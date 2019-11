DHA YURT BÜLTENİ-19

26.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:29

Resulayn'da patlama yaralılar var

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylanpınar'da ki sınır kapısı önüne gelen ambulanslar ise sınıra getirilen yaralıları ilçedeki hastaneye götürdü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

=======================

Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçen 250 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan sınır kapısı, 'Barış Pınarı Harekatı' ile 5 yıl sonra yeniden hizmete açıldı. Gümrük kapısından geçen 250 Suriyeli, memleketleri Tel Abyad'a ulaştı.

İlçenin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine ulaşımın sağlandığı Akçakale Sınır Kapısı, bölgenin terör örgütü DEAŞ kontrolüne girmesiyle 2014 yılında ulaşıma kapatıldı. DEAŞ'ın ardından 2015 yılının Temmuz ayında terör örgütü PKK/YPG kontrolüne giren Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden kurtarıldı. Terör örgütlerinin işgalinin sonlandırıldığı Tel Abyad'da yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, bölgeye insani yardımın hızla ulaştırılması amacıyla Akçakale Sınır Kapısı'nın yeniden hizmete açılması kararı alındı.

250 SURİYELİ DÖNDÜSınır kapısının açılması üzerine terör olayları nedeniyle memleketlerini terk edip, 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus kentine yerleşen Tel Abyadlılar, evlerine dönmeye başladı. Bugün Cerablus'tan gelen 600 Suriyeli, evlerine dönmek için Akçakale Sınır Kapısı'na geldi. Sınırı otobüslerle geçen 250 Suriyeli, Tel Abyad'a ulaşırken, uzun süredir evlerinden ayrı olan Suriyeliler de sınır kapısında akrabalarını karşıladı. Geçişlerde sorun olmaması için gümrük kapısı önündeki güvenlik önlemleri artırılırken, Türkiye'ye ait ambulanslarda sağlık görevlileri, nöbet tutmaya başladı.

Görüntü Dökümü-------------Araçların Suriyeye geçmesiAraçların Tel Abyad gümrüğü içinde park etmeleri ve kontrolKonvoyun Tel Abyad'a hareketiÇocuğuna sarrılan babaSınır kapısında nöbet tutan ambulanslarGenel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA

===========================

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirde yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile şehrin sorunlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bursa'daki projelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından ilgilendiğini belirten Başkan Aktaş, "Şehrin turizm değeri olan hanlar bölgesini imara kapattık. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Emek metrosunun, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatacağız" dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, şehirde yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile şehrin sorunlarıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Başkan Aktaş açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini belirterek, "Emek Şehir Hastanesi metrosunu Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Acemler Direksiyonel kavşak ihalesini yılbaşında yapıyoruz. Toplu taşımadaki optimizasyon, T2 hattının bitirilmesi ve entegrasyonu ile birlikte trafikte rahatlama sağlayacağız. 2 yılda trafik meselesini şehrin gündeminden kaldıracağız. Bana göre Bursa'da trafik problemi yok" dedi. Hanlar Bölgesi'nde imarı durdurduklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa'nın vitrini ortaya çıkarıyoruz. Bu uzun soluklu olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 85 milyon liralık 39 projeye destek protokolü imzaladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni projelere destek olacak. Ulaştırma Bakanımız Bursa'ya gelecek. Bursa'ya gereken yatırımları çekebilmek için her türlü görüşmeyi planlıyoruz" dedi."HANLAR BÖLGESİ ŞEHRİN TURİZM DEĞERİ"Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında Hanlar Bölgesi'nde bölgede imarın durdurulması kararını alacaklarını belirten Başkan Aktaş, "Bugün alacağımız meclis kararıyla, kamulaştırmasıyla alakalı konuştuğumuz iki üç tane konu var. Buradaki çalışmanın uzun soluklu süreç olduğunu kimsenin unutmaması lazım. Rahmetli Hikmet Başkanın da Recep Altepe'nin de Erdem Saker ve Erdoğan Bilenser'in hayaliydi. Hanlar Bölgesi bu şehirin ciddi turizm ve ekonomik değeri. Bana göre vitrini ve yüzü. Bunun sağlıklı şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. Meydan oluşturulması, yolların ıslahı, cephe sağlıklaştırılmasına kadar bir rakam ortaya koyduk ama devamının geleceğini ifade etmek istiyorum" dedi."KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YAŞANAN SORUNLARIN TAMAMINI EN YAKIN SÜREDE ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ"Soğanlı, Yıldırım ve Beşyol olmak üzere 3 ayrı noktada kentsel dönüşümü planladıklarını söyleyen Aktaş, "2 bin daireden bahsedildi. Kentsel dönüşümle alakalı nihai hedefimizin bu olmadığını, Merinos altında 7 mahalle, Soğanlı'da kısmen çalışmalar var. Asıl hayalimizin buraları taşımakla beraber burada oluşacak yerlerin ikinci etap kentsel dönüşümde kullanılacağını ifade etmek istiyorum. Küçük bir noktada bir kentsel dönüşümden ziyade 5-6 mahalleyi içine alan etap etap farklı noktalara taşıyacağımız dönüşümü Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde konuşup istişare ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Murat Kurum bakanımıza teşekkür ediyorum. Nilüfer'den bahsettik, 0,50 emsal iptali dolayısıyla sıkıntılardan bahsettik. Bu konunun onlara mahsus düzenlemeyle halledilmesi konusunda bakanlıkla çalışıyoruz. Kısa zamanda bana çok kızdılar, benim kişisel kararım gibi ifade ettiler. Ben hiç siyaset yapmadım. İyi niyetli fakat kanununun uygun görmediği uygulamaydı. Ekim 2017de mahkeme kararıyla iptal oldu. Var olan mağdurların mağduriyetinin giderilmesi, özel kişisel gayretim olduğunu ifade etmek istiyorum. Kimsenin çayını içmedim, tanıdığım akrabam yok. Bursalıların belediyeye güvenerek mağdur oldukları konu vardı. Biz kanuna rağmen iş yapmak durumunda değiliz. Özel hassasiyet gösterdik. Bakanımız da bununla alakalı talimatları verdi. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bizim şehir plancıları ile tek tek konuşarak ilçe belediye başkanı arkadaşları çağırarak bu problemin hallolması için elimden gelen özel gayreti gösterdim. Birileri benimle alakalı "Nilüfer'deki kentsel dönüşüm mağdurları sizin yüzünüzden mağdur oldu" diyerek propaganda yaptılar. Hiç önemli değil şehri yönetiyoruz. Sayıca mağdur aile ortada. 200 civarında siteydi. 120 civarı halloldu. 80-90 site var öyle site var ki 100, öyle site var 200 daire bulunuyor. Bu sorunun da kısa sürede hallolacağını düşünüyoruz" dedi."YARIM KALAN PROJELERİN TAMAMLANMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"Ulaşımla alakalı kendisinden önce 300 kaybedilmiş dava olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Bugüne kadar 2 yılda bir tane dava kaybettik. O da temyizde. Satılan BOİ arazizi, TRT arazisi hepsi sıkıntılı. 130 dönüm yeri hemen satalım Sıcaksu'da. Bana şu alanı sanayiye çevir şu kadar para vereyim dedi, Neden? Yarın bozulacak. Yarın bozulacak işe neden gireyim. Ben yatırımları hayata geçirmeye çalışıyorum. Her gittiğim yerde ne olacak Timsah'ın kafası ne olacak yaklaşımı vardı. Hala söylüyorum. İlgili firmayla alakalı geldiğimizden beri "Yap kardeşim bu işi" diyorduk. Alıp başkasına ihale etmem mümkün değildi. Sözleşmeyi bir iki gün önce kanun gereği feshettik. Yeni müteahhit başladı. Yeni çalışmaları yerinde incelemek için stadyumda ziyaretimiz olacak. Bize ait olmayan bir araziyle alakalı, etrafında yaptığımız kamulaştırmalar oldu. Bir miktar yapacaklarımız var. Biz stadyumun ortaya ciddi para konulmuş, bitirilmesi. Arzu edilen. Senede bir iki maç olacak belki ama milli maçın Bursa'da oynanması konusunda önümüzdeki yıllarda çok rahat olacağını ifade ediyoruz. 1 buçuk, 2 yılda birileri şöyle düşündü. Para yok stadyumla alakalı bir iş yapmıyorlar. Müteahhit var. Ama şirket kayyumda bir şey yapmıyor. Bununla alakalı iş ve işlem yapmaya çalışıyoruz. 2 ay önce eski ihaleyi fesh ettik, yeni ihalesini yaptık. Aynı şekilde T2 hattının feshi bitmedi. Son 5-10 gün . Geldiğimden beri sağı solu yolu toparladık. Farklı önerileri teklifleri olan arkadaşlar var. Tartışıyoruz. Bunun bu saatte yapılmış çalışmadan sonra değişimi mümkün değil. Mevcut hatta entegre etmek istiyoruz. Adam 1 buçuk senedir çivi çakmıyor. Onu da süreci başlattık. Yasal süreler var. Bunları takip etmek zorundayız" diye konuştu.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMATUlaştırma Bakanı'nın önümüzdeki günlerde Bursa'ya geleceğini belirten Başkan Alinur Aktaş, "Ulaşımla alakalı eksiklerin ne olduğunu Cumhurbaşkanımıza ifade ediyorum. Emek Şehir Hastanesi, T2 hattı, Acemlerden Cumhurbaşkanımızın malumatı var. Emek metro hattının Şehir Hastanesi'ne bağlanmasıyla alakalı Cumhurbaşkanımız Ulaştırma Bakanımıza talimat verdi. "Acilen bunun bitirilmesi için gereken iş işlemleri yapın" dedi. Bakanlıklardan istediğimiz acil işlerin yüzde 60-65ini bu yatırım içeriyor. Emek Şehir Hastanesi hattımız bizim için çok önemli. Emek Şehir Hastanesine ulaştırılması hem hızlı tren hem de Şehir Hastanesi'ne ulaşmak bizim için değerli. Kilit konulardan birisi Acemler. Stadyumla ilgili bir viyadükü bağladık. İkinci viyadükü Mart ayında bağlayacağız. Önümüzdeki yıl Acemler direksiyonel kol uygulaması, yan yolların genişletilmesi konusunu da 2020 başında ilk çeyreğinde yapacağımız ihaleyle bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Aynı şekilde T2 hattının feshi bitmedi. Son 5-10 gün . Geldiğimden beri sağı solu yolu toparladık. Farklı önerileri teklifleri olan arkadaşlar var. Tartışıyoruz. Bunun bu saatte yapılmış çalışmadan sonra değişimi mümkün değil. Mevcut hatta entegre etmek istiyoruz. Adam 1 buçuk senedir çivi çakmıyor. Onu da süreci başlattık. Yasal süreler var. Bunları takip etmek zorundayız" dedi.HEDEF GÜNLÜK 450 BİN YOLCUHafif raylı sistem sinyalizasyon çalışması tamamlandığında günlük 300 bin yolcunun 450 bine çıkacağını vurgulayan Başkan Aktaş, "EDS ile alakalı yakın zamanda yap işlet devret modeliyle gelir ortaklığı şeklinde modelimiz başlayacak. Ulaşım konusunda şikayet ettiğimiz konuların Bursa artık trafiği konuşmayacak hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu şehrin menfaatine olan her türlü konuyu değerlendiriyoruz. Fonları kullanıyoruz. Birleşik Krallıktan akıllı şehirle alakalı 3,2 milyon Poundluk destek var. Bunu çeşitlendirmeyle alakalı, altyapı eksiği olan ilçeler var. Önümüzdeki günlerde ciddi imkanları şehrin menfaatine kullanacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi."ÖNCELİĞİMİZ TERMAL TESİS"Sıcaksu'daki 130 dönümlük yeri yap işlet devret ya da gelir ortaklığı modeliyle özellikli bir proje olarak hazırladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Buradaki arsayı satabiliriz. Ancak biz böyle istemiyoruz. Katma değeri yüksek şehre değer katan bir şey olmasını istiyoruz. Ben göreve geldiğimden beri borçlarımız stabil durumda. Şirketlerimiz verimli hale geldi. Finansmanımız iyi olduğu için ihalelere katılım yüksek oluyor ve iyi kırımlar alıyoruz. Dağyenice projesi için görüşmelerimiz var. Sıcaksu projesi tamamen termal turizme hizmet edecek. Sırf konut diyenler var. Ben bunu yapsam sıcak su kullanan evler olabilir. Şehrin termal yönüne değer katmaz. Bildiğin konut yaptılar derler. Biz içinde klinği, kür merkezi olan bir miktar termali öne çıkarak tesis olsun istiyorum. Ben orada kentsel dönüşümden bahsediyorum" diye konuştu."BORÇLAR İÇİN 1 METREKARE YER DAHİ SATTIRMADIM"Belediyenin güncel borcunun stabil olarak seyrettiğini söyleyen Başkan Aktaş "Ben göreve geldiğimde Euro 4,29 idi. Borç olur. Belediyelerin borcu olur. Kısa vadeli sıkıntımız vardı. Şirketlerimiz rahatladı. Bazıları cidden sıkıntılıydı. 15 aydır 1 metrekare yer sattırmadım. Ona rağmen sürdürülebilirliği noktasında o güne göre daha iyi noktadayız. 2030 yılını aşan borç var. Önemli olan sürdürülebilir olması" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Toplantıdan detaylar -Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklaması

-Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

===========================

Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Ö.'nün (58) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili Turgut Ö.'nün eşi Necla Ö. ile ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin A. (33) ve kadının önceki eşinden olan kızı Sibel M. gözaltına alındı. Turgut Ö.'nün cesedinin atıldığı belirtilen ormanlık alanda kafatası ve giysileri bulundu.

Ahmetli ilçesinde 1 Kasım'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Turgut Ö.'nün bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Turgut Ö.'nün kaybolmasının ardından ablası Hayriye Ö. ise, bir televizyon programına çıkıp, kardeşinin eşi Necla Ö.'yü suçladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necla Ö. ve kızı Sibel M. ile kadının gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Hayrettin A.'yı gözaltına altı. Hayrettin A., sorgusunda Turgut Ö.'yü öldürdüğünü itiraf etti. Hayrettin A.'nın ilk ifadesinde, Turgut Ö.'yü iş bulma yalanıyla kandırıp Kemalpaşa'nın kırsal Ovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alana getirdiği, burada sopayla başına ve vücuduna vurarak öldürüp, cesedini ortada bıraktığını söylediği bildirildi.

Polis ekipleri, Hayrettin A.'nın tarif ettiği yerde arama yaptı. Aramada, kafatası ve kıyafetler bulundu. Ekipler, Turgut Ö.'ye ait olduğunu düşündükleri giysi ve kemik parçalarını incelemek üzere topladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Ümit YILDIZ/KEMALPAŞA (İzmir), -

============================

Diyarbakır'da silahlı alacak kavgası: 3 yaralı

Diyarbakır'da, bir iş yerinde alacak meselesinden çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.Olay, öğlen saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, aralarında alacak meselesi olan Y.B.'nin kasap dükkanına geldi. İş yerinde yaşanan sözlü tartışmanın büyümesiyle şüpheli, üzerindeki tabancayla ateş ederek, akraba oldukları öğrenilen Y.B. M.B. ve R.B.'yi yaralayarak, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlileri, yaralı Y.B. M.B. ve R.B.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların acil servisteki tedavileri sürerken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü--------------Polis ekipleri-Olay yeri inceleme ekipleri-Numaratörler-Genel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

===========================

Marmaris'te yağmur ve rüzgarın ardından temizlik

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yağış ve rüzgar sonrası yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için temizlik çalışması başlatıldı.Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde dün gün boyu etkili olan ve saatteki hızı 65 kilometreyi bulan rüzgar ve ardından yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Bu sabaha karşı yağmurun etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri kentte, çalışma başlattı. Günün ağarmasıyla birlikte ilçenin Atatürk ve Kordon caddeleri ile Yat Limanı tazyikli suyla yıkandı. Rögar kapakları açılarak, atıklar temizlendi. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı sahillerdeki atık ve yosunlar temizlendi. Ara sokaklarda devrilen ağaç dalları kaldırılarak yollar tekrar trafiğe açıldı. Olumsuzluk yaşanan yerlerde inceleme yapan Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre dün ilçemize, 113 kilogram yağış düştü. Bunun 90 kilogramı saat 17.00 ile 20.30 saatleri arasında yaşandı. Neredeyse tüm yağış, 3 saatin içinde oldu. Tabii ki tüm ekiplerimiz teyakkuz halindeydi. Zaten gün boyunca fırtınanın getirdiği çöpler temizlendi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmurda da teknik ve temizlik ekibimiz sahadaydı. Sıkıntının en aza inmesi için ilçemizin dört bir yanına dağılan ekiplerimiz anında müdahalede bulundu" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü-------------Sağanak ve yağmur sonrası belediye ekiplerinden görüntüBelediye Başkanı Mehmet Oktay'ın kırsal mahallerde inceleme yapması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA