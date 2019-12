DHA YURT BÜLTENİ-19

02.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:50

Tel Abyad'da teröristlerin tahrip ettiği okul onarılarak eğitime açıldı

'BARIŞ Pınarı Harekatı' ile PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütünün saldırıları sonucu hasar gören Müşrifet el Havi Okulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) onarıldı. 115 öğrencinin eğitim alacağı okulun açılışı için düzenlenen törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Mazlum ve mağdur Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Müşrifet el Havi köyünde teröristlerin karargaha dönüştürüp, tahrip ettiği okul, TSK tarafından onarıldı ve 'Barış Pınarı' ismi konularak eğitime açıldı. 115 öğrencinin eğitim gördüğü okulun açılışı için bugün tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuga, Emniyet Müdürü Şelçuk Doğan ile çok sayıda Suriyeli sivil ve öğrenci katıldı.

Törende kürsüye çıkan ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Reyhan el Havi, Türkiye'ye, okulları onarıldığı için teşekkür etti. Öğrencilerden Amer el Halaf ise okullarının eskisinden daha iyi olduğunu belirterek, "Okulumuz çok güzel oldu. Eskisi gibi okula gelip derslerimizi yapabileceğiz. Türkiye'ye okulumuzu onardığı için çok teşekkür ederiz" dedi.

Vali Erin ise TSK'nın çok kısa sürede Tel Abyad ve Resulayn'da terör örgütünü temizlediğini söyledi. 'Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgeye huzur ve barış getirmek olduğunu vurgulayan Erin, "2011 yılından bu yana Türkiye, Suriye'deki mağdur ve mazlumlara kucağını açmış, her türlü yardımı sağlamıştır. Haksızlığa maruz kalan evinden, yurdundan edilen, ailesi paramparça olan mazlum ve mağdur Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Vali Erin, Türkiye'nin terör koridoruna müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Teröristleri ve terör gruplarını PKK başta olmak üzere DEAŞ'ı bu bölgeden tamamen temizledikten ve etkisiz hale getirdikten, Suriyeli kardeşlerimizin ayaklarının üzerinde durabilecek yetkinliğe ve kabiliyete sahip hale getirdikten, kendi kendilerini yönetebilecek noktaya geldikten sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir şey beklemeden bu kardeşlerimizi kendi başlarına, kendi kendilerini yönetmelerini sağlamak üzere bırakacak, Türkiye yardım ve desteklerini vermeye devam edecek" dedi.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdu ise terör örgütünden kendilerini kurtaran Türkiye'ye teşekkür ederek, "'Barış Pınarı Harekatı'nın neticesini almış bulunmaktayız. Desteklerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Açılışın ardından Vali Erin ve beraberindekiler, okulun sınıflarını dolaşıp, sohbet ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü

KÜTAHYA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada yangın tüm çatıyı sardı. Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına içeriden ve merdivenle çatıdan müdahale ederek kısa sürede diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobilinde silah ve esrar bulunan sürücü tutuklandı

KÜTAHYA'da polisin ihbar üzerine otomobilde ruhsatsız kuru sıkı tabancadan bozma olduğu tahmin edilen silah ve bir miktar esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü M.Ç. tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinden gelen 43 UC 789 plakalı otomobilde uyuşturucu ve silah olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Dumlupınar Üniversitesi önünde aracı takibe alan polis Kızıl Bayır mevkiinde aracı durdurmak için ihtarında bulundu. İhtarlara uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Tavşanlı çevre yolu polis denetleme noktasına yakın alanda aracın önünü keserek durdurdu. Otomobildeki 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada ön koltuğun altına gizlenmiş bir adet kuru sıkı tabancadan bozma olduğu değerlendirilen silah ile içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, araç sürücüsü M.Ç. tutuklandı. Ele geçirilen silah ise incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

Yaralanmalı kazanın ardından mahalleli yolu trafiğe kapattı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazadan sonra yolu trafiğe kapatan mahalle halkı, son günlerde çevre yolunda meydana gelen kaza sayısında artış olduğunu belirterek, kavşağa trafik ışıkları konularak tedbir alınmasını istedi.

Kaza akşam saatlerinde Domaniç-Tavşanlı çevre yolunda meydana geldi. Bursa yönünden gelen Ali Serçe yönetimindeki 43 U 9937 plakalı otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında Semih Cambaz yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Cambaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kazanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında toplanan mahale halkı, çevre yolunda her gün kaza olduğunu ve tedbir alınmasını isteyerek yolu trafik kapattı. Mahalle halkı kavşakta son günlerde kaza sayında artış olduğunu belirterek, trafik ışıkları konularak tedbir alınmasını istedi. Kazaları protesto edenlerden Hasan Hüseyin Kocaağa, çevre yolunda her gün kaza olduğunu ve trafik ışıklarının konulması gerektiğini ifade ederek, "Burası tehlikeli geçiş noktası. Her gün bir kaza oluyor. Dün bir kaza, bugün bir kaza buraya mutlaka trafik lambası, trafik işaretleri konulması lazım. Bugün yolu kapatıp protesto ediyoruz. Buraya artık bir çözüm bulunsun" diye konuştu.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Amiri Adil Ahmet Köşe toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada kısa sürede tedbir alınacağını söyledi. Bunun üzerine kalabalık dağıldı.

