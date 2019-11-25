DHA YURT BÜLTENİ-19

25.11.2019 01:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 01:22

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, öğretim üyesi Mustafa Aydın 'ın (33) kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Aydın dahil 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karabük- Bartın yolunun Kırıklar köyü mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden, Karabük Üniversitesi TOBB Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görevli öğretim üyesi Dr. Mustafa Aydın yönetimindeki 06 EU 2223 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, yaklaşık 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Aydın ile araçtaki Fatma Aydın (30), Nazife Aydın (21), Mehmet Aydın (5), Yusuf Aydın (3), Huriye Darıkayış (21) ve Mervenur Fatma Coşkun (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla otomobilden çıkarılan 7 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Otomobil, devrildiği yerden vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Otomobilden detay-Polis ve jandarma ekiplerinin incelemeleri-Otomobilin vinçle bulunduğu yerden kaldırılması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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Ankara Valiliği: Ankara semalarında alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacak

ANKARA Valiliği, yarın ve salı günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca kent semalarında alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetleri'mize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

ANKARA, -

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Kaynak: DHA