyor onu büyük ihtimalle" dedi.

Başkan Soyer'den organ bağışı İzmir Balçova Rotary Kulübü'nce organ bağışına dikkat çekmek amacıyla 3 yıl sürmesi hedeflenen 'Bağışla, yaşat' kampanyası başlatıldı. Nakille hayata tutunan 2 kişinin de yer aldığı tanıtım toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, nakil formunu imzalayarak, organlarını bağışladı.İzmir Balçova Rotary Kulübü tarafından organ bağışına dikkat çekmek ve bağışçı sayısını artırmak amacıyla 3 yıl sürmesi hedeflenen 'Bağışla, yaşat' kampanyası başlatıldı. Projenin tanıtım toplantısına Balçova Rotary Kulübü Başkanı Merve Baykan, Türkiye'nin ilk organ nakli koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ata Bozoklar, Türk Karaciğer Derneği Başkanı Prof. Dr. Yaman Tokat, Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Organ naklinin önemine dikkat çeken Başkan Soyer, organ nakli formunu imzalayarak, bağışçı oldu.9 aylıkken, annesinden karaciğer nakli olarak hayati tehlikeyi atlatan Meltem Güven (17) ve 1,5 yaşındayken karaciğer nakliyle hayata tutunan Bade Kaya (6) da hikayeleriyle katılımcıları etkiledi. NAKİLLERİN YÜZDE 80'İ CANLI VERİCİLERDENToplantıda, Türkiye'de kadavra bağışı oranının çok düşük olduğunu anlatan Dr. Ata Bozoklar, "Nakillerin yüzde 80'i canlı vericilerden yapılıyor. Kadavralardan organ naklinde zorlanıyoruz. Bu bir güven meselesi. Güvensizlik nedeniyle başka bir takıma iyilik yapmak konusunda problemimiz var. Sevdiklerimize yardım eli uzatıyoruz; fakat o eli tanımadıklarımıza uzatamıyoruz. Çünkü vefat ettikten sonra kadavranın kime gideceğini bilemiyoruz. Bu nedenle kadavra bağış sayımız çok az. Umarız, ötekine yardımcı olma isteğini bu proje ile başlatacağız" diye konuştu. Küçük yaşlarda organ nakli olan Meltem Güven'den bahseden Bozoklar, "Yaşam şansı olmayan kardeşimizdi. Annesinin sol lobu Meltem'e nakledildi. Onun kurtarıcısı, annesi oldu. Hepimiz için büyük sorumluluklar yükleyen bir konu organ bağışı. Meltem'in hikayesi, başarı hikayesi" dedi.BAŞKAN SOYER: DAHA ÇOK DUYURALIM Organ bağışı kampanyasında İzmir'in, diğer şehirlere örnek olacağını aktaran Başkan Tunç Soyer ise "İzmir diğer şehirlerden çok daha güçlü bir şekilde destek verme konusundaki iradesini ortaya koyabiliyor. İnsanı ne kadar aldığı değil ne kadar verdiği insan yapar. Biz İzmir'de bunun öncülüğünden çok daha fazlasını yapacağız. Bakanlığımız, Rotary Kulübü ve belediye olarak iş birliği içindeyiz. Bütün organlarımı bağışladığımı buradan söylemiş olayım. Bunu bir kampanya ile yayalım. Daha çok duyuralım. Ne kadar çok yapabilirsek gidecek o kadar uzun yol var. Tüm desteğe sonuna kadar açığım. İzmir'e bu yakışır. İzmir imeceyi, bu yüce gönüllülüğü en güzel yapacak şehirdir. Hazırız, sonuna kadar emrinizdeyiz" diye konuştu.Prof. Dr. Yaman Tokat da "Bizim insanımız çok verici. Bu kadar vericilik varken organ naklinin az olması çok şaşırtıcı. Türkiye organ naklinde yılda 1500. Ağırlık canlı vericilerde. Bazen çok acil durumlarda karaciğer nakline ihtiyaç oluyor. Sosyal medya çok etkili, aile hemen bir kampanya yapıyor. Öldükten sonra risksiz şekilde organ veriliyor, bunu anlatmamız lazım. Herkes yakınlarına nasihat etmeli, organ bağışlamalı" dedi.

Down sendromlu Seda Nur'un yüzü güldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan down sendromlu Seda Nur Avcı'nın (14), rahatlıkla koşup oynayabilmesi, bisikletine binebilmesi için evlerinin bahçe bölümü büyükşehir ekipleri tarafından asfaltlandı.Büyükşehir Belediyesi, engelli ve özel çocukların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmaları kapsamında Dadalı Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Seda Nur Avcı'nın (14) Nur'un rahatlıkla koşup oynayabilmesi, bisikletine binebilmesi için evlerinin oldukça kötü durumda olan bahçe bölümünü asfaltladı. 3 çocuklu Avcı ailesinin en küçüğü olan Seda Nur, hafta içi her gün özel eğitim okuluna giderek, eğitim görüyor ve hayata karşı engelleri aşmaya çalışıyor.Kızları Seda Nur'un çok özel bir çocuk olduğunu ifade eden baba İdris Avcı, "Kızım, bizim için çok değerli. O'nun hayata tutunabilmesi, mutlu olabilmesi için elimizden ne gelirse yapmaya gayret gösteriyoruz. 20 gün bir dilekçe ile başvurdum ve bu kez talebimiz oldukça kısa sürede yerine getirildi" dedi.Kızı Seda Nur'un bundan böyle evlerinin bahçesinde güvenli bir şekilde oynayabileceği için oldukça mutlu olduklarını ifade eden baba İdris Avcı, "Kendimi nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum. Çok mutluyum. 20 gün önce Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne talepte bulundum ve bugün evimizin bahçesi asfaltlandı. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve Büyükşehir Tarsus-Çamlıyayla Koordinatörü Sayın Ali Boltaç'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.Evlerinin bahçesinde rahatlıkla koşup, oynamaya başlayan Seda Nur da Başkan Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti.

